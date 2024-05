L'Oroscopo di sabato rivela le previsioni zodiacali per il 4 maggio dei sei segni analizzati, consultando il verdetto delle stelle e la classifica a stelline, con un focus particolare sulle attività lavorative e sentimentali. Il segno del Sagittario trionfa insieme all'Acquario, mentre Scorpione, Capricorno e Pesci vivranno una giornata abbastanza stabile.

Previsioni astrologiche del 4 maggio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. L'oroscopo per voi Sagittario prevede un sabato un po' deludente. Considerato negativo a causa di influenze astrali discordanti, questo giorno suggerisce di rimandare eventuali discussioni in corso per evitare complicazioni maggiori.

In amore, è consigliabile mantenere la calma e cercare di evitare conflitti con il partner. Date priorità a mostrare amore e attenzione nei confronti della persona amata, occupandovi dei suoi desideri. Per i single, al momento si richiede abbastanza audacia. È importante mantenere i piedi per terra, rallentare il ritmo quotidiano e dare una direzione chiara alle vostre azioni. Anche se l'amore potrebbe bussare inaspettatamente alla porta del cuore, potreste non essere ancora pronti per accoglierlo completamente. Per quanto riguarda il lavoro, è probabile che persone importanti riconoscano il vostro impegno: un bel riconoscimento.

Scorpione: ★★★★. Questo inizio di weekend partirà e si concluderà in modo abbastanza normale.

Tuttavia, non mancheranno piccole soddisfazioni che renderanno il periodo piacevole. Nonostante gli impegni, troverete probabilmente il tempo per riscoprire una passione che magari avevate trascurato. Sul fronte sentimentale non serve aspirare all'impossibile: per sentirsi bene basterà sapere che la persona amata è al vostro fianco, sempre presente e ben disposta nei vostri confronti.

Le configurazioni astrali saranno favorevoli, rendendo non solo il rapporto con il partner, ma anche quello con i vostri familiari, armonioso. Per i single, il cuore sarà aperto a suggestioni indimenticabili. Un incontro intrigante potrebbe offrire l'opportunità per una piacevole avventura. Sul fronte lavorativo, sarete in grado di dare il massimo, senza farvi influenzare dall'umore.

Sagittario: ★★★★★. Le previsioni zodiacali indicano un sabato trionfale, supportato da stelle magnanime, pronte a offrire prezioso sostegno sia nel campo affettivo che in quello lavorativo. In amore, aprite completamente il vostro cuore e la mente alla persona amata, così riuscirete a trasmettere quel senso di gioia che non si può descrivere a parole. Si consiglia, in certi casi, di mettere da parte l'atteggiamento conflittuale e cercare di risolvere i problemi trovando un terreno comune con il partner. Per i single, i pianeti saranno quasi completamente dalla vostra parte: un vostro sorriso (autentico, non di facciata) in questa giornata potrebbe valere più di mille parole. Quindi, non perdete tempo in lunghe dissertazioni ma puntate tutto sulla vostra simpatia e sulla naturale sincerità di cuore.

Sul fronte lavorativo, non incontrerete difficoltà nel far accettare eventuali idee.

Previsioni da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Si prevede un discreto avvio di weekend, quasi stabile e senza grandi movimenti, né in positivo né in negativo. La maggior parte di voi nativi si troverà di fronte a una giornata piuttosto tranquilla in amore: la serata poi, di certo sarà deliziosa ma solo se permetterete al cuore di seguire emozioni e sentimenti, senza timore. Venere sarà al vostro fianco nel mantenere la relazione di coppia solida, appassionata, piena di sensualità. Per i single, se state attendendo il momento perfetto per l'amore, è arrivato: vi aspettano momenti carichi di passione! Non frenate i vostri desideri, ascoltate il cuore e seguite l'istinto.

E alla fine, guardando il cielo, esprimete pure un desiderio; anche se non vedete stelle cadenti, sappiate che presto un sogno si avvererà. Nel lavoro, è importante guardare oltre il proprio naso. È il momento di avere un progetto nel cassetto, ovviamente se volete ottenere risultati.

Acquario: ★★★★★. Si avvicina un giorno davvero promettente, un momento chiave nella parte finale di questa settimana. Sabato 4 maggio sarà un vero e proprio trionfo per molti di voi, con la Luna nel campo dell'Ariete pronta a suggerire il cammino migliore da seguire. In amore, si prospetta un periodo meraviglioso, che potrebbe segnare l'inizio di una ripresa in molte questioni di cuore con problemi da risolvere.

Il fervore sentimentale si esprimerà soprattutto all'interno della coppia: la passione creerà un'intesa eccezionale, portandovi in certi momenti davvero alle stelle Per i single, la vita sentimentale probabilmente prenderà una direzione serena. Il periodo consentirà di dedicare più attenzione a sé stessi e ai programmi da realizzare. Fate un bilancio dei dettagli e avanzate con sicurezza: le previsioni di certo invogliano a godere appieno della vita. Nel lavoro, riprendete il controllo della situazione e agite.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 4 maggio, pronostica per i sentimenti un periodo perfetto. Prendere decisioni importanti o per avventurarsi in nuove iniziative sarà davvero alla portata, poiché le stelle saranno a totale favore.

Concedetevi momenti di tenerezza con il partner e non nascondete i vostri veri desideri: è il momento ideale per pianificare progetti importanti per il futuro di coppia. Sarà una giornata fortunata anche per molti di voi ancora in status single: qualcuno vi coccolerà piacevolmente e vi farà trascorrere ore indimenticabili. Intanto, controllate tutti i messaggi sul vostro telefono; una sorpresa, forse già nella mattinata, potrebbe regalare una giornata magnifica. Dedicherete questo avvio di weekend ai vostri sogni, migliorando il benessere psicofisico. Nel lavoro, sarete determinati e più concreti che mai: riuscirete a individuare la soluzione ad un annoso problema.