L'Oroscopo della settimana è pronto a valutare la fortuna relativamente alle giornate da lunedì 27 maggio a domenica 2 giugno è pronto a valutare la buona sorte ai segni dello zodiaco. Riguardo alla buona sorte l'attenzione si concentra sul trio composto da Pesci (1° posto), Ariete (2° posto) e Gemelli (3° posto), tutti molto fortunati.

Previsioni zodiacali della fortuna ultima settimana di maggio e posizioni: molto bene anche il Capricorno

12° posto - Vergine. Questa volta l'oroscopo pronostica poco e niente, dunque niente fortuna. Preparatevi a navigare tra alti e bassi, ma ricordate che ogni momento porta con sé la possibilità di crescita.

In amore e nelle relazioni, sentirete un forte bisogno di stabilità, tranquillità e certezze. Tuttavia, potreste anche accorgervi di non riuscire a raggiungere gli obiettivi che vi eravate prefissati. Alcune interferenze astrali potrebbero portare fulmini e lampi nelle relazioni amorose. Per evitare di gettare benzina sul fuoco, sarebbe meglio uscire presto da casa per fare spese o per lavoro. Tenete a mente che alcuni di voi hanno il partner “col dente avvelenato”: se oserete tirare fuori l’ascia di guerra, non sarà un periodo roseo. Per i single, la Luna potrebbe gettare il vostro cuore nel mare dei ricordi. Di fronte alla possibilità di un’avventura non lasciate al fato tale scelta.

11° posto - Cancro.

In questo periodo potreste dover affrontare un percorso abbastanza impegnativo, a tratti persino contraddittorio. Tuttavia, in amore, avrete abbastanza energia per dedicarvi a qualcosa che vi sta particolarmente a cuore. Approfittate di questa occasione e cercate di sfruttarla al massimo. Purtroppo, per alcune coppie, potrebbero verificarsi piccoli dispiaceri dovuti a incomprensioni con la dolce metà.

Non sarà nulla di grave, ma è importante non trascurare nulla: presto passerà. Per i single, se c’è qualcuno che mal sopporta la solitudine, sono proprio i tradizionalisti appartenenti al vostro segno. Siate più aperti e meno titubanti. Recentemente, potreste aver lasciato sfuggire l’occasione della vostra vita, e questo potrebbe far scendere qualche lacrima.

Tuttavia, ricordate che quando si chiude una porta, si apre sempre un portone.

10° posto - Toro. Le previsioni dell'oroscopo portano con sé un’atmosfera di “sottotono”. Questa settimana, quindi, non risulterà con il botto, come da molti sperato. Nella sfera sentimentale, le cure del partner sono solitamente la chiave per un rapporto equilibrato, ma questa volta non sarà così! Purtroppo, la distanza tra voi sarà troppo grande per permettere lo sviluppo di un’atmosfera positiva: cosa sta succedendo? Se le dimostrazioni d’amore sembrano lente ad arrivare, non preoccupatevi, l’attesa renderà tutto più dolce. Intanto, fate il primo passo e mostrate affetto al partner, il resto arriverà. Per i single, non lasciatevi tentare da una vita di isolamento, le stelle promettono solo amore: se non ora, molto presto.

Chi invece sta vivendo un periodo fortunato, dovrebbe prendere in considerazione “quella decisione” che potrebbe portare a una vita serena.

9° posto - Scorpione. Si prospetta non troppo fortunata, anzi. Qualcosa potrebbe mettere alla prova la vostra resistenza. Le previsioni astrali evidenziano una possibile mancanza di comunicazione, forse speziata da litigi senza un motivo apparente. Nel campo dell’amore, sarà importante fare un’analisi obiettiva di una situazione personale o familiare incerta, con l’obiettivo di trovare una soluzione in tempi brevi. Se siete in una relazione stabile, ricordate che silenzi e lamenti non sono il modo migliore per mantenere un rapporto sano. Se questo fosse il vostro caso, sarebbe utile fare un profondo esame di coscienza per capire dove state sbagliando e come poter rimediare.

Per i single, probabili rimpianti in arrivo: potreste arrabbiarvi non solo con voi stessi, ma anche con persone che non c’entrano nulla! Quello che state vivendo è solo il risultato delle vostre azioni recenti.

8° posto - Sagittario. La settimana prospetta un periodo abbastanza gradevole, che molti di voi troveranno soddisfacente. Nella sfera amorosa, sarà importante prendersi il tempo necessario per fare le cose nel modo giusto. Non precipitatevi, ma concentratevi sulle necessità del vostro partner. Cercate di prestare più attenzione alla relazione: a volte, potreste trascurare certe situazioni, privilegiando interessi a discapito di quelli della persona amata. Con un pizzico di astuzia riuscirete a ravvivare la passione nella coppia.

Per i single, ci saranno molte domande da porsi, soprattutto riguardo a cosa desiderate veramente dalla vita: forse non avete ancora preso una decisione, per questo vi invitiamo a riflettere con serenità. Presto riuscirete a ritrovare quella parte di voi che vi rende unici, nel frattempo gli astri suggeriscono di essere amichevoli e di sorridere a tutti.

7° posto - Leone. La settimana in arrivo potrebbe presentare alcune situazioni impegnative ma, nel complesso, si prevedono sprazzi di buona sorte. Nella sfera sentimentale, se avete un partner, fate tutto il possibile per arricchire la qualità della vita affettiva. Concentratevi soprattutto su come riportare vitalità ed entusiasmo nella relazione, se questa sembrasse spenta o stagnante.

