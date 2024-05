La giornata di mercoledì 29 maggio per l'oroscopo vede in testa alla classifica il segno del Leone, mentre all'esatto opposto si troverà il segno del Capricorno. Cancro, invece, avrà un carisma senza precedenti.

L'oroscopo giornaliero per l'amore e la fortuna: Leone frizzante

1° Leone: sarete frizzanti e senza alcuna ombra che possa essere di intralcio alla vostra scalata al successo. I progetti saranno in fase di conclusione, di conseguenza anche gli effetti si faranno sentire prima del previsto. L'immaginazione in amore vi porterà lontano.

2° Sagittario: fare tanto per gli altri significherà ottenere molta riconoscenza.

Sicuramente potrete fare moltissimo per portare la vostra attività lavorativa ai massimi livelli. In amore la passione sarà protagonista della serata.

3° Toro: ritornerete a fare tanti progetti con la persona amata. Se siete single gli incontri vi porteranno una storia d'amore fatta di serenità, oltre che di tenerezza. Promuovere una vostra idea sul posto di lavoro potrebbe farvi guadagnare molta stima da parte altrui.

4° Ariete: l'astrologia vi avvisa di nuove prospettive di lavoro che potrebbero fare la differenza nel vostro portafoglio. Se farete un passo in avanti in amore, riceverete in cambio molto di più. La serata sarà interessante e piena di tante nuove amicizie.

Acquario volenteroso in amore

5° Acquario: riuscirete a dare alla vostra storia d'amore quella marcia in più che vi serve per aprirvi all'altro reciprocamente. Avrete molti assi nella manica sul lavoro, non sarà difficile usarli per idee che sono già in dirittura di arrivo. In famiglia si appianeranno molti contrasti e nasceranno nuove amicizie.

6° Cancro: in questa giornata si riscontreranno tante occasioni positive per stabilizzare la vostra situazione finanziaria. Non avete ancora tirato fuori il meglio di voi stessi, farlo adesso sarà un modo per poter costruire un carisma senza precedenti.

7° Scorpione: una bella esperienza che riuscirete a fare nella giornata di mercoledì vi aiuterà a superare qualche difficoltà che avete oppure state ancora incrociando lungo il vostro cammino.

Le finanze saranno leggermente instabili, ma con degli accorgimenti non avrete degli sbalzi troppo importanti.

8° Gemelli: l'amore potrebbe incontrare un momento di crisi e di conseguenza l'atteggiamento di entrambe le parti potrebbe risultare alquanto freddo e distaccato. Avrete qualche piccola novità in famiglia che potrebbe risollevare il vostro umore.

Delusioni amorose per Bilancia

9° Bilancia: il partner potrebbe arrecarvi delle delusioni che non sarà facile digerire. Purtroppo cercare di essere estremamente pazienti con i colleghi sarà l'unico modo per non mandare all'aria alcuni progetti in cantiere. Sarà importante curare il vostro fisico.

10° Vergine: in questa giornata non ci sarà un atteggiamento molto roseo nei rapporti interpersonali, anzi, spesso e volentieri avrete delle scaramucce che non vi daranno la possibilità di aprire un dialogo costruttivo.

Sul lavoro perderete spesso la pazienza.

11° Pesci: affrontare degli ostacoli sul piano professionale sarà difficile, anche se vi spronerà a fare sempre meglio. Il consiglio principale sarà quello di mantenere un profilo basso per evitare di trovarvi sovraccarichi di impegni.

12° Capricorno: arriverete a una fase molto critica della vostra stabilità mentale. Non ci saranno persone che possano aiutarvi in questo momento, nemmeno a livello mentale. Con le amicizie non sarà semplice comunicare.