L’Oroscopo è pronto a svelare le previsioni zodiacali di mercoledì 15 maggio per i segni da Bilancia a Pesci. In bella mostra sicuramente la Bilancia, forte di un pronostico da quattro stelle. A fare da ruota di scorta il simbolo astrale dello Scorpione, considerato in periodo negativo.

Previsioni astrologiche del 15 maggio da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. In arrivo un mercoledì positivo, non da urlo ma sicuramente ben accetto da molti del segno. Per quanto riguarda i sentimenti, tutto procederà secondo le vostre speranze: potrete trascorrere una giornata felice e in grande sintonia con il partner.

Godetevi questo momento di serenità, tanto atteso. I single possono essere incoraggiati dal fatto che non tutto ciò che sembrerà negativo lo sarà realmente. In virtù di questa importante verità, potreste incontrare una nuova opportunità sentimentale e impegnarvi attivamente nella risoluzione degli attuali problemi amorosi. Nel lavoro, potreste ricevere consigli preziosi da una persona amica, molto esperta, che vi aiuterà a pianificare e avviare investimenti redditizi. Con prudenza, non esitate a seguire i buoni consigli e a sperimentare nuove strade verso il successo.

Scorpione: ★★. Giornataccia in arrivo, secondo quanto elaborato dall'Astrologia di mercoledì. Potreste sentirvi un po' giù di morale: l'importante sarà di cercare di mantenere una mentalità positiva.

Anche se potreste mancare di convinzione, soprattutto di fronte a situazioni che non vi soddisfano, sarebbe inutile lasciarsi sopraffare dalla tensione. In amore, sarà difficile capirsi con il partner: potrebbe subentrare un senso di disagio relazione. In alcuni momenti la persona amata è nervosa, perciò calmare la situazione sarà vostro compito.

I single dovranno fare attenzione, poiché l'imprudenza potrebbe essere un rischio durante la giornata: procedete con cautela in ogni situazione, mantenendo la calma. Nel lavoro, è consigliabile prendere un momento di pausa: non è il caso di fare gli eroi! Le stelle suggeriscono di evitare tutto ciò che potrebbe causare stress.

Sagittario: ★★★★★. Periodo in cui sarete molto realistici. Per voi conteranno solo i fatti concreti: i "se", i "ma" e peggio ancora i "forse" li metterete senz'altro da parte per un bel po'. Buona la fortuna, che potrebbe estendersi parzialmente anche alle giornate successive. In campo sentimentale, le coppie che desiderassero creare qualcosa di nuovo, magari ricominciare da zero, avranno grande successo. Vi sentirete incoraggiati a intraprendere nuove strade, forse più impegnative ma ricche di emozioni. Molti di voi risulteranno irresistibili. Per i single, sarà una giornata favorevole per fare un ulteriore "tentativo amoroso". Preparatevi al meglio, armatevi di perspicacia e un pizzico di faccia tosta: il successo sarà (quasi) garantito.

Nel lavoro, è il momento di riprendere in mano quei progetti in attesa di tempi migliori. Chissà, potrebbe essere proprio ora il momento giusto per metterli in pratica.

Da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Giornata abbastanza ostica da portare a buon fine. In alcune situazioni sarete come in trance, non riuscendo a trovare il bandolo della matassa. In amore potreste essere un po' distanti, forse a causa di un carico di lavoro elevato o di impegni eccessivi. Tuttavia, è importante iniziare a porvi rimedio, magari cercando di non rendersi troppo irraggiungibili per il vostro partner. Se vi fossero difficoltà nella coppia, provate a rompere il ghiaccio concedendovi piccolo regalo piacevole per entrambi, da godere insieme alla persona amata: vi sentirete subito meglio.

I single potrebbero sentirsi avvolti da una certa malinconia desiderando forse la compagnia di qualcuno/a che non vedono da tempo. La timidezza potrebbe impedirvi di contattarla: le stelle consigliano vivamente di fare una telefonata. Sul fronte lavorativo, non accontentatevi dei risultati raggiunti fino a ora: con un piccolo sforzo in più, potreste ottenere molto.

Acquario: ★★★★. Non affatto male il periodo in analisi. Se da un lato avrete il parziale conforto di astri compiacenti, dall'altra avrete da combattere con alcune situazioni pregresse che non accennano a migliorare. È importante sfruttare al massimo le opportunità, lasciando da parte cose che possono essere rimandate. Per alcuni di voi, soprattutto se con ascendente Toro, Cancro, Leone o Scorpione, la sensualità sarà al massimo: pronti a vivere momenti di passione, senza riserve?

La voglia di stare insieme renderà la relazione di coppia ancora più solida ed efficiente. I single godranno di un fascino indiscutibile e già da domani saranno circondati da molta positività. Potrebbero arrivare nuove conquiste o pretendenti, valutate attentamente pro e contro. Nel lavoro, in arrivo qualche bella novità, ma dovete rimanere vigili per trasformarla in vantaggio.

Pesci: ★★★. Vista la carta astrale e le relative interpolazioni planetarie, è un periodo abbastanza sottotono. È consigliabile essere prudenti nelle spese, negli acquisti importanti e nelle normali incombenze quotidiane. In ambito sentimentale, è importante concedere tempo al tempo e non affrettarsi troppo, evitando di dare per scontate alcune dinamiche nella relazione.

Ricordate che la fiducia e la complicità devono rimanere al centro della scala dei valori personale. Mantenete la calma e cercate di affrontare le cose con serenità. Per i single, le stelle potrebbero risvegliare ricordi del passato, sia a livello familiare che emotivo, con alcuni preconcetti che continuano a turbare la vostra mente. Nel lavoro, passerete la giornata a riflettere sulla convenienza di intraprendere determinate attività: prendere o lasciare, questo sarà il dilemma di molti.