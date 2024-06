L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di mercoledì 26 giugno. In primissimo piano il nuovo transito lunare, che dall'Acquario si appresta a passare nel segno dei Pesci. Sotto i riflettori la sestina inerente la seconda metà dello zodiaco, messa in relazione con la parte centrale della settimana.

Il segno del Capricorno vivrà una fase di stallo mentre a risultare vincente in questo ultimo mercoledì del mese di giugno saranno i Pesci, posizionati al top in classifica. Giornata davvero fortunata, in ogni ambito, anche per quelli della Bilancia e dell'Acquario, entrambi valutati in periodo da cinque stelle.

Previsioni astrologiche del 26 giugno, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Ottimo mercoledì in programma. La vostra Carta Astrale indica massima positività, con eccellenti opportunità sia in amore che nel lavoro. Evitate però di estraniarvi troppo dalla realtà. In campo sentimentale, vi sentirete pieni di energia, pronti a godere in serenità ciò che la quotidianità vi offre. Trascorrerete momenti piacevoli con il partner, magari in riva al mare, oppure con familiari e amici. Single, preparatevi a incontri stimolanti o nuove relazioni. Sarete pronti a innamorarvi, stringere nuove amicizie e divertirvi senza complicazioni. Sul lavoro, questo periodo porterà svolte inaspettate e possibilità di successo.

Anche le questioni burocratiche si risolveranno più facilmente.

Scorpione: ★★★★. Normalità assoluta per voi del segno. Affrontare eventuali problemi con chiarezza sarà fondamentale in questi giorni, cercando di evitare se possibile distrazioni o colpi di testa inutili. In amore, dovrete investire tempo e pazienza per comprendere meglio chi amate e come dare felicità.

Lasciatevi andare alla gioia e non accentuate i disaccordi: pazienza e tempo risolveranno tutto. Single, il vostro fascino sarà in crescita, aprendo la strada a nuove e appassionanti conquiste. Espressività e spontaneità saranno le vostre armi vincenti. Sul lavoro, questo metà settimana sarà decisivo per molti di voi. Avrete l'opportunità di presentare idee o progetti ai vostri superiori, puntando a ottenere conferme e successo in quelle questioni che vi stanno a cuore.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 26 giugno pronostica a voi nativi tanta buona routine. Pertanto, la giornata regalerà, oltre a discrete possibilità da investire in situazioni fuori controllo, anche tanta serenità. Vi sentirete ottimisti e, in qualche caso, anche pronti a esprimere le vostre opinioni su questioni già affrontate. Mantenete relazioni solide per gestire al meglio la quotidianità. In amore, vi sentite perfettamente in sintonia con il partner, di sicuro riuscirete a vivere momenti davvero piacevoli e appassionati. Single, le stelle vi saranno favorevoli, promettendo incontri importanti da metà pomeriggio in poi. Nel corso della serata, carichi di energia, prenderete parte ad una rimpatriata tra vecchi amici.

Sul lavoro, brillerete per iniziative e attenzione: approfittate della giornata per mettere in mostra le vostre capacità.

Oroscopo e stelle del 26 giugno, previsioni da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Giro di boa infrasettimanale da considerare poco positivo. In stallo diverse situazioni legate alla famiglia o alle amicizie. L'oroscopo intanto prevede una giornata non particolarmente brillante in amore, con un andamento un po' sottotono e momenti di instabilità. Sarebbe meglio mantenere un basso profilo, evitando di immischiarsi in situazioni potenzialmente rischiose. In coppia ci saranno alti e bassi, quindi sarebbe utile affrontare subito eventuali problemi, senza rimandare. Comunicate apertamente le vostre esigenze e risolvete le questioni in sospeso, per riportare la serenità.

Single, desiderate un cambiamento ma la paura dell'ignoto vi frena. Prendetevi il tempo per riflettere e superate le incertezze. Sul lavoro, fissate un obiettivo semplice e lavorate per raggiungerlo. La scelta influenzerà le prossime decisioni.

Acquario: ★★★★★. Un buon mercoledì in arrivo per tantissimi del segno. In amore, sarete influenzati positivamente dagli astri, pertanto capaci di sedurre il partner con un semplice sorriso. Le coppie consolidate vivranno momenti dolci, mentre anche le relazioni che hanno affrontato difficoltà in passato troveranno nuova armonia. Single, con la Luna in Pesci assai favorevole, vivrete intense emozioni e la felicità vi pervaderà, nutrendo corpo e mente. Concentratevi sugli aspetti concreti della vostra vita, alcuni si riveleranno fantastici.

Il vostro stato d'animo sarà arricchito da esperienze che vi permetteranno di esprimere i sentimenti verso una persona. Nel lavoro, la giornata sarà movimentata. Il momento è ideale per riorganizzare idee e progetti: valutare prospettive di cambiamento.

Pesci: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 26 giugno, preannuncia l'arrivo di una splendida Luna in Pesci. L'estate raggiungerà livelli interessanti in fatto di relazioni, incontri ed emozioni: sarà meraviglioso lasciarsi trasportare dall'entusiasmo, senza però dimenticare le necessarie precauzioni. In generale, le stelle delineano un periodo favorevole per chi ha questioni importanti da affrontare. In amore, preparatevi a vivere momenti indimenticabili, alcuni dei quali potranno ristabilire l'armonia familiare.

Single, l'amore è pronto a entrare nella vostra vita grazie alla posizione favorevole della Luna. Non ponetevi troppe domande sul futuro, ma godete ogni attimo: la felicità sarà alla portata. Nel lavoro, molti di voi raggiungeranno il successo in compiti complessi.