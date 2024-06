L'oroscopo del weekend dal 15 al 16 giugno prevede un Cancro razionale e attivo al lavoro, forte della presenza benefica di Marte in Toro, mentre i Pesci saranno previdenti al lavoro. I Gemelli saranno strepitosi in amore grazie alla Luna e Venere in buon aspetto, mentre lo Scorpione avrà una settimana stabile.

Previsioni oroscopo weekend 15-16 giugno 2024 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale altalenante in questo weekend di giugno. La Luna e Venere saranno in contrasto con voi, e il rapporto con il partner non sarà sempre così stimolante e romantico.

Sul fronte professionale dimostrerete buona volontà, ma i risultati che otterrete a volte potrebbero essere sotto le aspettative. Voto - 7️⃣

Toro: settore professionale proficuo in questo periodo grazie a Marte. Prenderete le vostre mansioni con il giusto approccio, evitando di strafare e badando sempre al sodo. In amore sarà un weekend tutto sommato discreto per voi nativi del segno. Questo cielo sarà poco influente, ma questo non vorrà dire che non ci saranno momenti d'intesa tra voi e il partner. Voto - 8️⃣

Gemelli: sarà un weekend strepitoso per voi nativi del segno grazie a questo cielo sereno. Con la Luna e Venere favorevoli, il rapporto con il partner sarà estremamente affiatato e romantico.

Sarete in grado di capirvi al volo, e godervi il bello che questo fine settimana avrà da offrirvi. Anche sul fronte professionale potrebbero arrivare delle soddisfazioni, che vi spingeranno a dare sempre di più per il vostro impiego. Voto - 9️⃣

Cancro: con Marte in sestile dal segno del Toro sarete piuttosto attivi e razionali in ambito lavorativo.

Avrete tutto ciò che serve per mettere insieme progetti di primo livello. Dovrete soltanto capire quale sia la strada più adatta. In amore invece non sarà il miglior weekend per godere al meglio della vostra relazione di coppia considerato la Luna in quadratura dal segno della Bilancia. Voto - 7️⃣

Leone: periodo interessante per quanto riguarda i sentimenti grazie all'ottimo equilibrio che la Luna e Venere porteranno nella vostra vita.

Single oppure no, il rapporto con la vostra fiamma si rivelerà spesso romantico e stimolante, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro avrete a che fare con nuovi progetti in questo periodo, e sarete pieni di speranze, che possano garantirvi maggiori soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Vergine: non sarà un weekend entusiasmante sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Venere in quadratura sarà un pessimo cliente per voi, che metterà in discussione il rapporto con la persona che amate. Nel lavoro Marte sarà favorevole, ma con stelle come Mercurio e Giove in cattivo aspetto non sempre riuscirete a centrare i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Bilancia: configurazione astrale al top in questo fine settimana per voi nativi del segno.

Single oppure no, la Luna illuminerà la vostra vita sentimentale, portando maturità e intesa tra voi e la vostra fiamma. In ambito lavorativo potreste tentare nuovi approcci ora che questo cielo sarà più sereno, ma attenzione a non rischiare troppo per il momento. Voto - 8️⃣

Scorpione: fine settimana stabile per voi nativi del segno. Questo cielo sarà poco influente in questo periodo, e vi permetterà di godere di tutto il bello che la vostra relazione avrà da offrirvi. Per quanto riguarda il lavoro Marte in opposizione potrebbe stancarvi più del dovuto, ciò nonostante cercherete in tutti i modi di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Sagittario: la Luna in sestile dal segno della Bilancia vi darà una mano a raddrizzare questo weekend complicato, dominato da tante stelle in opposizione.

In amore cercherete di evitare litigi in famiglia o con il partner per quanto sia possibile. Sul fronte professionale avrete a che fare con mansioni complicate, ciò nonostante cercherete di fare del vostro meglio in ogni circostanza. Voto - 6️⃣

Capricorno: previsioni astrali solamente sufficienti in questo weekend di giugno. Con la Luna in quadratura dal segno della Bilancia non potrete avere aspettative elevate per godere di una relazione di coppia affiatata, soprattutto voi nati nella seconda decade. Sul fronte professionale Marte vi spingerà a non arrendervi, anche se la strada verso il successo sarà tortuosa. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale solida in questo fine settimana per voi nativi del segno.

In amore queste stelle saranno favorevoli, e niente potrà fermare i vostri sentimenti verso il partner. In ambito lavorativo Marte potrebbe togliervi un po' di energie, ma con Mercurio e Giove in buon aspetto, farete di tutto pur di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 9️⃣

Pesci: sfera sentimentale difficile in questo periodo a causa del pianeta Venere in cattivo aspetto. Single oppure no, non sarà facile stabilire una piacevole intesa con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro Marte porterà buone energie, ma serviranno anche buone idee per centrare i vostri obiettivi. Cercate di essere previdenti nei vostri progetti per evitare errori. Voto - 6️⃣