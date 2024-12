L'oroscopo della giornata di domenica 22 dicembre prevede un Toro lungimirante grazie a Urano e alla Luna, mentre i nati Vergine daranno libero sfogo ai propri sentimenti. Continua il periodo proficuo dei nati Leone in campo professionale, mentre l'Acquario sarà aperto a nuove conoscenze.

Previsioni oroscopo domenica 22 dicembre 2024 e pagelle

Ariete: ultima giornata della settimana che si prospetta positiva per voi nativi del segno. Con il partner avrete tante attività piacevoli da fare, che renderanno il vostro rapporto dolce e appagante. Nel lavoro farete valere le vostre idee grazie a Marte e Mercurio, con risultati spesso sopra la media.

Voto - 8️⃣

Toro: giornata di domenica lungimirante in campo professionale, grazie in particolare alla posizione di Urano. Anche se le energie non saranno molte, sarete concentrati sui quei progetti a lungo termine, che vi daranno presto maggiori soddisfazioni. In amore la Luna vi darà una mano con il vostro rapporto, ciò nonostante non aspettatevi momenti pieni di passione. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali sottotono in questa domenica di dicembre. La Luna e Venere saranno in contrapposizione tra loro, e potrebbe esserci qualche piccolo dispiacere con la vostra anima gemella. Sul posto di lavoro farete a pugni con alcune mansioni che faticheranno a prendere il volo. Avrete bisogno di un aiuto da chi ne sa più di voi per raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 6️⃣

Cancro: questi pianeti saranno tutto sommato in buon aspetto per voi in questa giornata di domenica. In amore, single oppure no, godrete di bei momenti con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro sarete abbastanza sicuri delle vostre scelte, ma questo non vorrà dire che potrete abbassare la guardia.

Voto - 7️⃣

Leone: questa Venere in opposizione vi renderà la vita complicata per quanto riguarda i sentimenti. Di contro, questa domenica non vi darà gravi delusioni in amore, ma è evidente che dovrete fare qualcosa per recuperare il vostro rapporto. Bene invece il settore professionale. Continua infatti il vostro periodo proficuo, grazie anche alla posizione favorevole di stelle come Marte e Mercurio.

Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale coinvolgente in questa giornata di domenica secondo l'Oroscopo. La Luna in congiunzione illuminerà il vostro rapporto, e vi avvierà verso delle festività natalizie, ormai imminenti, piuttosto piacevoli. Sul posto di lavoro non fatevi prendere dal panico. Questo periodo non vi sta regalando tante soddisfazioni, ma dovrete essere in grado di saper reagire, proponendo idee più audaci. Voto - 7️⃣

Bilancia: sarà una domenica piena di soddisfazioni. Ottimo il clima familiare grazie a Venere in trigono, soprattutto con la vostra anima gemella. Se siete single troverete una scusa valida per trascorrere più tempo con la vostra fiamma. Nel lavoro avrete una visione chiara dei vostri progetti, che andranno avanti senza problemi o esitazioni.

Voto - 9️⃣

Scorpione: previsioni astrologiche ancora difficili in amore a causa di Venere. Per fortuna però, in questa giornata di domenica, la Luna sarà favorevole, e vi aiuterà a evitare possibili conflitti con la persona che amante o in famiglia. Sul posto di lavoro la vostra produttività sarà molto buona, anche se potrete fare di più. Voto - 7️⃣

Sagittario: la Luna in quadratura dal segno della Vergine potrebbe rendere il vostro rapporto un po’ turbolento. Fortunatamente, il pianeta Venere sarà favorevole, e vi aiuterà a superare questo periodo un po’ altalenante. Nel lavoro sarete ancora un punto di riferimento nel vostro ambiente, capaci di gestire in modo magistrale le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Capricorno: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti.

La Luna vi sorriderà dal segno della Vergine, e vi permetterà di mettere in risalto il vostro rapporto. In ambito professionale avrete cura delle vostre mansioni, ciò nonostante, attenzione a non avere aspettative troppo elevate. Voto - 8️⃣

Acquario: vi sentirete aperti a nuove conoscenze in questo periodo, grazie a una piacevole Venere in congiunzione. Soprattutto voi single, troverete interesse nello stringere nuovi legami, che possano mettere in risalto la vostra vita sociale e sentimentale. Sul posto di lavoro sarete premurosi e attenti a ogni dettaglio, ma a volte vi piacerebbe poter tentare qualche azzardo. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale solamente sufficiente in questa giornata di domenica.

Con la Luna in opposizione dal segno della Vergine, non ci saranno tante occasioni romantiche da condividere con la vostra anima gemella. In ambito lavorativo meglio non prendersi troppi rischi in questo periodo. Portate avanti i progetti che vi sono stati assegnati con il massimo dell'impegno, cercando di risalire la china e farvi notare per il vostro talento. Voto - 6️⃣