L’Oroscopo è pronto a svelare le previsioni zodiacali di lunedì 8 luglio in relazione ai simboli astrali della seconda sestina. Questo lunedì a "respirare" l'aria della positività, in vetta alla classifica a stelline, Bilancia e Pesci, entrambi considerati in periodo da cinque stelle. Non bene l'Acquario, preventivato sottotono.

Previsioni astrologiche dell'8 luglio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Questo nuovo lunedì splenderà un cielo da cinque stelle. In amore, prendetevi il vostro tempo: non c'è fretta. Dedicatevi al partner con pazienza e attenzione, senza lasciare nulla al caso.

Single, è il momento di fare chiarezza sui vostri desideri più urgenti: riflettete con calma su ciò che davvero volete dalla vita e poi agite. Nel lavoro, mantenete l'autocontrollo: non lasciatevi influenzare da chi potrebbe trascinarvi in avventure rischiose. Concentratevi su ciò che sapete fare meglio e non permettete a nessuno di distogliervi dai vostri obiettivi.

Scorpione: ★★★★. Il primo giorno della settimana promette bene, con astri abbastanza disponibili a sostenerne la tranquillità. In amore, il consiglio è di rafforzare la fiducia in voi stessi e negli altri. Chi ha avuto difficoltà con il partner potrà trovare serenità, a patto di impegnarsi davvero: ritrovare l'intesa sarà possibile, con un po' di sforzo.

Single, il vostro obiettivo sarà preservare il benessere personale. Caricatevi di energia positiva, magari con una passeggiata nel verde o ascoltando della buona musica: ritroverete subito armonia interiore. Nel lavoro, si preannuncia un periodo migliore del precedente. Se ci credete davvero, potrete raggiungere qualsiasi obiettivo con maggiore facilità.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo dell'8 luglio pronostica una giornata piuttosto stabile, con qualche imprevisto non facile da prevenire. In amore, non aspettatevi grandi novità. In coppia, secondo le previsioni, potreste affrontare momenti di tensione e discussioni, per poi alla fine fare pace alla maniera che ben conoscete...

Ridimensionate le aspettative e dimostrate pazienza e dedizione verso il partner. Single, le cose iniziano a migliorare dopo un periodo non troppo positivo. Preparatevi a sedurre, ma prima di tutto chiedetevi cosa cercate davvero in una persona. Nel lavoro, mantenete l'attenzione sulle responsabilità e non lasciatevi distrarre da fattori esterni: potrebbero compromettere il buon esito delle attività.

Oroscopo e stelle dell'8 luglio, previsioni da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Lunedì sarà una giornata che scorrerà nella consueta routine. In amore, le previsioni indicano che tutto procederà come desiderato, portandovi finalmente una sensazione di appagamento. La buona posizione astrologica vi renderà pieni di energia e gioia, pronti a ricevere con entusiasmo ciò che la vita vi riserva, insieme al partner.

Single, la vostra vitalità sarà al massimo e vi sentirete in splendida forma, favorendo un approccio positivo alla giornata. Sul lavoro, troverete soluzioni brillanti e inaspettate. Supporti preziosi vi permetteranno di realizzare progetti che sembravano irrealizzabili fino a poco tempo fa.

Acquario: ★★★. Un lunedì indicato dall'Astrologia in prevalenza sottotono. Non accusate nessuno se qualcosa non andasse come da voi previsto: la causa non sarà l'incompetenza, ma il sovraccarico di impegni. In ambito sentimentale, i rapporti di coppia necessiteranno di un esame attento. Occhio alla prudenza in ambito domestico, in caso di lavoretti fai da te! Single, Venere non sarà dalla vostra parte, minacciando l'equilibrio emotivo: evitate di lasciarvi coinvolgere in situazioni poco chiare che potreste rimpiangere.

Sul lavoro, non affrettatevi a prendere decisioni impulsive o scelte azzardate. Le conseguenze potrebbero essere disastrose.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno di lunedì 8 luglio promette un periodo straordinario, sia per l'amore che per il lavoro. Le stelle vi porteranno curiosità e una voglia di evasione. In amore, vivrete momenti di grande armonia, offrendo al partner quelle rassicurazioni tanto attese. In coppia, potrete godervi attività piacevoli, come completare progetti domestici o pianificare qualcosa per le vacanze estive, sempre con l'obiettivo di divertirvi. Per i single, potrebbe arrivare finalmente una generosa riconciliazione con il mondo intero. La compagnia dei vostri cari vi aiuterà a rilassarvi e a dimenticare le preoccupazioni. Sul lavoro, avrete l'opportunità di mettere in luce le capacità, creando qualcosa di veramente redditizio.