Profuma d'amore e sentimenti l'oroscopo del mese di giugno 2024 che vede il Cancro ritrovare la felicità e l'Acquario innamorarsi. Nel corso del mese non mancheranno alti e bassi per alcuni segni zodiacali, con il Sagittario che affronterà un amore dolente.

Previsioni astrologiche di giugno 2024: solo 2 cuori per Sagittario

Sagittario: 2 cuori - L'amore è un capitolo dolente in questo periodo della vostra vita, soprattutto se siete in una relazione che va avanti da molti anni. La crisi ha colpito uno dei due partner, creando malumori e lontananze.

Prendetevi il vostro spazio e concedetevi del tempo per riflettere sul da farsi. Anche se avete paura di lasciare l'attuale situazione alle spalle, dovreste provare a vivere più d'istinto. Abbiate cura di voi stessi e portatevi rispetto.

Ariete: 2 cuori - I sentimenti sono allo sbando perché forse avete perso la testa per qualcuno di poco compatibile con i vostri interessi. Ma l'amore non ha programmi, arriva e basta. Provate a lasciarvi andare, soprattutto se siete in coppia e ci sono state delle crisi che hanno rischiato di causare una rottura. Giugno andrà vissuto in maniera spensierata, altrimenti le preoccupazioni e le gelosie porteranno dei guai irreparabili.

Toro: 2 cuori - Coloro che sono single da tempo, o che fanno solamente tira e molla, avranno un mese insipido a causa dello scetticismo che ha preso il sopravvento.

Potreste rivedere un ex e ripensare ai momenti vissuti insieme. Se siete stati voi la causa della rottura, allora c'è poco da fare perché l'altro potrebbe essersi rifatto una vita felice. Voltate pagina, cercate di comprendere perché non riuscite ad essere fortunati in amore. Forse avete dei conti in sospeso dentro di voi?

I segni zodiacali con un giugno di alti e bassi sentimentali

Vergine: 3 cuori - L'aria di giugno guarirà tutti i dubbi sentimentali. C'è chi sarà pronto per il fatidico "Sì, lo voglio" e chi invece progetterà qualcosa di importante con la persona del cuore. Chi è single preferirà di gran lungo godersi la stagione estiva senza impegnarsi con un singolo partner.

I flirt vi piacciono e vi aiutano a staccare dai problemi quotidiani che vi tormentano. Potreste incontrare una persona che ha fatto parte del vostro passato e notare quanto sia cambiata.

Bilancia: 3 cuori - Se non fate attenzione, il tempo vi giocherà un brutto tiro. L'amore appare incasinato perché forse sono nati dei dubbi o dei ripensamenti legati al partner. Chi è single, giugno potrebbe rivelarsi valido solamente nella prima parte del mese. Dovreste uscire di più e cercare di conoscere dei potenziali partner. Non troverete mai l'amore se continuerete a fissarvi su un certo tipo di ideale. Provate a cambiare prospettiva. In amore, chi la dura la vince.

Scorpione: 3 cuori - Sulle spalle reggete un passato sentimentale ingarbugliato.

Se siete separati o divorziati, smettete di diffidare dell'amore e assaporate le giornate di giugno così come verranno. Non fate troppi programmi e non rimuginate a lungo sulle perdite vissute. Il vostro cuore ha bisogno di cure e attenzioni. Se siete single fareste meglio a non intestardirvi su una singola persona, bensì fate più uscite e divertitevi.

Gemelli: 4 cuori - In questo periodo siete preoccupati per la famiglia e questo non lascia ampio spazio alle questioni amorose. Il mese di giugno porterà una ventata di alti e bassi e potreste finire per chiudere una lunga relazione. Non impicciatevi degli affari di cuore altrui, pensate piuttosto ai vostri problemi e riparateli. Chi è sposato o convive, dovrebbe essere più presente e onesto.

Non ha alcun senso stare con qualcuno per abitudine o per paura di stravolgere la routine, per poi corteggiare altre persone.

Leone: 4 cuori - In alcune giornate vi sembrerà di volare e in altre di cadere. Se siete impegnati da anni in una storia che stenta a decollare, dovreste proprio darci un taglio. Al contrario, se la relazione funziona non cadete in tentazioni. L'amore non ha età, quindi se vi piace qualcuno tentate un approccio. Le coppie sposate torneranno a fare progetti insieme, rivitalizzando il rapporto.

Capricorno: 4 cuori - Nella battaglia tra mente e cuore, quest'ultimo avrà sempre la meglio. Per quanto vi sforziate di ragionare su ciò che è meglio per voi e il vostro futuro, il cuore finirà o per sentirsi attratto da qualcuno che non è l'attuale partner oppure per desiderare una persona poca adatta a voi.

Lasciatevi andare, per una volta. Non pensate a niente, seguite l'istinto. Siete forti e, comunque vadano le cose, saprete cavarvela benissimo.

I migliori del mese

Acquario: 5 cuori - Qualcuno si è innamorato e vorrebbe instaurare una relazione con questa persona che fa battere forte il cuore. Mettete da parte il parere altrui e il giudizio dei familiari. Avete vissuto troppo tempo a testa bassa, muovendovi con cautela per non ferire nessuno. Giugno profuma di passione irrefrenabile e di uscite da sogno. Dovrete essere voi a fare il primo passo. Per quanto riguarda le coppie che stanno insieme, tutto procederà speditamente.

Cancro: 5 cuori - Quando ci sono di mezzo i sentimenti, c'è poco da ragionare.

Siete un segno molto istintivo e allo stesso tempo attaccato alle proprie origini. Forse, proprio a causa dell'essere così legati alla famiglia, avete raccolto dei rimpianti lungo il percorso della vostra vita. Non preoccupatevi perché giugno porterà chiarezza e il vostro cuore sarà felice. Finalmente starete con la persona che amate, senza più temere il giudizio altrui. I sorrisi e la passione non mancheranno, così come la voglia di fare nuovi progetti di coppia.

Pesci: 5 cuori - L'amore potrebbe bussare alla porta anche dei cuori più ostinati. Se siete single da molto tempo, qualcuno potrebbe farvi perdere la testa. Lasciatevi andare ai sentimenti, non rinnegateli. Anche chi è in coppia sarà favorito in questo mese.

Ci saranno serate romantiche e piene di ardente passione, che faranno da preludio ad un'estate speciale. Saprete farvi coraggio e mettere da parte tutte quelle sofferenze e preoccupazioni che vi accompagnano da molti mesi.