L'oroscopo della settimana dal 17 al 23 giugno 2024 evidenzia che l'arrivo della stagione estiva sarà positivo per lo Scorpione, mentre i Pesci saranno pretenziosi in amore. È favorita la nascita di nuovi rapporti per il segno della Vergine, con stelle promettenti per il Cancro.

Previsioni astrologiche settimanali 17-23 giugno

Ariete - L'estate debutta con un crescendo di emozioni che non dovrai sottovalutare. Potreste avere un incontro del destino oppure un'amicizia di vecchia data potrebbe evolversi in un qualcosa di serio e duraturo. Mettetevi in gioco e il vostro cuore tornerà a battere come quello di un'adolescente.

Sarà un periodo magico per le coppie che si sono ritrovate, ma se la crisi perpetua da troppo tempo, allora bisognerà correre ai ripari altrimenti c'è il rischio di rovinarsi l'estate. Prendetevi del tempo per riordinare i conti, cercare delle soluzioni valide per sbarcare il lunario. Una passeggiata al mare o nella foresta vi aiuterà a scaricare la tensione di troppo.

Toro - Alcune relazioni di coppia saranno messe alla prova dalle stelle. Se il rapporto è solido sarà possibile lasciarsi tutte le disavventure alle spalle e prepararsi a vivere un futuro magico. Al contrario, se la crisi resiste, allora bisognerà rivolgersi ad un professionista oppure troncare la relazione. Cercate di essere più elastici con i vostri cari.

I figli potrebbero fare i capricci, ma non cedete e pensate al loro bene futuro. Qualche nativo del Toro è preoccupato per un familiare o per dei problemi economici che stentano a migliorare. A volte è necessario fare un passo indietro per poi poterne fare due in avanti in futuro. Ragionate con calma e non distraetevi.

Gemelli - L'amore comanda.

In questo periodo avete in testa una persona che vi ha rubato il cuore e prima di addormentarvi non fate altro che pensarla insieme a voi. Cercate di mantenere i piedi per terra soprattutto se siete impegnati con un partner. Forse la relazione è entrata in crisi dopo tanti anni, ma vale davvero la pena tradire la fiducia del partner?

Riflettete con attenzione prima di cedere agli impulsi temporanei perché poi potreste pentirvene. Per quanto riguarda il lavoro o lo studio, occorrerà fare un aggiornamento, soprattutto se mirate ad accrescere le entrate e a fare carriera. Non rimanete in fase di stallo e datevi da fare.

Cancro - Stelle promettenti, l'estate porterà felicità sin dal primo istante. Finalmente non avrete più dubbi sentimentali e con il partner di sempre tornerà la passione. I pianeti remeranno a vostro favore e sistemeranno ogni spaccatura. I single avranno modo di fare un buon incontro, soprattutto se usciranno di più e frequenteranno posti nuovi. Eventuali scelte di vario genere andranno presi dopo un'attenta riflessione, studio e consultazione.

Niente improvvisate. Siete un segno ambizioso e sognatore: sono proprio i sogni il carburante che vi spinge ad andare avanti nella vita. Relax nella natura, magari alle terme.

Leone - C'è chi sta seriamente prendendo in considerazione una nuova storia d'amore. I problemi vissuti in questo 2024 hanno inciso tanto in una relazione, e ancora adesso non vi sentite sicuri. Se avete dei figli, potreste dover mettere da parte il vostro egoismo per il loro bene e magari passare sopra certi tradimenti o torti subiti dal partner. I cuori solitari potrebbero prendere parte ad una festa destinata a far nascere nuove passioni che però non avranno una lunga durata. Spese di casa, affitti, mutui o per i figli: attenzione a come spenderete il vostro denaro.

Vergine - La settimana porta la nascita di rapporti durevoli. Avrete voglia di innamorarvi e di vivere la passione senza freni. Giugno è iniziato in maniera pesante, ma a partire dal 20 giugno la musica cambierà. Se siete in una relazione da tanti anni e siete stufi della solita monotonia, allora parlatene con il partner e cercate di trovare un modo per stravolgerla. Periodo creativo. Qualcuno potrebbe dover sostenere un test, un esame o un'operazione importante.

Bilancia - Amore da riabilitare e amicizie da Coltivare. Sarete in una fase di rinnovamento interiore, soprattutto se siete stufi di soffrire. Siete un segno routinario e i cambiamenti non vi intrigano più di tanto. Se siete innamorati dovreste impegnarvi di più per mantenere in piedi la relazione, soprattutto se i sentimenti del partner sembrano vacillare.

Chi la dura la vince. Possibili trasferimenti in arrivo. Prima di fare una scelta assicuratevi che i conti quadrino e informatevi su ogni dettaglio. Slegatevi dagli obblighi del passato. Avete bisogno di fare movimento e di tenervi in forma.

Scorpione - L'Oroscopo vi premia, soprattutto se allenterete la presa e vi godrete il piacere senza problemi. L'avventura sarà dietro l'angolo e potreste anche partire improvvisamente. Potreste rivedere un vecchio amore o quella persona che vi corteggiava in passato: la scintilla si riaccenderà. Con il partner di sempre tornerete a progettare qualcosa di interessante. Per quanto riguarda il lavoro o lo studio, non dovrete abbassare la guardia perché potrebbe arrivare qualcosa di interessante.

Potenziate le vostre azioni e curate il vostro corpo in modo da mantenerlo altamente performante.

Sagittario - Giugno è partito con il freno a mano tirato. Ci sono stati dei rallentamenti e degli ostacoli, ma ne uscirete fuori in questa nuova settimana. Le stelle potrebbero regalarvi delle opportunità irripetibili, da non sprecare assolutamente. Attenzione ad un fuoco di paglia e ai tradimenti. Potreste avere dei ripensamenti o magari decidere tra due o più potenziali partner: in ogni caso seguite il cuore. Problemi economici da sistemare, forse dovrete rimandare le vacanze oppure ridimensionarle.

Capricorno - Chi cerca una nuova storia d'amore dovrà fare molta attenzione alle proposte che potrebbero arrivare: non è tutto oro quel che luccica.

In una relazione occorrerà essere più intraprendenti ed evitare di offendere ogni volta. Sarà una settimana mondana per i più spensierati ed estroversi, che potrebbero anche vivere una passione senza impegno. Periodo ottimale per battere cassa, partire per le vacanze o per mettere a segno una vittoria. Dedicate ampio spazio agli hobby antistress.

Acquario - Non dovrete dare spazio ai rimproveri e alle ripicche. La relazione di coppia entrerà in una fase critica. I separati e i divorziati saranno pronti a ricominciare con un nuovo amore, lasciandosi le sofferenze passate alle spalle. In settimana potreste dover prendere parte agli eventi, ma cercate di non spendere più denaro del dovuto. Diminuiranno le tensioni e le preoccupazioni, intanto se possibile cercate di fare Yoga o Tai-Chi.

Il lavoro sarà meno stressante e vi sentirete mentalmente lucidi. Un affare immobiliare sarà da evitare.

Pesci - In amore tendete a essere sfortunati, ma forse è solo perché avete delle pretese esagerate. Chi è single da anni vorrebbe una compagnia affianco, ma c'è qualcosa che causa un blocco interiore. Cercate di superare i vostri problemi altrimenti quando l'amore arriverà rischierete di non essere pronti ad accoglierlo. Sarà un'estate importante anche per le amicizie, la famiglia e la mondanità. Uscite e diminuite il lavoro. Prendetevi più cura della vostra pelle.