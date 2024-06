L'oroscopo di luglio prevede un buon mese per il resiliente Cancro, che figura tra i segni più fortunati insieme al Pesci, mentre il Toro affronterà delle difficoltà. Amore, lavoro, salute, famiglia, soldi e molto altro ancora, passiamo in rassegna le previsioni astrali del mese e la classifica decrescente.

Previsioni astrologiche di luglio: i segni peggiori

12° - Acquario - Qualcuno sembra avere una cotta all'insaputa del proprio partner. Evitate i tradimenti e date tempo al tempo. Tutto è destinato a passare, perciò siate obiettivi su come volete che vada la vostra vita e non cedete all'impulso temporaneo.

In famiglia ci sarà un po' di casino da sistemare. Tra genitori e figli occorrerà maggiore collaborazione e reciproco rispetto. Un imprevisto scombussolerà la vostra mente, non distraetevi.

11° - Ariete - Il vostro cielo si presenta scosso per tutta la durata del mese. La vostra estate non sembrerà andare come sperato, infatti qualche progetto o programma potrebbe saltare. Non prendetevela troppo perché si tratta di un cambiamento cosmico, destinato a condurvi verso una destinazione migliore. Cercate di tenere gli occhi bene aperti ed evitate ogni forma di azzardo. In amore, qualcuno non ve la racconterà giusta ma non innervositevi. Prima di recidere un legame, prendetevi un paio di mesi per riflettere.

10° - Toro - Le vostre aspettative risultano esagerate, soprattutto in amore. Forse state idealizzando il partner e questo vi porta a sentirvi delusi. La comunicazione è il fulcro di ogni rapporto, peccato che sarà frustrante e scarsa. Cercate di impegnarvi al massimo e tenere duro davanti agli ostacoli che i pianeti vi scaglieranno contro.

I cuori solitari non sanno cosa vogliono. Asperità da affrontare.

9° - Vergine - Nuovi problemi all'orizzonte. Vi sembrerà che tutto vada storto e avrete voglia di mollare. Tenete duro perché da agosto si aggiusterà tutto. In famiglia forse vi state occupando di un parente che non sta molto bene e questo non farà altro che preoccuparvi.

Avrete bisogno di una vacanza, magari anche una piccola gita fuori porta. Cercate di essere indulgenti e non ingelositevi. Tendete a crearvi dei filmini immaginari, finendo soltanto per avvelenarvi le giornate. Non esitate a chiedere aiuto ad uno specialista e leggete più libri di auto-aiuto.

Nella media

8° - Capricorno - Sarà un luglio così così. Forse dovrete lavorare o per qualche altra ragione non potrete permettervi di staccare la spina dal solito tran tran. Gli studenti non dovrebbero lasciarsi andare troppo altrimenti rischieranno di perdere tutti i progressi maturati nel corso dell'anno scolastico. Qualcuno avrà modo di procacciarsi un lavoretto, anche a part-time, per arrotondare la busta paga.

Cercate di non preoccuparvi eccessivamente per i soldi, per i conti che non tornano e per l'amore che non emoziona abbastanza. Frequentate posti nuovi e siate meno introversi.

7° - Sagittario - Coloro che hanno una storia seria da anni potrebbero essere in crisi. Luglio pareggerà ogni conto, per cui se avete subito un torto presto saprete prendervi la meritata rivincita. Con i soldi sarà bene non azzardare troppo anche se le tentazioni saranno praticamente ovunque. Potreste incontrare la vostra anima gemella durante una di queste serate perché l'amore sarà nell'aria. Prendetevi cura di voi stessi, non esponetevi troppo al sole e ricordatevi di assumere abbastanza liquidi.

6° - Scorpione - La vostra attenzione sarà altissima, così come la voglia di impegnarsi.

Coloro che hanno conosciuto qualcuno di recente, potranno fare dei passi in avanti e rendere ufficiale la relazione. Se invece siete sposati o conviventi, un evento vi saprà ispirare. Sposterete l'attenzione dai problemi della vostra vita personale a preoccupazioni più esterne. Non dovrete sorprendervi se saprete analizzare una configurazione complessa così bene da darle persino un senso e trarne profitto.

5° - Leone - La gente tende a cercare in te ogni risposta, ma luglio ti consentirà di respirare. Avrete delle giornate spensierate, anche se alcuni di voi potrebbero non notare cambiamenti. La creatività vi aiuterà a riempire uno spazio nel vostro cuore. In amore si tende ad attrarre ciò che si emana.

Quindi se siete insicuri potreste finire per avere a che fare con gente poco seria e approfittatrice. Lavorate su voi stessi e rafforzatevi. Le coppie andranno a gonfie vele e i più giovani potrebbero mettere su famiglia.

I segni più fortunati del mese

4° - Gemelli - Sarà il mese perfetto per le uscite, lo svago e la passione. Sprizzerete fascino da tutti i pori. I cuori solitari vivranno delle avventure incandescenti mentre le coppie finiranno per costruire dei nuovi ricordi. Sul lavoro non distraetevi altrimenti ci metterete il doppio del tempo per portare al termine le vostre mansioni. Stabilite dei limiti invalicabili, datevi una regolata e non indietreggiate davanti alle difficoltà. La vostra caparbietà sarà indistruttibile.

3° - Bilancia - Tutto tornerà a sanarsi in questo settimo mese dell'anno. Le difficoltà di coppia saranno un lontano ricordo, ma tutto dipenderà da come vi comporterete. Se non avete vincoli particolari, dovreste prendere e partire, senza pensare troppo alle possibili conseguenze. Il lavoro tornerà a produrre ottimi riscontri, specie se siete dei freelance o commercianti. Chi è alle dipendenze dovrebbe tentare nuovi percorsi di guadagno e, se necessario, tornare a studiare per acquisire una nuova competenza. In casa tutto andrà come sperato. Tentate la fortuna in amore.

2° - Pesci - Luglio profumerà di romanticismo e passione, sia che siate in coppia che dei cuori solitari. Il divertimento non mancherà, ma se siete introversi dovreste fare uno sforzo in più e allacciare nuove amicizie.

Potreste incontrare una persona divertente, destinata ad arricchire questa estate. E potreste anche rivedere un vecchio amore o quell'amicizia che non vedete da tempo. Date più spazio al futuro, godetevi il presente e lasciate il passato alle spalle. Avete bisogno di battere cassa e luglio richiederà maggior lavoro.

1° - Cancro - Giugno ha regalato novità e sorprese, ma luglio sarà il mese che vi permetterà di fare quel salto in più nella vita e nella professione. Sarete resilienti. Forse ci sono state delle rinunce o dei cambi di programmi, in ogni caso ve ne farete una ragione. Avete imparato ad essere pazienti e alla mano. Nel corso di questo nuovo mese avrete soltanto voglia di lasciarvi andare e prendere la vita come viene.

Potreste ricevere una bella notizia riguardante la famiglia e il partner. Se siete single non è colpa vostra se incontrate soltanto soggetti poco affidabili. Il partner giusto arriverà quando meno ve lo aspetterete. Non fate programmi e divertitevi.