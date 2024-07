L'oroscopo della settimana dal 29 luglio al 4 agosto vede un Toro più ottimista e produttivo, aiutato dalla Luna e da Mercurio in buon aspetto, mentre l'agitazione al lavoro potrebbe colpire i Pesci. Scorpione sarà più concentrato in campo professionale, mentre i Vergine saranno più produttivi.

Previsioni oroscopo dal 29 luglio al 4 agosto 2024 segno per segno

Ariete: questa settimana si rivelerà abbastanza interessante per la vostra vita sentimentale, ma potrebbe richiedere più impegno del dovuto. Venere sarà in buon aspetto ancora per poco, sarà necessario cercare di fortificare il vostro legame.

Nel lavoro avrete le idee abbastanza chiare su come gestire i vostri progetti. Giove in sestile vi darà poi quel pizzico di fortuna di cui avete bisogno. Voto - 8️⃣

Toro: la settimana non inizierà male grazie alla Luna in congiunzione. Il pianeta Venere però sarà ancora in cattivo aspetto. Anche se questo cielo sta per cambiare, avrete ancora alcune importanti questioni da sistemare con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, il sostegno di Mercurio si rivelerà importante per portare a termine i vostri progetti. Vi sentirete più ottimisti e produttivi, ma attenzione a non osare troppo. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale positiva. In amore vi sentirete bene con il partner, ciò nonostante dovrete considerare il fatto che Venere sta per mettersi in cattivo aspetto.

Nel lavoro avrete cura dei vostri progetti, ma con Mercurio in quadratura dal segno della Vergine, dovrete far fronte ad alcuni imprevisti. Voto - 7️⃣

Cancro: sarà una settimana discreta con momenti di efficace produttività in campo professionale, grazie al sostegno di Mercurio in sestile. Non sarete ancora a pieno regime, ciò nonostante arriveranno alcune soddisfazioni.

Sul fronte amoroso questo cielo sarà sereno nei vostri confronti, e vi spingerà a fare qualcosa di più per la persona che amate. Voto - 8️⃣

Leone: configurazione astrale nel complesso valida. In amore Venere sarà ancora dalla vostra parte, ma sappiate che il pianeta dell'amore non sarà in congiunzione ancora per molto. La Luna inoltre potrebbe darvi qualche grattacapo tra le giornate di lunedì e martedì.

Nel lavoro farete del vostro meglio per gestire i vostri progetti, nonostante Mercurio non sia più in congiunzione. Voto - 8️⃣

Vergine: periodo abbastanza produttivo per quanto riguarda il lavoro. Questa settimana si rivelerà particolarmente efficace per i vostri progetti, che prenderanno una direzione piuttosto interessante. Sul fronte amoroso arriveranno presto interessanti novità. Potrebbe essere il momento adatto per mettere in risalto il rapporto con la vostra fiamma. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale coinvolgente. La vostra relazione di coppia si rivelerà dolce e appagante, con momenti piacevoli ancora per molto tempo. In ambito lavorativo la vostra produttività sarà piuttosto buona, con la possibilità di fare importanti progressi.

Voto - 8️⃣

Scorpione: con Mercurio in sestile dal segno della Vergine, riuscirete a essere più attivi e concentrati nei vostri progetti professionali. La vostra produttività aumenterà parecchio, spingendovi a fare qualcosa di più per i vostri progetti. Sul fronte amoroso sarà una settimana difficile. Venere sarà ancora in quadratura, e anche la Luna non sarà vostra alleata. Il vostro modo di amare non sarà sempre così efficace. Voto - 7️⃣

Sagittario: il lavoro potrebbe rivelarsi più complicato del solito a causa di Mercurio in quadratura. Dovrete essere capaci di gestire bene le vostre mansioni, e superare ogni eventuale imprevisto. In amore Venere sarà ancora dalla vostra parte e avrete ancora buone opportunità per vivere un rapporto appagante.

Voto - 7️⃣

Capricorno: periodo migliore in campo professionale. Con Mercurio in trigono dal segno amico della Vergine, arriveranno idee interessanti per i vostri progetti, che se gestite bene, potrebbero portarvi lontano. In amore questo cielo sarà discreto nei vostri confronti, e presto potrebbe regalarvi qualche soddisfazione in più con la vostra anima gemella. Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale in lieve rialzo, con qualche problematica durante la prossima settimana. Venere sarà ancora in cattivo aspetto, ciò nonostante qualcosa potrebbe presto cambiare. In ambito lavorativo sarete in grado di prendere buone decisioni per i vostri progetti, con risultati incoraggianti. Voto - 7️⃣

Pesci: un quadro astrale un po’ caotico.

Mercurio in opposizione potrebbe mettervi un po’ d'agitazione con i vostri progetti, impedendovi di concentrarvi adeguatamente. In amore ci sarà ancora una buona intesa con il partner. Approfittate delle giornate di lunedì e martedì per esaltare il vostro rapporto. Voto - 7️⃣