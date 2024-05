L'oroscopo del mese di giugno prevede un Cancro più tenace, forte di un cielo favorevole in amore e al lavoro, mentre i Gemelli saranno capaci di esprimere bene il loro potenziale. Lo Scorpione ritroverà l'intesa con il partner, mentre i Bilancia vivranno un periodo altalenante sia in amore che al lavoro.

Previsioni oroscopo giugno 2024 segno per segno

Ariete: la voglia di vacanze inizierà a farsi sentire in voi, ma non per questo verrete meno ai vostri doveri. Mercurio e Marte saranno ancora con voi, anche se non in maniera diretta. Avrete le forze per concludere i vostri progetti.

Successivamente, se volete, potrete godervi questa prima parte d'estate in tutta serenità. Sul fronte amoroso sarà un cielo sereno fino alla prima metà di giugno. Il pianeta Venere infatti sarà in quadratura nella seconda parte del mese, e potrebbe causare piccoli dissapori con la persona che amate. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni in linea con le aspettative. Questo cielo non subirà grossi cambiamenti nei vostri confronti, e riuscirete a godervi la vostra vita quotidiana senza particolari problemi. In amore il supporto del pianeta Venere si rivelerà fondamentale per riuscire a godere di una vita sentimentale stabile e piacevole. Nel lavoro Mercurio porterà idee interessanti da sviluppare, che potrebbero portare a progetti più ambiziosi.

Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale serena. Il rapporto con il partner sarà regolato da una splendida Venere in congiunzione. Di contro, bisogna dire che il pianeta dell'amore lascerà il vostro cielo nella seconda metà di giugno. In ogni caso, avrete comunque modo di inaugurare al meglio la vostra estate. In ambito lavorativo potrebbero arrivare occasioni interessanti che non dovrete lasciarvi sfuggire.

Cercate di esprimere al meglio tutto il vostro potenziale. Voto - 9️⃣

Cancro: questo cielo sarà finalmente ottimo nei vostri confronti. Questo mese potrebbe darvi le prime importanti soddisfazioni dell'anno, soprattutto nella seconda metà del mese. In amore arriverà il pianeta Venere, e il vostro interesse verso la persona che amate potrebbe intensificarsi.

Sul fronte lavorativo dimostrerete tenacia, e voglia di raggiungere nuove vette grazie al vostro impegno e al sostegno di Mercurio. Voto - 8️⃣

Leone: sarà un mese abbastanza tranquillo. Questo cielo sarà piuttosto clemente nei vostri confronti, permettendovi di pianificare bene la vostra vita, soprattutto professionale. Attenzione ovviamente a eventuali imprevisti o errori di calcolo. Sul fronte amoroso vi sentirete bene insieme alla persona che amate. Il sostegno del partner si rivelerà prezioso affinché la vostra storia d'amore possa andare avanti serenamente. Voto - 7️⃣

Vergine: la prima parte del mese potrebbe rivelarsi deludente a causa di stelle come Mercurio e Venere in quadratura. Nella seconda metà di giugno le cose tenderanno a migliorare, ma serviranno impegno e pazienza.

In amore dovrete essere più umili e avere a cuore i desideri della persona che amate. Sul fronte lavorativo vi darete da fare per raggiungere i vostri obiettivi, ma attenzione a non avere ambizioni troppo elevate. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale discreta nel corso della prima parte di questo giugno. Venere terrà in piedi il vostro rapporto, ciò nonostante, il pianeta dell'amore tenderà a essere contrario nella seconda metà del mese. Per una vita sentimentale stabile, dovrete dimostrare molto alla persona che amate. In ambito lavorativo ci metterete molto impegno in quel che fate. Forse i buoni risultati non arriveranno subito, ma presto raggiungere i vostri scopi. Voto - 6️⃣

Scorpione: configurazione astrale che si rivelerà sempre più favorevole nel corso di questo mese.

Sul fronte amoroso infatti, il pianeta Venere sarà presto in trigono dal segno del Cancro, rendendo di fatto più interessante la vostra vita amorosa. Potrebbe infatti essere un buon momento per costruire nuovi legami. In ambito lavorativo sarete abbastanza convinti dei vostri progetti e dei risultati che potrete raggiungere grazie alle vostre idee e al vostro impegno. Voto - 8️⃣

Sagittario: sarà un mese altalenante, ma dalla quale potreste riuscire a ottenere tanto. In amore la prima parte del mese potrebbe non essere granché, ma quando Venere smetterà di essere opposta, potreste finalmente vedere la vostra relazione di coppia da un altro punto di vista. Per quanto riguarda il lavoro dimostrerete bene il vostro potenziale, ma con Marte e Mercurio opposti, dovrete sempre tenere in considerazioni possibili rallentamenti o imprevisti.

Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà un mese piacevole solo a metà. Soprattutto la seconda parte potrebbe rivelarsi un po’ problematica per voi a causa di Venere in opposizione. Qualcosa della vostra relazione di coppia potrebbe non convincervi appieno. Parlarne direttamente con il partner potrebbe essere una buona soluzione. In ambito lavorativo potreste sperimentare nuove idee, che però dovrete essere capaci di gestire fino in fondo. Voto - 7️⃣

Acquario: sarà un mese stabile e soddisfacente. Il rapporto con il partner tenderà a essere particolarmente dolce grazie a Venere in trigono, che però nella seconda parte del mese sarà in una posizione meno influente. In ogni caso, ci saranno comunque bei momenti per voi.

Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a gestire molto bene i vostri progetti, soprattutto nella prima parte del mese, grazie al sostegno di Mercurio in trigono. Voto - 8️⃣

Pesci: la prima parte di questo mese non avrà particolari emozioni o soddisfazioni da regalarvi considerato Mercurio e Venere contro. Le cose tenderanno a migliorare soltanto nella seconda parte del mese, quando gli astri si allineeranno nel segno del Cancro. A quel punto, potrete provare a vivere una relazione di coppia migliore, oppure provare a mettere insieme progetti professionali più di sostanza. Voto - 7️⃣