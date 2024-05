Secondo l'oroscopo settimanale 27 maggio-2 giugno, la vita familiare dei nati in Sagittario e Bilancia sarà decisamente piacevole. Abbastanza bene il segno dei Pesci che avrà 7 come voto, meglio l'Acquario con 8.

I rapporti familiari e sociali: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Nella lodevole preoccupazione di garantire il benessere di tutti i membri della vostra famiglia, vi trasformerete in persone autoritarie, persino tiranniche in casa. Siate più flessibili, tolleranti, concilianti e vedrete che tutto si sistemerà in poco tempo. In questo periodo, avrete un senso acuto delle relazioni pubbliche.

Vi muoverete con disinvoltura in tutti i tipi di ambienti e saprete presentare con abilità le richieste più delicate. Voto: 7

Toro – Se volete che i vostri problemi di famiglia spariscano dalla vostra vita, dovete iniziare subito a far luce su tutte le loro cause. Non mettete la testa sotto la sabbia, affrontate tutto con coraggio. In campo sociale da un lato avete intenzione di migliorare la vostra immagine ed essere ammirati da tutti, dall’altro lato però non avete intenzione di fare concessioni. Un dilemma crudele che solo voi potete risolvere, ma con un po’ di buon senso, ci riuscirete. Voto: 6,5

Gemelli – Vi sarà molto difficile controllare le vostre emozioni e le discussioni con i vostri familiari rischieranno di trasformarsi in litigi.

Tuttavia, basterà un po’ di buona volontà da parte di tutti per permettere all’armonia di regnare nella vostra vita familiare. Il clima astrologico di questa settimana sarà piuttosto movimentato e un po’ teso per quanto riguarda l’area sociale. Cercate di non vedere i rapporti con gli altri come una serie di continui duelli e non credete di aver già vinto la partita nel bel mezzo di una discussione.

Cercate di raggiungere un’armonia a tutti i costi. Voto: 6,5

Cancro – Dopo i recenti dissapori familiari, i rapporti con le persone più care miglioreranno notevolmente grazie a un’atmosfera astrologica rinvigorente. Tuttavia, state in guardia e non tirate fuori una vecchia questione. In campo sociale, le stelle di questa settimana vi renderanno dinamici e intraprendenti.

Arriverà una grossa opportunità da cogliere al volo. Potrebbe trattarsi di una nuova amicizia che vi aprirà nuovi orizzonti, oppure fare un viaggio per staccare la spina. Voto: 7,5

Previsioni dell'oroscopo da Leone a Scorpione

Leone – La Luna spronerà i vostri figli ad affermarsi, anche a costo di ribellarsi alla vostra autorità. Ma se capirete che hanno davvero bisogno di maggiore autonomia e se gliela darete con più fiducia, vi stupiranno per la loro maturità e il loro senso di responsabilità. In campo sociale, fidatevi solo di chi vi merita e non esagerate troppo nel criticare gli altri perché quello che fanno non vi piace o non vi addice. Voto: 6,5

Vergine – La fortuna bacerà coloro che stanno cercando una nuova casa o chi è ancora in disaccordo con il padrone di casa.

Approfittate di questa situazione astrologica per risolvere il problema il più velocemente possibile. Naturalmente, dovete fare molta fatica per riuscirci, ma la posta in gioco vale lo sforzo. In campo sociale, niente è più stimolante per voi che litigare. Ma non esagerate! Non andate contro tutti e non mettete costantemente in discussione ogni cosa: finireste per non fare bene i vostri compiti o per rovinare alcuni rapporti molto importanti. Voto: 6,5

Bilancia – I rapporti con gli anziani della vostra famiglia miglioreranno. Se negli ultimi tempi avete avuti problemi con i genitori, potrete finalmente trovare un terreno comune e un dialogo. Non esitate a far loro visita: approfittate di questa ritrovate complicità.

Con i vostri figli, la settimana sarà facilmente gestibile e piacevole. Sul fronte sociale, vi appassionerete a grandi cause e sarete in grado di muovere cielo e terra per difendere le persone che sono vittime di ingiustizie. Tuttavia, attenzione: bisogna moderare l’entusiasmo. Voto: 7

Scorpione – In questo periodo, voi e i vostri figli potreste non essere sulla stessa lunghezza d’onda. In ogni caso, non cercate di ricattarli con i vostri sentimenti, perché questo potrebbe interrompere i legami per molto tempo. Se appartenete alla terza decade, potreste essere responsabili di alcune inimicizie segrete e misteriose. In ogni caso, ascoltate il vostro intuito che vi dirà cosa fare o evitare.

Voto: 6,5

La settimana 27 maggio-2 giugno da Sagittario a Pesci

Sagittario – La vostra vita familiare sarà decisamente piacevole. Le persone a voi care vi vizieranno molto e vorranno fare tutto il possibile per migliorare il comfort e il benessere di tutta la famiglia. In campo sociale, l’entusiasmo sarà la caratteristica dominante del vostro comportamento in questo periodo. Stimolati dal dinamico Marte, sarete pronti a vivere avventure e scoperte di ogni tipo, e a sgranocchiare la vita a vostro piacimento. Dovrete solo guardarvi da una certa euforia e ingenuità. Voto: 9,5

Capricorno – La famiglia che avete creato con il vostro coniuge potrebbe essere in pericolo, se non riuscirete a liberarvi subito dai comportamenti egoistici e narcisisti di vostra madre o di vostro padre.

Non permettete loro di comportarsi in casa vostra come se fosse un territorio conquistato. Siate irremovibili su questo punto. Le vostre amicizie fioriranno sotto la felice influenza uraniana. Sarete disponibili e attenti ai vostri amici. Le persone Toro vi daranno ottimi consigli. D’altra parte, evitate per il momento i nati dell’Acquario perché potrebbero crearvi diverse complicazioni. Voto: 7

Acquario – Le configurazioni planetarie di questa settimana favoriranno i vostri rapporti familiari e vi regaleranno tante soddisfazioni. L'Oroscopo consiglia di moltiplicare le occasioni per compiacere chi amate. Rinnovate amicizie e contatti. Gli intermediari possono facilitarvi le cose. Tuttavia, siate scrupolosi e selettivi nelle vostre scelte.

D’altra parte, siate cauti nel prendere impegni e mantenerli una volta presi. Evitate di legarvi con persone dubbie o doppiogiochiste perché vi porteranno solo preoccupazioni e fastidi di ogni tipo. Voto: 8

Pesci – Alcuni di voi saranno costretti a prendere una decisione importante riguardo a un parente, un genitore o un figlio. Altri, invece, dovranno fare una scelta che riguarda la loro casa. Qualunque cosa accada, sappiate che riuscirete a trovare una soluzione grazie al sostegno di Giove; non lasciatevi quindi sopraffare da un’ansia ingiustificata. In campo sociale, dispenserete consigli a tutti. Voto: 7