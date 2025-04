L'oroscopo della settimana dal 14 al 20 aprile 2025 rivela che il segno del Cancro verrà messo alla prova con una questione familiare. I Gemelli saranno pieni di energia e aperti a nuove conoscenze e scambi di idee. I nati sotto il segno dell’Acquario rafforzeranno l’armonia in famiglia, creando un bel legame intimo. Approfondiamo ora nel dettaglio le previsioni per tutti i simboli astrologici.

Previsioni astrologiche della terza settimana di aprile: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Durante questa settimana, dedicherete le energie all'educazione dei figli.

In quest'ottica, sarà opportuno che vi dedichiate a promuovere l'espressione del loro essere unici, invece di costringerli a seguire regole di comportamento inflessibili. Essendo in piena forma sia fisicamente che mentalmente, saranno capaci di dare il meglio, e le vostre attenzioni saranno presto ripagate. Per voi che date grande importanza all'amicizia, questo periodo offrirà molteplici occasioni, grazie alla protezione di Giove sulle relazioni. Sia che abbiate voglia di parlare o di divertirvi, avrete l'opportunità di farlo. Voto: 9

Toro – Questa settimana promette serenità in compagnia delle persone a voi più care. Qualora abbiate figli, la vostra energia fisica e il vostro equilibrio interiore saranno un modello prezioso.

In questa settimana così favorevole, mostratevi per ciò che siete: è l'insegnamento più autentico. La generosità e la magnanimità vi distingueranno. Sarete inclini a offrire un piccolo aiuto a chi ne ha bisogno e capaci di superare eventuali parole inopportune da parte di una persona vicina. Perseverate in questo modo: è la via per la gioia.

Voto: 7,5

Gemelli – La settimana in famiglia si prospetta serena e ricca di affetto. Prestate attenzione a non farvi sopraffare dall'aggressività. Qualora ne sentiate il bisogno, concedetevi momenti di solitudine e rimandate ogni confronto finché non vi sentirete più calmi. Sarete dinamici e aperti a nuove interazioni e allo scambio di opinioni.

Le amicizie, in particolare, vi offriranno stimoli e soddisfazioni. Voto: 8

Cancro – Questa settimana si prospetta complessa e impegnativa. Una questione familiare potrebbe turbarvi profondamente e portarvi a un'analisi interiore. Ma grazie al benefico influsso di Mercurio, ritroverete l'equilibrio con sorprendente rapidità. Con questa potente energia solare nell'aria, l'aggressività potrebbe farsi viva. Cercate di tenerla sotto controllo, altrimenti rischiate di far scoppiare litigi con le persone che vi stanno vicino. Voto: 7

Oroscopo da lunedì 14 a domenica 20 aprile: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Gestire i bambini potrebbe rivelarsi complesso. Non innervositevi per questioni di poco conto.

Consentite ai vostri piccoli di vivere le loro avventure, perché non sarete eternamente in grado di farvi carico di loro. Potrebbe finire una vecchia amicizia. Se dovesse accadere, non fatene un dramma e non spargete la notizia ai quattro venti. Anche se provate dispiacere, sforzatevi di comunicare con chiarezza, anziché isolarvi. Certo, non sarà facile, ma la soddisfazione sarà notevole. Impegnatevi in questo e sarete contenti di averlo fatto. . Voto: 6

Vergine – Malgrado la vostra disponibilità, il confronto con i figli potrebbe rivelarsi arduo. Avrete la sensazione di imbattervi in continue provocazioni da parte loro. Sarà necessaria molta pazienza e delicatezza per ricostruire un dialogo costruttivo, fondamentale per la serenità familiare.