Nel frattempo, in amore, il vostro sorriso illuminerà veramente, riempiendo i cuori di coloro che avranno la fortuna di essere vicini a voi. Gli astri saranno favorevoli in parte, all'occorrenza appoggiando il segno. Questa presenza benefica renderà l’atmosfera intorno a voi tranquilla e quasi sognante per tutti. Per i single, l’umore sarà al settimo cielo! Potrebbe essere una di quelle settimane che vorreste rivivere all’infinito.

6° posto - Bilancia. Si prospetta una settimana moderatamente fortunata, il che potrebbe rivelarsi positivo se affrontato con la giusta determinazione. Nell’ambito sentimentale, se avete un desiderio da realizzare, questo potrebbe essere il momento ideale per gettare le fondamenta: trasformare in realtà ciò che risiede nel cuore non sarà un ostacolo, poiché le stelle vi guideranno su cosa dire e come agire.

State sereni, con un po’ di attenzione tutto diventerà scorrevole e alla portata. Per i single, un incontro fortunato è all’orizzonte: non lasciatevi sfuggire nessuna opportunità che potrebbe portare a relazioni stimolanti. Sarà vostra la decisione di valutare se ne varrà la pena. In questo periodo potreste dover gestire inconvenienti causati da dimenticanze o imprudenze. Se manterrete la vostra compostezza, risolverete tutto rapidamente e senza conseguenze.

5° posto - Capricorno. Gli astri per questa settimana prevedono un periodo discretamente fortunato, che potrebbe essere anche molto positivo a condizione di non alimentare quel filo di negatività sempre in agguato. Nel campo dell’amore, i transiti lunari del periodo vi invogliano a rilassarvi e a vivere le prossime sette giornate con più leggerezza.

State riacquistando fiducia e sicurezza per il futuro e queste sensazioni si intensificheranno grazie al sostegno di coloro che vi amano. Per i single, vi sentirete avvolti dalla protezione di persone meravigliose, in particolare quelle a voi più vicine. Nei giorni a venire, potrebbe realizzarsi qualcosa di piacevole, anche nella sfera sentimentale. In questo periodo, state beneficiando di un favorevole allineamento astrale, che prima o poi porterà molta fortuna in tutto ciò che riguarda il vostro cuore.

4° posto - Acquario. Quest'ultima settimana di maggio si profila fortunata, con un focus particolare sui sentimenti e le relazioni in generale. Senza dubbio, troverete soluzioni efficaci a qualsiasi problema e potreste anche raggiungere un’armonia significativa con chi amate.

Nell’ambito amoroso, vi sentirete al sicuro, lontani da imprevisti e soprattutto da potenziali delusioni. Mostrerete una grande apertura emotiva, una dolcezza maggiore. In alcuni casi riuscirete a stupire il partner con le vostre effusioni emotive che tanto piacciono. Per i single, le prossime giornate saranno caratterizzate da un rilassamento particolare, che permetterà di instaurare buoni rapporti con tutti, sia in casa che fuori. Cercate di dialogare e mostratevi pronti ad ascoltare tutto ciò che le persone di vostro interesse hanno da dire. In caso di critiche, accoglietele con la promessa di correggere eventuali errori commessi.

3° posto - Gemelli. L’oroscopo della prossima settimana prevede un' eccezionale buona sorte.

Nel campo dei sentimenti, potrete sperimentare un’ondata di novità, ideale per ravvivare l’interesse nella relazione e/o per esplorare nuovi modi di godere della compagnia reciproca. La monotonia e la routine possono logorare una relazione, quindi vi incoraggiamo, fin da ora, a innovare con qualcosa di intrigante. Per i single, astri favorevoli vi spingeranno a dare il massimo di voi stessi e/o a far risaltare con determinazione le vostre qualità e abilità. È un periodo propizio per rafforzare le posizioni sentimentali che avete già conquistato. In generale, sarete stimolati da un rinnovato entusiasmo. Questo vi permetterà di vivere ogni situazione come un piacere, oppure come massima espressione di voi stessi.

2° posto - Ariete. La settimana prossima sarà molto fortunata, sotto ogni aspetto. L'Astrologia darà un impulso positivo a gran parte dei sette giorni, rendendoli piacevole e apprezzati. In amore la relazione sarà vissuta come un tesoro prezioso. Avrete l’opportunità di trascorrere parecchi momenti ricchi di romanticismo, caratterizzati da gesti d’affetto che riscalderanno il cuore. Per i single, anche se avete sempre affermato che le effusioni non fanno per voi, in questo periodo desidererete segretamente essere al centro dell’attenzione. Mostrate fiducia, sicuramente nel corso della settimana qualcuno dei vostri intimi desideri potrebbe realizzarsi. Il percorso verso il successo non sarà tutto in discesa però. La determinazione vi spingerà a perseverare: cercate di non deviare dal percorso.

1° posto - Pesci. L'oroscopo della fortuna per la settimana dal 27 maggio al 2 giugno promette tantissima buona sorte, tutta da sfruttare. Nella sfera amorosa, per coloro che sono già in sintonia con il loro partner, sarà il momento ideale per vivere momenti speciali, quelli che più vi piacciono: si prevede un periodo intenso, ovviamente indimenticabile. Per molti di voi single, belle notizie in arrivo: sarete carichi di vitalità e potreste finalmente fare l'incontro della vostra vita. Sarete stimolati e pronti a flirtare con la persona che da un po' occupa i vostri pensieri più segreti. È probabile che farete anche altre belle conoscenze che, tra non molto, si trasformeranno in amicizie vere e durature. La Luna è già pronta a dare un forte impulso alle relazioni sociali, in particolare nel fine settimana.