L'oroscopo dedicato alla settimana 5-11 agosto racconta che la vita amorosa dei Cancro (con voto 9) sarà ricca di romanticismo e invita i single della Vergine a valutare degli incontri dal vivo con persone conosciute nel mondo virtuale. Sul fronte finanziario i nati in Bilancia devono rivedere le proprie spese, mentre i Capricorno devono studiare un piano che migliori la propria situazione economica.

Previsioni da lunedì 5 a domenica 11 agosto, pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Single, siate più aperti ai nuovi incontri romantici, datevi l'opportunità di conoscere nuove persone.

Se vivete in coppia, è tempo di favorire l'intimità per rafforzare la vostra unione ultimamente colpita da troppe preoccupazioni esterne. Se stai pianificando una nuova strategia per quanto riguarda la vostra vita lavorativa, questo è il momento perfetto per implementarla. Non abbiate paura della resistenza, Mercurio e Marte incoraggiano l'evoluzione attraverso le sfide. Anche se sorgono obiezioni, difendete a spada tratta le vostre convinzioni. Potreste essere sorpreso dai risultati positivi che ciò porterà in futuro. Tenere sotto controllo le spese non significa rinunciare a ogni piacere, consideratelo un'opportunità. E se investire in una piccola pazzia vi aiutasse a rigenerarvi? È tempo di unire parsimonia e piacere, non aspettate oltre.

Voto: 7,5

Toro – Se siete sentimentalmente impegnati, dovete tenere bene a mente che il successo non è mai istantaneo nelle relazioni. Questa consapevolezza è un passo verso una relazione solida, autentica e realizzata. Single, lasciatevi sorprendere dall'amore. Nessuna pressione, nessuna fretta, arriverà il vostro momento, questo è certo, Abbiate fiducia nelle vostre capacità!

Se avete in mente un progetto di lavoro brillante e originale, questo è il momento di presentarlo ai vostri superiori. L'aspetto piacevole di Marte gioca a vostro favore. Questa iniziativa potrebbe portare a un aumento in termini di denaro. Date sfogo alla vostra creatività, se volete distinguervi dalla massa. Un guasto imprevisto al veicolo può mettere a dura prova il vostro budget.

Per bilanciare le vostre spese, prendete in considerazione soluzioni alternative come il trasporto pubblico. Questi aggiustamenti vi permetteranno di affrontare l’imprevisto senza svuotare troppo il vostro portafoglio. Voto: 7

Gemelli – In coppia, fate del tempo una priorità. Un gioco da tavolo o un film condiviso possono rafforzare il vostro legame. Attenzione, single: gli aspetti di Giove e Venere fanno presagire l'inizio di una bellissima relazione. Non esitate ad accettare questo invito a uscire. Progetto di lavoro rifiutato? Non arrendetevi. Approfittate dell'energia di Marte per migliorare la vostra resilienza di fronte al rifiuto. Trasformate il fallimento in forza e guardate il successo realizzarsi.

Ottimizzare il vostro budget per un regalo di gruppo può diventare una sfida piacevole! L’audacia spesso porta un buono slancio. Provatelo, se vi piace! Voto: 7

Cancro – Coppie, la complicità è alle stelle. Con il vostro partner vi capite senza nemmeno parlare. Questa è l'occasione perfetta per vivere una settimana romantica. Se il vostro cuore è solo, il vostro potere di seduzione è ancora forte. Fidatevi sempre del vostro istinto. Prendetevi cura dei cambiamenti di carriera che sono all'orizzonte. Marte e Nettuno vi aiutano a valutare meglio le varie alternative. Non abbiate paura di reagire e ascoltate la voce del vostro cuore. La vostra audacia sarà premiata. Attenzione alla velocità alla guida, una multa potrebbe sbilanciare il vostro budget, meglio evitare un inutile buco nel portafoglio.

