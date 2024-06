L'oroscopo del 7 giugno evidenzia il transito della Luna in Cancro attorno all'ora di pranzo, scompigliando le finanze del Leone e regalando delle ore vigorose al Sagittario. La giornata si prevede interessante anche per gli altri segni zodiacali, con il Gemelli ancora pieno di energia e posizionato al primo posto nella classifica del venerdì. Scopriamo nel dettaglio le previsioni astrologiche del 7 giugno.

Astrologia e previsioni del 7 giugno: gli ultimi classificati del venerdì

Scorpione - 12° - In amore sentirete il bisogno di aprirvi, di condividere i vostri pensieri e di esprimere i vostri sentimenti, ma soprattutto di divertirvi.

Il vostro desiderio principale è godervi la vita senza troppe complicazioni. Evitate situazioni complicate e collaborazioni problematiche. Sul lavoro, la collaborazione sarà soddisfacente e risolverete eventuali problemi. Fate attenzione alla vostra salute, in particolare alla cervicale.

Capricorno - 11° - L’Oroscopo del 7 giugno prevede che l’amore non sarà favorito a causa del vostro umore cupo. Gli impegni stressanti della settimana vi hanno privato di energia, impedendovi di valutare serenamente le vostre emozioni. Non lasciate che il pessimismo prenda il sopravvento. Impegnatevi nei vostri progetti lavorativi o personali. Nonostante le difficoltà burocratiche o finanziarie, la vostra tenacia vi permetterà di superare gli ostacoli.

Leone - 10° - Se c'è qualcosa che vi infastidisce nel vostro partner o in un familiare, parlatene chiaramente ma senza offendere. Essere diretti non significa essere aggressivi. Evitate discussioni accese e misurate le parole, lasciando da parte i rimproveri. Sarete particolarmente affamati, quindi attenzione a non rovinare i progressi della dieta.

In amore privilegiate le emozioni e la passione. Non forzate le situazioni, ma cercate soluzioni adatte. Le vostre finanze sono in difficoltà, ma presto potrebbero arrivare novità positive.

Bilancia - 9° - Se amate il vostro partner e avete avuto discussioni, avrete modo di fare pace. Tornerà il sereno in famiglia e ogni preoccupazione si dissolverà.

Tuttavia, non tutti potrebbero essere felici: alcuni potrebbero sentire che il sentimento per il partner è cambiato, in tal caso sarà meglio voltare pagina. Cambiamenti estetici significativi sono in arrivo e state crescendo. Cercate di riposare perché la prossima settimana richiederà un maggiore sforzo da parte vostra, in attesa di conferme lavorative. I guadagni non sono ancora ideali, ma non potete lamentarvi troppo.

Segni zodiacali con giornata nella sufficienza

Ariete - 8° - Fate attenzione a ciò che potrebbe succedere in queste particolari 24 ore. Famiglia, lavoro o imprevisti vari potrebbero interferire. La prima parte della giornata sarà un po' sottotono, ma un buon caffè vi ricaricherà (senza esagerare).

Dopo pranzo, le cose andranno meglio e non emergeranno ulteriori problemi. La serata sarà appassionata. Il futuro promette situazioni molto incoraggianti sia per le finanze che per il prestigio.

Vergine - 7° - Cuore e sensi viaggeranno verso la felicità e l’appagamento. Questa sarà una giornata molto allegra. Come diceva Jim Morrison, "La vita è come uno specchio, ti sorride se la guardi sorridendo". Qualunque siano i vostri desideri, vi avvicinerete alla meta. Proverete sensazioni profonde e uniche, e la vostra energia positiva contagerà chi vi sta intorno. Sul lavoro avrete la certezza della vostra direzione con il percorso che si sta delineando chiaramente.

Toro - 6° - Questo periodo porterà con sé il profumo dell'amore.

Buttatevi nella mischia poiché tutto potrà accadere sia nella vita sociale che nelle grandi occasioni lavorative. Sarà una giornata di grandi decisioni per le coppie innamorate. Affidate i vostri desideri alle stelle e mantenete la coerenza con voi stessi. Contatti e amicizie potrebbero rivelarsi utili, quindi mantenete buoni rapporti. Restano incertezze economiche.

Pesci - 5° - Le stelle del 7 giugno annunciano l'inizio di un buon periodo. Chi è solo potrà innamorarsi e conoscere persone nuove e interessanti. La vostra riservatezza vi rende affascinanti. Le occasioni giuste non mancheranno. Potrete contare su una grande disponibilità emotiva. Ottime prospettive per finanze e carriera, che al momento sono un po' stagnanti.

Siate ambiziosi e puntate all'eccellenza.

I primi classificati

Acquario - 4° - Il vostro cuore sarà pieno d'amore e potreste sentirvi in fibrillazione per l'attrazione verso una certa persona. Non siate frettolosi. Se siete sicuri di essere ricambiati e non avete impegni, procedete. Chi dovrà lavorare anche di venerdì non si scoraggi, poiché sarà una giornata serena con vantaggi inimmaginabili. Per superare la concorrenza, cercate di essere un passo avanti.

Sagittario - 3° - Venerdì vigoroso, ideale per parlare con il partner o con una persona cara con problemi personali. Vi sentirete altruisti e positivi. Discutete dei vostri progetti e ritrovate la sintonia con la persona del cuore. Chi non deve lavorare potrà riposarsi e fare progetti per la settimana successiva.

Il partner potrebbe essere irritabile, quindi evitate di abbuffarvi senza controllo.

Cancro - 2° - Questa giornata sarà brillante con la Luna che transiterà nel tuo segno. L’amore vi regalerà sensazioni uniche e magiche. Aspettatevi sorprese e tanto romanticismo. Se l'intimità non è soddisfacente, parlatene con prudenza. Ci saranno ottime occasioni per migliorare le entrate, quindi guardatevi attorno e prendete appunti. Un colpo di fortuna potrebbe cambiare la giornata.

Gemelli - 1° - Un venerdì energico e vivace. Chi ha avuto una settimana noiosa troverà un ottimo rimedio per scrollarsi di dosso l'insoddisfazione. Anche l'amore potrà essere trovato. Emozioni, freschezza e vivacità renderanno unica questa giornata. Finalmente ogni cosa inizierà a concretizzarsi anche nel lavoro e nei progetti. Una recente entrata economica vi ha dato un po' di respiro.