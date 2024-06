L'oroscopo dal 1 al 7 luglio 2024 è pronto a svelare l'andamento della settimana per i segni zodiacali sotto l'influenza della Luna nuova in Cancro. Le previsioni astrologiche annunciano opportunità per migliorare la situazione economica per il Sagittario, mentre arrivano nuove amicizie per il Toro e la Vergine deve fissare nuovi obiettivi per il futuro.

Simboli di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete: questa settimana la Luna Nuova in Cancro vi spinge a riflettere sulle vostre radici e sul vostro ambiente familiare. Potreste sentirvi più emotivi del solito, ma questo vi permetterà di rafforzare i legami con i vostri cari.

Sul lavoro, cercate di mantenere la calma e di non reagire impulsivamente alle situazioni stressanti.

Leone: per voi, Leone, la settimana sarà caratterizzata da un'intensa voglia di introspezione. La Luna Nuova vi invita a prendervi del tempo per voi stessi e a esplorare le vostre emozioni più profonde. È un buon momento per iniziare un nuovo progetto creativo o per rinnovare la vostra casa. Mantenete una comunicazione aperta con il partner.

Sagittario: questa settimana la vostra attenzione sarà rivolta alle questioni finanziarie. La Luna Nuova in Cancro potrebbe portare opportunità inaspettate per migliorare la vostra situazione economica. Siate prudenti nelle spese e valutate attentamente ogni investimento.

Sul fronte personale, cercate di dedicare più tempo alla famiglia.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro: la Luna Nuova in Cancro porterà un'ondata di freschezza nella vostra vita sociale, Toro. Sarete più inclini a fare nuove amicizie e a rafforzare quelle esistenti. Professionalmente, potrebbero emergere nuove opportunità di collaborazione.

Ascoltate il vostro istinto e non abbiate paura di fare il primo passo.

Vergine: questa settimana sarà dedicata alla crescita personale e professionale. La Luna Nuova vi incoraggia a fissare nuovi obiettivi e a pianificare il vostro futuro. È un buon momento per imparare nuove competenze o per avviare un progetto che vi appassiona.

Non dimenticate di prendervi cura del vostro benessere fisico.

Capricorno: la Luna Nuova in Cancro vi invita a concentrarvi sulle relazioni intime. Sarete più sensibili e attenti alle esigenze del partner e dei familiari. Questo è un ottimo periodo per risolvere vecchie tensioni e per rafforzare i legami affettivi. Sul lavoro, continuate a perseguire i vostri obiettivi con determinazione.

Simboli di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli: la Luna Nuova in Cancro influenzerà la vostra casa e la vostra famiglia, Gemelli. Potreste sentire il bisogno di migliorare il vostro spazio abitativo o di trascorrere più tempo con i vostri cari. È un buon momento per discutere di questioni domestiche e per fare progetti a lungo termine.

Sul lavoro, mantenete la vostra solita flessibilità e apertura mentale.

Bilancia: questa settimana sarà all'insegna della comunicazione e dei contatti sociali. La Luna Nuova in Cancro vi aiuterà a esprimere i vostri sentimenti in modo più chiaro e sincero. È un buon momento per risolvere malintesi e per rafforzare le vostre relazioni. Professionalmente, nuove opportunità potrebbero presentarsi attraverso la vostra rete di contatti.

Acquario: la Luna Nuova in Cancro porta un rinnovato interesse per la vostra salute e il vostro benessere. Sarete motivati a prendervi cura di voi stessi, sia fisicamente che mentalmente. È un buon momento per iniziare una nuova routine di esercizi o per adottare abitudini alimentari più sane.

Sul lavoro, mantenete un equilibrio tra le vostre responsabilità e il tempo libero.

Segni di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro: questa è la vostra settimana. La Luna Nuova nel vostro segno vi offre una straordinaria opportunità di rinascita e rinnovamento. Sfruttate questa energia per impostare nuovi obiettivi personali e professionali. Le vostre emozioni saranno particolarmente intense, quindi prendetevi del tempo per riflettere e capire cosa desiderate veramente. Le relazioni affettive saranno al centro della vostra attenzione.

Scorpione: la Luna Nuova in Cancro porta un periodo di introspezione e di crescita spirituale. Sarete più consapevoli delle vostre emozioni e delle dinamiche che influenzano le vostre relazioni.

È un buon momento per dedicarvi alla meditazione o per esplorare pratiche che favoriscano il vostro benessere interiore. Sul lavoro, fidatevi del vostro intuito e seguite il vostro istinto.

Pesci: questa settimana la Luna Nuova in Cancro vi incoraggia a esplorare nuove possibilità creative. La vostra immaginazione sarà particolarmente vivace, rendendo questo un ottimo momento per progetti artistici o per risolvere problemi in modo innovativo. Le relazioni con gli amici saranno importanti e potreste ricevere supporto inaspettato. Sul fronte professionale, siate aperti a nuove idee e collaborazioni.