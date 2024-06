L'oroscopo della giornata di venerdì 28 giugno vede la Luna ricominciare dall'Ariete, segno che proverà a dare una svolta alla propria vita sentimentale, mentre la Bilancia sarà un po’ troppo pungente con il partner. Il Cancro non dovrà avere fretta in amore, mentre Scorpione sarà pieno d'ispirazione da sfruttare al lavoro. Bene anche i Pesci.

Previsioni oroscopo venerdì 28 giugno segno per segno

Ariete: vi avvierete verso un fine settimana più interessante dal punto di vista sentimentale. La Luna ripartirà dal vostro segno zodiacale, concedendovi piccole, ma importanti occasioni per ripristinare il rapporto con la persona che amate.

In campo professionale dimostrerete maggiore interesse per alcuni progetti, ma con Mercurio in quadratura dovrete fare i conti con alcuni imprevisti o rallentamenti da risolvere. Amore - 7 Lavoro - 6 Fortuna - 7

Toro: previsioni astrali favorevoli. Il rapporto con il partner sarà stabile e romantico, al punto da potervi concedere alcuni momenti di svago. In campo professionale potrete contare su Mercurio in buon aspetto per buttare giù nuove idee da applicare ai vostri progetti. Amore - 9 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Gemelli: configurazione astrale che vedrà la Luna in buon aspetto. Riuscirete a metterci un po’ di brio alla vostra relazione di coppia, quanto basta per poter vivere momenti più interessanti e romantici.

Nel lavoro Giove porterà equilibrio nei vostri progetti. Tutto si muoverà esattamente come volete voi, con i vostri tempi, ottenendo i risultati che desiderate. Amore - 9 Lavoro - 8 Fortuna - 9

Cancro: con la Luna in quadratura dal segno dell'Ariete, il rapporto con il partner potrebbe subire una battuta d'arresto. Anche se Venere sarà favorevole, non sempre ci sarà una perfetta intesa con la persona che amate.

In campo professionale sarete tra i migliori del vostro settore grazie a Mercurio, con progetti interessanti e dalle grandi potenzialità. Amore - 7 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Leone: sfera sentimentale favorevole. Una bella Luna si troverà in trigono dal segno amico dell'Ariete, che aggiungerà piacevoli momenti alla vostra relazione di coppia, soprattutto per voi nati nella prima decade.

In campo professionale avrete molto di cui lavorare per raggiungere i vostri obiettivi. Alcune idee potrebbero cambiare i vostri progetti in meglio, ma dovrete essere sicuri di quel che fate. Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 8

Vergine: con Mercurio e Marte in buon aspetto, ci metterete passione ed energia in quel che fate sul fronte professionale. Alcuni obiettivi saranno a portata di mano, e non potrete arrendervi proprio adesso. In amore sarà un periodo fortunato per la vostra relazione di coppia, grazie a una meravigliosa Venere in sestile dal segno del Cancro. Amore - 9 Lavoro - 8 Fortuna - 7

Bilancia: giornata che vede un cielo più cupo nei vostri confronti. La Luna e Venere saranno negativi nei vostri confronti, impedendovi di poter vivere la vostra relazione di coppia anche a causa del vostro atteggiamento pungente.

Sul fronte professionale fate attenzione a non prendere decisioni azzardate in quel periodo. Con Mercurio in quadratura sarà difficile rispettare certe aspettative. Amore - 5 Lavoro - 6 Fortuna - 6

Scorpione: configurazione astrale nel complesso valida. Potrete contare ancora una volta sul sostegno del pianeta Venere, in trigono dal segno amico del Cancro, per costruire una relazione di coppia romantica e appagante. In campo professionale porterete avanti le vostre idee con impegno grazie a Mercurio, che vi darà una grande ispirazione. Avrete aspettative elevate, e dovrete riuscire a rispettarle. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Sagittario: sarà un venerdì migliore per quanto riguarda i sentimenti grazie alla Luna in trigono.

La vostra vita amorosa si rivelerà più interessante. Sarà possibile fare nuovi incontri, che potrebbero dare una svolta alla vostra estate. In ambito lavorativo attenzione a non farvi prendere dai dubbi nei vostri progetti. Attenzione inoltre all'opposizione di Giove. Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 6

Capricorno: sfera sentimentale difficile a causa della Luna e di Venere in cattivo aspetto. Con questo cielo, il rapporto con la vostra fiamma non sarà così appagante. Dovrete risolvere alcuni problemi con la persona che amate affinché possiate vivere un rapporto migliore. Sul fronte professionale la vostra determinazione ed entusiasmo potrebbe calare considerato gli ultimi risultati ottenuti. Amore - 5 Lavoro - 6 Fortuna - 6

Acquario: giornata piacevole per quanto riguarda i sentimenti.

Con la Luna in sestile dal segno dell'Ariete, godrete di una relazione di coppia affiatata, fatta di momenti romantici e piacevoli. Per quanto riguarda il lavoro potreste avere alcuni timori nei vostri progetti, ma non per questo vi fermerete. Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Pesci: configurazione astrale ottima. Il pianeta Venere in trigono riempirà di entusiasmo il vostro rapporto, superando insieme ogni ostacolo. Sul fronte professionale coltiverete i vostri progetti con impegno, dimostrando tutte le vostre competenze sul campo. Amore - 9 Lavoro - 8 Fortuna - 7