Un'eccessiva sicurezza di voi stessi potrebbe rendervi particolarmente sensibili. Coloro con cui vi relazionerete potrebbero non gradire le vostre reazioni eccessive. Cercate, dunque, di non ingigantire le questioni. Prestate attenzione a non interpretare le situazioni in modo più negativo di quanto effettivamente siano. Voto: 6,5

Bilancia – In questo periodo, potreste avvertire una certa tensione tra le responsabilità professionali e gli affetti familiari. I vostri cari potrebbero farvi notare una certa distrazione nei loro confronti, mentre i superiori potrebbero esprimere preoccupazioni riguardo alla vostra presenza e impegno sul lavoro. Anche se vi attende una settimana complessa, non scoraggiatevi.

L'oroscopo vi suggerisce di riallacciare i rapporti con un vecchio amico o una vecchia amica. Questa persona potrebbe offrirvi una prospettiva nuova e aiutarvi a superare le difficoltà personali che state affrontando. Questo passo potrebbe davvero fare la differenza nel ritrovare la serenità. Pur non ritenendo questa persona più acuta di quanto siate voi, ricordate la saggezza del proverbio italiano: "Sa più il Papa e un contadino, che il Papa solo". Voto: 6,5

Scorpione – Questo influsso di Mercurio dovrebbe annunciare una settimana familiare piuttosto calma. Tuttavia, la posizione di Urano potrebbe generare alcuni stravolgimenti nella vostra vita familiare. Non si tratterà di eventi negativi, ma poiché Urano è solito portare novità improvvise, potreste dover rivedere i programmi per il futuro.

Potrete beneficiare di alcuni momenti di serena soddisfazione sul fronte sociale. Questi saranno soprattutto legati a viaggi o a contatti che vi porteranno al di là del vostro abituale ambiente. Molte gratificazioni giungeranno grazie ad alcuni legami amichevoli. Voto: 7

La settimana 14-20 aprile dal punto di vista familiare e sociale: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Di solito vi impegnate per coltivare un'intesa speciale con i vostri figli. Questa settimana, però, a causa dell'influsso di Plutone in aspetto sfavorevole, potreste trovarvi a essere fin troppo rigidi e inflessibili. Sarà una settimana un po' tesa per le interazioni con gli altri. Imprevisti cambiamenti scombussoleranno i vostri piani.

Desidererete più autonomia, ma sentirete i legami con gli altri come limitanti. Faticherete a far valere le vostre ragioni. Prestate attenzione a non agire d'impulso e a gestire il nervosismo. Voto: 6

Capricorno – Molte scelte e decisioni importanti graveranno su di voi, dato il vostro coinvolgimento con famiglia e amici. Fortunatamente, la vostra forza è ben nota e, con il sostegno di Plutone, affronterete questo ruolo con valore e gioia. Prestate attenzione, però: potreste imbattervi in una situazione delicata. Qualcuno a voi vicino potrebbe tentare di approfittare della vostra fiducia o ingenuità, cercando in particolare di estorcervi denaro. Voto: 6,5

Acquario – Durante la settimana, ritroverete o rafforzerete un'atmosfera di comprensione con la vostra famiglia.

Svilupperete un rapporto intimo e caloroso. Evitate di voler gestire la vita dei vostri cari e di volerla plasmare secondo le vostre idee. È necessario che siate prudenti. Potreste sentirvi molto attratti da una visione politica, un sistema di credenze o un gruppo settario che sembrerà incarnare il vostro idealismo, ma che in definitiva potrebbe essere solo un'evasione o un'esperienza di solitudine per voi. Voto: 8

Pesci – Il rapporto con il partner sarà armonioso. Unirete le forze per superare alcune difficoltà legate alla casa. Sarete in sintonia anche per quanto concerne l'educazione della prole. Non siate eccessivamente inflessibili nel comunicare le vostre convinzioni. Ricordatevi sempre di lasciare spazio all'imperfezione, o perlomeno alle diverse sfumature di significato, perché la realtà si rivela sovente in modi sorprendenti a seconda del contesto in cui la si guarda. Tenete a mente quanto affermò Protagora: "su qualsiasi questione possono presentarsi due affermazioni completamente opposte". Voto: 7.