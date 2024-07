L'oroscopo del mese di agosto vedrà il pianeta Mercurio transitare tra i segni zodiacali del Leone e della Vergine, che daranno il loro meglio al lavoro diventando anche più razionali in amore.

Marte e Giove renderanno in particolare proficue le giornate dei nativi Bilancia, mentre i Pesci avranno bisogno di ristabilire un buon legame in campo sentimentale.

Previsioni oroscopo agosto 2024, per i Toro sarà un ottimo mese

Ariete: il mese di agosto si rivelerà bollente e piacevole per voi nativi del segno. Il pianeta Venere vi darà buone soddisfazioni nella prima settimana del mese.

Non mancherà anche una buona intesa, che saprete propagare nel tempo. In campo professionale dovrete approfittare della posizione favorevole di Mercurio per mettere a frutto i vostri progetti. Voto - 8

Toro: previsioni astrali ottime durante questo mese di agosto. Il rapporto con il partner sarà brillante e affiatato, accompagnato da una splendida Venere in trigono dal segno amico della Vergine. Se siete single provate a trascorrere più tempo con chi amate, cercando di costruire un rapporto solido. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio sarà dalla vostra parte, ma non sempre le vostre decisioni potrebbero rivelarsi azzeccate. Voto - 8

Gemelli: questo mese di agosto non si rivelerà così appagante per la vostra relazione di coppia.

Con Venere in quadratura dal segno della Vergine, alcune incomprensioni di troppo potrebbero portare a diverse discussioni. Nel lavoro meglio non avere ambizioni troppo elevate. Alcuni progetti partiti molto bene, potrebbero arenarsi a causa di Mercurio in quadratura. Voto - 7

Cancro: sfera sentimentale che rimane pressoché stabile anche durante questo mese di agosto.

Con Venere in sestile dal segno della Vergine, vi sentirete bene insieme alla persona che amate. In questo periodo di pausa, approfittate per fare una piacevole vacanza insieme. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti. Farete buoni progressi, che vi spingeranno a proseguire lungo questa direzione. Voto - 8

Leone: il vostro mese è finalmente arrivato e avrete modo di raggiungere il culmine in questo periodo.

In amore ci saranno buone occasioni romantiche per voi, nonostante Venere si allontanerà dal vostro cielo subito dopo la prima settimana. Nel lavoro Mercurio vi terrà compagnia nella prima metà di questo agosto, portando idee che possono darvi soddisfazioni a lungo termine. Voto - 8

Vergine: previsioni astrali ottime per voi nativi del segno. Il sostegno di Venere si rivelerà prezioso per costruire un rapporto affiatato insieme. Approfittate di questo periodo per stare bene con la vostra anima gemella o, se siete single, per fare audaci conquiste. In ambito lavorativo Mercurio porterà razionalità e idee proficue per i vostri progetti, che raggiungeranno risultati davvero interessanti. Attenzione però a stelle come Giove e Marte in quadratura.

Voto - 8

Bilancia: sfera sentimentale che vi regalerà momenti più romantici rispetto all'ultimo periodo. Con Venere e Mercurio in buon aspetto, la vostra relazione di coppia si rivelerà più affiatata e razionale, soprattutto per voi nati nella seconda decade. In ambito lavorativo le prossime giornate si riveleranno proficue e soddisfacenti, grazie anche al sostegno di Marte e Giove, in trigono dal segno dei Gemelli. Voto - 9

Scorpione: sarà un mese di agosto tutto sommato discreto per voi nativi del segno. La vostra relazione di coppia sarà protetta da Venere in sestile, ma attenzione a non avere pretese troppo elevate. Se siete single sarà un buon periodo per fare conquiste, ma attenzione a non essere troppo avventati.

Nel lavoro vi darete da fare grazie a Mercurio, con idee interessanti che potrebbero portare a buoni risultati. Voto - 8

Sagittario: non sarà un periodo particolarmente appagante in amore a causa di Venere in quadratura. Il pianeta dell'amore sarà favorevole soltanto nella prima settimana del mese. Sarà necessario preservare il vostro legame, evitando di causare discussioni, soprattutto per questioni da poco. Anche in ambito lavorativo non sarete nelle migliori condizioni per gestire i vostri progetti. Attenzione dunque a non prendere decisioni avventate. Voto - 6

Capricorno: periodo finalmente migliore per voi nativi del segno. Questo cielo sarà più sereno nei vostri confronti, soprattutto in amore, grazie a Venere in trigono dal segno amico della Vergine.

Single oppure no, ritroverete ottimismo e fiducia nei vostri sentimenti e sarete capaci di costruire rapporti migliori. Anche nel lavoro le cose andranno meglio grazie a Mercurio, che porterà idee migliori da applicare ai vostri progetti. Voto - 8

Acquario: previsioni astrali in lieve rialzo per voi nativi del segno. Dopo un mese di luglio discutibile, questo cielo finalmente tenderà a migliorare. Venere non sarà più opposta e il rapporto con il partner sarà più soddisfacente. Sul fronte professionale sarà il momento di mettersi sotto e sacrificare un po’ del vostro tempo libero per trovare idee migliori per i vostri progetti. Con Marte e Giove favorevoli inoltre, avrete energie e un po’ di fortuna dalla vostra parte.

Voto - 8

Pesci: ottavo mese dell'anno poco brillante per quanto riguarda i sentimenti, ma non solo. Questo cielo sembra si sia messo contro di voi. In amore non dovrete avere rimpianti per la vostra relazione di coppia, perché con Venere in opposizione non ci saranno sempre momenti facili. Nel lavoro Marte, Giove e Mercurio saranno negativi. Trovare soluzioni valide per i vostri progetti non sarà affatto semplice. Voto - 6