La settimana dal 3 al 9 giugno 2024 per l'oroscopo dell'amore riserverà tantissime sorprese per i segni di aria e di fuoco. L'Acquario potrebbe conoscere l'amore, i Pesci dovranno affrontare una crisi di coppia importante.

L'oroscopo dei sentimenti, segno per segno: Acquario al top

1° Bilancia: gli incontri vi daranno non solo la giusta carica per poter intraprendere una nuova storia ma anche di poter dialogare con persone diverse che possano trasformarsi in amicizie stabili e sincere. In famiglia riserverete tutto l'amore e tutta la pazienza di cui disponete.

La fiducia reciproca con le persone che vi circondano vi riempirà di gioia e allegria.

2° Acquario: molte delle questioni difficili in amore verranno definitivamente accantonate per lasciare spazio ad un romanticismo a tutto tondo, che non vi lascerà affatto delusi. Incamminarsi con il partner verso un futuro condiviso sarà molto più semplice, soprattutto se avete raggiunto una maturità tale da stabilizzare la vostra storia d'amore.

3° Ariete: questa settimana sarà come rifiorire per il vostro segno dello zodiaco. L'amore infatti tornerà ad essere protagonista di un periodo di intense emozioni, anche per qualcuno che avrà voglia di innamorarsi ancora. La gentilezza di cui sarete capaci attirerà molte persone, regalandovi anche una grande serenità d'animo.

4° Gemelli: l'Oroscopo segnala una novità che potrebbe portarvi ad una gioia immensa in amore. I sentimenti renderanno possibile la scoperta di nuovi orizzonti. Le questioni familiari che affeonterete saranno tutt'altro che problematiche. In amicizia subentreranno delle piccole sorprese inaspettate.

Cancro in bilico

5° Sagittario: regalare molto del vostro tempo libero agli altri sarà un atto di amore sentito e indiscusso.

Una persona dal passato potrebbe riaffiorare nella vostra vita, e non soltanto nei vostri ricordi. Fate attenzione a non vedere situazioni complicate laddove non ce ne saranno affatto. La famiglia sarà al vertice dei vostri interessi.

6° Leone: la settimana dal 3 al 9 giugno 2024 sul piano amoroso vi sorprenderà. Grazie ad una atmosfera piacevole ed elegante, riuscirete finalmente a ricevere una proposta dalla persona amata.

Valuterete la veridicità di una amicizia, nel frattempo ne farete molte altre, soprattutto nel fine settimana.

7° Scorpione: farete un passo indietro prima di attuare un progetto insieme alla persona amata, in quanto vorreste essere sicuri. Nella famiglia le prime incomprensioni potrebbero minare la stabilità, ma al contempo una buona comunicazione potrebbe darvi una soddisfazione senza precedenti.

8° Cancro: secondo quanto riportato dall'oroscopo della settimana, cominceranno a fiorire prospettive di vedere il vostro sogno d'amore finalmente realizzato, ma starà a voi decidere di andare avanti con la vostra storia oppure interromperla per alcune motivazioni. Purtroppo la passionalità non sarà all'altezza della situazione.

Complicazioni per Toro

9° Capricorno: nubi in arrivo. Per la vostra relazione potrebbero esserci delle divergenze o delle incomprensioni molto importanti, del tutto inadatte per proseguire la vostra storia. Da una amicizia invece potrebbe nascere qualcosa di più che possa farvi sentire davvero in pace con voi stessi.

10° Pesci: secondo l'oroscopo della settimana dal 3 al 9 giugno 2024, il vostro segno non navigherà in acque tranquille sul piano sentimentale. Molte coppie potrebbero entrare in piena crisi con pochissime possibilità di dialogare. La vostra volontà di andare incontro all'altro sarà praticamente ridotta ai minimi termini.

11° Toro: la vostra situazione riguardo ai sentimenti sarà piuttosto complicata.

Non riuscirete ad affrontare una tempesta amorosa in questo momento. Preferireste ritirarvi in ciò che vi fa stare bene, anche se questo significherà stare da soli. Non dimenticherete la famiglia, ma di tanto in tanto vorreste fare qualche cosa in solitaria.

12° Vergine: sarete piuttosto abbattuti forse a causa di una delusione o di una storia d'amore appena conclusa. Penserete per molto tempo prima di lanciarvi in un'altra relazione, secondo l'oroscopo. Avete bisogno di una persona che vi sappia ascoltare e che non abbia doppi fini, in questa settimana.