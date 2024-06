I tagli di capelli corti e lunghi saranno i grandi protagonisti dell'estate 2024: recentemente una chioma lunga e scalata è stata sfoggiata con molta disinvoltura anche dalla cantante Miley Cyrus. Nel frattempo si potrà prendere in considerazione anche il wavy bob, scelto dalle attrici Charlize Theron e Zendaya.

L'hairstyle più amato dell'estate

I Tagli di Capelli lunghi non potranno mancare nella lunga estate 2024. Miley Cyrus, la cantante, ha realizzato una capigliatura scalata ad arte. Il risultato finale è un taglio con un bel movimento e molto leggero.

Per impreziosire il tutto, Cyrus ha abbinato una frangia lunga, leggera e ariosa, il dettaglio in questione si posa delicatamente sullo sguardo. La cantante ha optato anche per una nuova tonalità e ha creato delle schiariture nette, per uno stile rock-chic davvero irresistibile. Per quanto riguarda lo styling, Miley ha scelto una piega perfettamente liscia. Per realizzare quest'ultima è importante utilizzare uno spray termoprotettore e l'uso della piastra per fissare il tutto.

Altri tipi di styling sui capelli lunghi

Per rendere ancora più originale una chioma lunga, si possono realizzare vari tipi di pieghe. Ad esempio si possono creare delle onde molto leggere con la riga laterale, si possono creare anche dei boccoli ben modellati, ma solamente in alcuni punti della chioma.

Inoltre è ideale anche uno styling liscio, ma sempre molto morbido. Sui capelli lunghi si può optare per una frangia corta e sfilata o anche asimmetrica. Si possono abbinare molte tonalità, come il rosso ciliegia, il caramello o il cioccolato fondente. La capigliatura lunga è ideale per realizzare diverse acconciature, come ad esempio una ponytail, una treccia spettinata, uno chignon da ballerina o un top knot.

I tagli di capelli continuano

Il wavy bob sarà l'hairstyle più cool della stagione estiva: quest'ultimo risulta essere dinamico e soprattutto fresco. Realizzare il movimento ondeggiante sulla chioma è davvero molto semplice. Per creare le varie ondedel caschetto si devono solamente utilizzare gli strumenti più adatti, quindi si possono scegliere il ferro o la piastra.

Prima di usare quest'ultimi, la capigliatura deve essere perfettamente asciutta. Per avere i capelli ondulati si possono realizzare anche delle trecce o treccine, per un risultato finale più naturale. Per quanto riguarda le tonalità, il wavy bob è davvero spettacolare con una nuance biondo platino: su quest'ultima si possono creare dei piccoli ciuffi di colore ciliegia, bordeaux o blu.