La prudenza sarà la chiave per preservare le vostre finanze. In fin dei conti, vi attende una settimana bellissima. Voto: 9

Oroscopo da Leone a Scorpione

Leone – In coppia, la settimana 5-11 agosto è ideale per discutere di argomenti delicati con il proprio partner. Single, una delle vostre passioni potrebbe essere rivelata a una persona che volete fare colpo. Non esitare a mostrarvi nella vostra vera luce. Sul fronte lavorativo è il momento di fare un passo indietro e di affrontare definitivamente quel problema che vi soffoca da un bel po’. Risolvere questo dilemma potrebbe essere più facile del previsto grazie all'influenza di Nettuno. Non è mai troppo tardi per inseguire il vostro sogno. Ricevere un invito a un evento importante che richiede l'acquisto di un nuovo capo di abbigliamento può essere emozionante, ma sarebbe saggio non sopravvalutare le proprie spese.

Cercate nei negozi dell'usato, scambiate vestiti con gli amici, oppure riciclate i vestiti che avete nel vostro armadio per risparmiare denaro. L’eleganza non è una questione di prezzo. Voto: 7

Vergine – Con la vostra dolce metà, è tempo di discutere dei nuovi obiettivi. Scambiati, analizzati, condivisi, siete felici di costruire insieme il futuro. Single, osate uscire dal mondo virtuale. Incontrarsi fuori da Internet potrebbe essere una scommessa vincente. Ragionate con la vostra testa prima di fare il grande salto. In questo periodo, il vostro mantra lavorativo è quantificare. Analizzare e valutare attentamente ogni decisione. Gli aspetti di Mercurio e Marte potrebbero provocare qualche tensione, non fate le cose frettolosamente.

Le risposte giuste e sagge verranno da un’attenta e profonda riflessione. Rivedere il proprio budget non significa cercare miracoli. Discutete con la persona interessata su come gestire il denaro e come raggiungere finalmente la stabilità nella vostra vita finanziaria. Forse piccoli risparmi porteranno a un grande bottino. Voto: 7

Bilancia – Se avete una relazione d’amore, non permettete che la vita frenetica offuschi i piccoli momenti di intimità. Alimentate la fiamma favorendo momenti di complicità. Se il vostro cuore è ancora solo, non abbiate paura di sentirvi attratti da un corteggiatore potenzialmente considerato un rivale. Superare questo ostacolo arricchirà il vostro percorso sentimentale.

I pettegolezzi sul posto di lavoro possono distrarre ma non dimenticate l'obiettivo principale: educare e mettere in riga i vostri sottoposti. Con Marte e Nettuno in aspetto favorevole, è il momento perfetto per condividere le vostre abilità e costruire uno spirito di squadra. Attenzione alle distrazioni. Una bolletta salata pesa sulle tue finanze? È il momento di rivedere le vostre spese. A volte, la razionalità è il modo migliore per bilanciare il budget. Niente panico, basterà un esame attento per individuare gli eccessi inutili e limitarli in poco tempo. Voto: 7

Scorpione – Per le coppie fresche e longeve, questa è la settimana giusta per discutere di finanze con la persona amata. Un po' di organizzazione e il futuro diventerà più chiaro.

Single, organizzate un piano attentamente elaborato e guardate le opportunità che si presentano lungo il vostro cammino. Una relazione seria è all’orizzonte, ma dovete farvi trovare pronti. Superare le sfide di questa settimana richiede una buona dose di creatività. Ogni problema ha le sue soluzioni. L'influenza positiva di Mercurio vi aiuterà a trovare le risposte giuste. Fidatevi dei vostri punti di forza e delle vostre capacità e osate pensare fuori dagli schemi. Ne vale la pena! Riflettete prima di fare un regalo costoso, l'intenzione è buona ma rischiate di sbilanciare il vostro budget. Perché non optate per un gesto sentimentale piuttosto che materiale? Un sorriso sincero vale più di tutto l’oro del mondo.

