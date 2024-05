L'Oroscopo è pronto a svelare le previsioni zodiacali di sabato 4 maggio 2024. Le analisi astrologiche si concentrano sui primi sei segni dello zodiaco dall'Ariete alla Vergine. Tra i simboli zodiacali più fortunati del periodo l'Ariete, forte dell'arrivo della Luna nel proprio segno. Inizio weekend positivo anche per il Leone, con tanta voglia di amare. Per il Cancro invece si prospetta un sabato sottotono.

Previsioni zodiacali del 4 maggio da Ariete a Gemelli

Ariete: "top del giorno". Le coppie, se non tutte almeno la maggior parte, questo sabato si prepareranno a vivere una giornata speciale, caratterizzata dalla presenza della Luna nel proprio segno.

Un fiume di passione accompagnerà la serata, offrendo l'occasione perfetta per trascorrere del tempo insieme all'amato bene. Per i single, i momenti più difficili sono ormai passati, riemergerete dalla notte oscura con una versione rinnovata e più resistente di voi stessi. Il tempo di qualità con la famiglia e con gli amici sarà prioritario su ogni altra cosa, regalandovi la possibilità di godere appieno di ogni cosa bella che il mondo avrà da offrirvi. La vostra mente sarà nitida e sarete particolarmente concentrati e acuti sul lavoro. Vi sentirete pienamente consapevoli degli obiettivi da raggiungere e dei mezzi necessari per realizzarli.

Toro: ★★★★. Voglia di scoprire nuove emozioni in questa giornata di apertura del nuovo weekend.

In tanti cercherete di rinnovare ogni dolce sentimento che serbate nel profondo del cuore, vuoi verso il partner che verso i figli. Questo sabato, in molti casi inizierà con un grande slancio, per poi regalare una serata particolarmente soddisfacente. Per i single, grazie all'influenza positiva del pianeta collegato al mondo degli affetti, Venere, l'approccio con la persona che vi interessa potrebbe risultare poco convenzionale ma estremamente efficace.

Ponete piena fiducia nelle vostre capacità e osate: chi osa conquista; chi tituba appassisce! Parlando di lavoro, la comunicazione tra buon gusto, garbo e talento insieme alla diplomazia regaleranno un grande successo personale.

Gemelli: ★★. Inizio weekend non troppo positivo, anzi. Vivrete in parte un momento di introspezione all'interno della coppia e, se cercate benessere psico-emotivo, dedicare un po' di tempo in più a sé stessi certamente sarà d'aiuto.

Si profila un percorso a ostacoli che richiederà pazienza, preparazione e voglia di farcela: importante sarà concedersi delle coccole ed evitare discussioni inutili. Per i single, le stelle invitano ad accogliere ogni esperienza d'amore come un'opportunità per farsi le ossa. Anche se può comportare dolore o delusione, porterà comunque con sé una lezione preziosa per orientarsi nella direzione desiderata. La Luna potrebbe essere turbolenta, rendendovi suscettibili e instabili anche sul fronte lavorativo. Evitate di raccontare frottole ai colleghi, poiché potrebbero scoprirle con facilità.

Oroscopo e stelle del 4 maggio da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Sabato valutato sottotono. Mantenere l'equilibrio all'interno della coppia sarà una vera sfida, poiché potrebbe esserci un conflitto interno difficile da risolvere.

Non insistete troppo sulla questione: potreste scoprire che la soluzione migliore è ritirarsi in disparte, seppur temporaneamente, il tempo di ritrovare la serenità in modo da affrontare la realtà con convinzione. Presto tornerete a sorridere insieme al partner, non appena la tempesta sarà placata. Per i single, le stelle illumineranno lo spirito, incoraggiando molti di voi a essere gentili con sé stessi e con gli altri. In campo sentimentale, l'amore e la gentilezza possono lenire le ferite del passato e aprirvi a nuove possibilità di innamorarvi di nuovo. Nel lavoro, continuate a essere aperti alle opportunità di crescita nella carriera: vi aiuteranno a sviluppare nuove competenze e a diventare più competenti.

Leone: ★★★★★. Affamati d'amore! Questo sabato cercate di sfruttate al massimo tutta la passione che avete nel cuore, sia nei confronti del partner che delle persone cui volete più bene. La posizione favorevole di Venere vi renderà particolarmente inclini a vivere una giornata ricca di dolci sentimenti, reciproci, e ricambiati. Per i single, se credete nel destino, questa giornata potrebbe rivelarsi davvero emozionante. Fatevi guidare dai segnali che vi giungeranno direttamente o indirettamente, potreste realizzare qualche piccolo sogno nel cassetto, forse da troppo tempo rimasto chiuso. Anche nel lavoro tutto alla grande! Sarà una giornata in cui sarete come sempre molto persuasivi, o perlomeno ci proverete, specialmente in vista della conclusione di alcuni affari significativi.

Vergine: ★★★★. Periodo discretamente positivo. L'amore continuerà a essere un pilastro fondamentale della vostra vita. Anche se ci possono essere momenti di scontro, discussioni sugli ideali o disaccordi, ritrovare la sintonia non richiederà molto tempo. Quando le fondamenta della relazione sono solide, basta poco per recuperare l'armonia e riportare serenità. Per i single, una serata trascorsa in compagnia di persone care, magari della famiglia, potrebbe rivelarsi estremamente rigenerante. Spesso si pensa a prendersi cura del corpo, ma si trascura il benessere psicologico. Perciò, una convivialità sana ed equilibrata potrà aiutare nel ritrovare la felicità. Nel lavoro si prospetta un'ottima opportunità per espandere il vostro raggio d'azione. Dice il saggio: ogni lasciata è persa!

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 4 maggio.