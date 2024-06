L'oroscopo della giornata di mercoledì 26 giugno prevede un Pesci più gioioso dal punto di vista sentimentale, aiutato dalla posizione favorevole di Venere e della Luna, mentre i Gemelli potrebbero mostrare un po’ troppa agitazione in amore. Un rivoluzionario Scorpione proverà nuove strade per raggiungere il successo al lavoro, mentre il Leone sperimenterà nuove idee.

Previsioni oroscopo mercoledì 26 giugno 2024 segno per segno

Ariete: queste stelle continueranno a remarvi contro anche in questa giornata di mercoledì. Il rapporto con il partner non sarà salutare a causa di alcune incomprensioni.

Anche se avete ragione in alcuni casi, essere così rigidi o aggressivi non vi aiuterà a risolvere le cose. In ambito lavorativo alcune idee faticano a prendere il volo. Mercurio in quadratura dal segno del Cancro, infatti, vi renderà le cose più difficili. Amore - 6 Lavoro 6 Fortuna 7

Toro: giornata di mercoledì coinvolgente sul piano sentimentale grazie a un cielo migliore. La Luna e Venere porteranno sostegno al vostro rapporto, riempiendolo di emozioni da vivere. Sul fronte professionale continuerete a svolgere bene le vostre mansioni grazie a Mercurio, che porterà sempre idee fresche da sperimentare. Amore - 9 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Gemelli: previsioni astrologiche difficili in questo mercoledì di giugno.

Con la Luna in quadratura dal segno dei Pesci, potreste mostrare un po’ troppa agitazione, e il vostro modo di amare non sarà sempre così efficace. Sul fronte professionale Giove vi darà una mano con le vostre mansioni, ciò nonostante non avrete sempre la certezza dei risultati. Amore - 6 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Cancro: queste stelle saranno dalla vostra parte durante questo mercoledì.

Vi sentirete davvero bene insieme alla persona che amate, condividendo tutto di voi, creando un'atmosfera davvero romantica e affiatata. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi darà una mano con i vostri progetti, con risultati spesso in linea con le vostre aspettative. Amore - 9 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Leone: configurazione astrale migliore per voi nativi del segno.

Il rapporto con il partner sarà tutto stabile. Sfruttate questo momento per provare a vivere un rapporto più sano e affiatato. Sul fronte professionale potrebbe essere un buon momento per sperimentare nuove idee e trovare progetti che possano rivelarsi proficui e longevi. Amore - 7 - Lavoro - 7 Fortuna - 7

Vergine: sarà un mercoledì caotico dal punto di vista sentimentale. La Luna in opposizione dal segno dei Pesci porterà un po’ di scompiglio nella vostra vita di coppia. Avrete bisogno di mano ferma e forti sentimenti verso il partner per superare gli ostacoli. Nel lavoro la vostra produttività potrebbe calare un po’, ciò nonostante riuscirete comunque a portare a casa risultati soddisfacenti.

Amore - 7 Lavoro - 8 - Fortuna - 6

Bilancia: periodo poco appagante sul fronte sentimentale durante questo mercoledì di giugno. Venere in quadratura causerà momenti di stress e tensione con il partner, che faticherete a risolvere velocemente. In campo professionale dovrete essere più efficienti e attivi di così per riuscire a portare a termine con successo i vostri progetti. Amore - 6 Lavoro - 6 Fortuna - 7

Scorpione: le stelle di mercoledì saranno favorevoli per voi nativi del segno. La Luna e Venere in trigono porteranno benessere e buone emozioni tra voi e il partner, permettendovi di costruire un rapporto intrigante e affiatato. In ambito lavorativo tenterete una rivoluzione in quel che fate, cercando di trovare nuove strade che possano condurvi al successo.

Amore - 9 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Sagittario: sfera sentimentale in calo in questa giornata di mercoledì. La Luna in quadratura non sarà vostra amica, e potrebbe causare piccole incomprensioni con la persona che amate, soprattutto per voi nati nella prima decade. In campo professionale sarete abbastanza lucidi e attivi. Giove in opposizione potrebbe causare qualche imprevisto, ma nel complesso, sarà possibile trovare buone soluzioni per i vostri progetti. Amore - 6 Lavoro - 7 Fortuna - 6

Capricorno: la Luna in sestile dal segno dei Pesci porterà un po’ di sollievo nella vostra vita sentimentale durante questo mercoledì di giugno. Avrete ancora molte cose da sistemare con la persona che amate, ciò nonostante potrebbe essere un momento per iniziare a parlarne.

In campo professionale le idee ci sono, ma dovrete avere le risorse necessarie per poterle applicare. Amore - 6 Lavoro - 7 - Fortuna - 6

Acquario: configurazione astrale serena per voi nativi del segno. Questo cielo sarà poco influente nei vostri confronti, e sarà possibile amare il partner in maniera incondizionata. In campo professionale sarete abbastanza preparati da riuscire a portare a termine i vostri progetti con buoni risultati. Amore - 7 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Pesci: con la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale, avrete modo di vivere una relazione gioiosa e piacevole in questo mercoledì di giugno. Se siete single ci sarà un'inaspettata intesa tra voi e la vostra fiamma. Cogliete quest'occasione. In ambito lavorativo Mercurio vi permetterà di avere le idee chiare per i vostri progetti, e fare buoni passi avanti senza imprevisti di troppi. Amore - 9 Lavoro - 9 Fortuna - 8