Voto: 8

Astrologia da Sagittario a Pesci

Sagittario – Le differenze di interessi con il vostro partner sembrano creare un divario? Avvicinatevi dando vita a un dialogo civile, parlare delle vostre rispettive passioni consoliderà la vostra relazione. Single, l'incontro potrebbe concretizzarsi in ambito professionale. Un collega attira particolarmente la vostra attenzione? Procedete lentamente, ma a passi sicuri. Se sentite fortemente la pressione del tempo, imparate a gestirlo meglio, magari delegando il lavoro a qualcun altro. La vostra capacità di persuadere gli altri a farsi carico di una parte del vostro compito è eccezionale. Gli aspetti favorevoli del Sole e di Marte vi donano un bel carico di energia: fatene buon uso.

Se la bolletta dell'energia elettrica vi sembra alta, ricordate di distribuire equamente l'uso dei vostri dispositivi. Un uso ragionevole vi consentirà di risparmiare denaro. Non è necessario che tutto funzioni allo stesso tempo, organizzatevi al meglio. Voto: 7

Capricorno – L'amore è sotto i riflettori. Single, siate spontanei, lasciate che il vostro cuore si esprima senza paura, abbracciate le novità e le sorprese! Se vivete in coppia, prendete in mano la situazione. Non aspettate che sia il vostro partner a fare la prima mossa per rafforzare il vostro legame. Un piccolo sforzo da parte vostra potrebbe migliorare le vostre giornate. Non dimenticate, però, di prendervi cura di voi stessi. È ora di dire basta e conservare le energie.

Gli aspetti di Marte e Mercurio incoraggiano la moderazione e il benessere. Create dei momenti di pausa e rispettateli. Non perdete di vista le spese bancarie o di altro tipo; un'analisi dettagliata potrebbe rivelare addebiti imprevisti che metterebbero a dura prova il vostro budget. Forse è il momento di trovare un percorso che migliori la vostra situazione economica. Fate un piccolo sforzo, se volete acquisire serenità finanziaria. Voto: 7

Acquario – Le stelle di questa settimana vi invitano a esprimere i vostri sentimenti senza mezzi termini, con coraggio e sicurezza. In coppia, prestate particolare attenzione ai vostri cari e ai vostri amici. Dialogando in maniera aperta e civile potrebbero venire a galla delle cose inaspettate che riguardano i vostri rapporti. In campo lavorativo, è tempo di allenarsi, di valutare nuove competenze. Approfittate dello slancio portato da Marte e Nettuno per esplorare opportunità di formazione. Potreste scoprire un interesse inaspettato per una tipologia di lavoro che non avevate mai considerato prima. Non rimanete fermi in superficie, scavate! Siate vigili nella gestione delle spese familiari. Individuare la destinazione di ogni euro consentirà di regolare il vostro budget e rafforzare l’equilibrio finanziario della famiglia. Optare per un monitoraggio rigoroso potrebbe rivelarsi più fruttuoso di quanto pensate. Voto: 8

Pesci – Nella vostra vita di coppia potrebbero sorgere dubbi. Il vostro intuito vi guida nella direzione giusta, non ignoratelo nonostante le incertezze e i dubbi. Single, seguite sempre il vostro cuore, tenete sempre gli occhi ben aperti e i piedi ben piantati a terra. Chiarezza e sincerità sono i vostri migliori alleati. Opinioni divergenti sul lavoro potrebbero creare un’atmosfera tesa. Le posizioni di Mercurio e Urano stimolano il vostro bisogno di coltivare l'armonia. Ascoltate gli altri e di cercare soluzioni insieme, solo così le tensioni si dissiperanno presto. Si presenta un'opportunità finanziaria, ma il vostro cuore vi spinge a dare priorità alle cose più importanti. Non lasciatevi trasportare dall'euforia temporanea, prestate attenzione ai dettagli. Cercate di capire tutte le sfumature prima di prendere una decisione definitiva. La vostra prudenza sarà premiata per molto tempo. Voto: 8