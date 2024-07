L'oroscopo della giornata di mercoledì 3 luglio prevede un Leone più audace al lavoro, capace di mettere insieme progetti più interessanti e proficui, mentre l'Acquario non dovrà essere impaziente in quel che fa. Il Sagittario potrebbe essere un po’ contraddittorio a causa della Luna opposta, mentre il Toro sarà spesso di buon umore.

Previsioni oroscopo mercoledì 3 luglio 2024 segno per segno

Ariete: questo mercoledì di luglio si rivelerà più soddisfacente per voi nativi del segno. Con la Luna in sestile dal segno dei Gemelli, sarà più facile per voi comprendere cosa potete andare a migliorare all'interno della vostra relazione di coppia.

In campo professionale accetterete eventuali critiche, e con Mercurio in buon aspetto, cercherete di fare del vostro meglio. Amore - 7 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Toro: configurazione astrale che vi vedrà di buon umore in questo periodo. Soprattutto in campo amoroso, grazie a Venere in sestile, sarete capaci di costruire un legame forte con la persona che amate, in particolare voi nati nella seconda decade. In campo professionale dovrete fare i conti con alcuni imprevisti. Sarete attivi e perspicaci, ma non sempre le vostre idee potrebbero funzionare. Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Gemelli: i bei momenti con la persona che amate non tarderanno ad arrivare grazie alla Luna in congiunzione, che accenderà il vostro rapporto con il partner.

Se siete single vi piacerà molto poter stringere nuove conoscenze. Sul fronte professionale il sostegno di Mercurio e Giove si rivelerà prezioso per portare avanti con successo i vostri progetti. Amore - 8 Lavoro - 9 Fortuna - 9

Cancro: sfera sentimentale che rimane appagante per voi, nonostante questo cielo in movimento. Single oppure no, sarete apprezzati dagli altri, in famiglia o con il partner, curando al meglio il benessere delle persone che amate.

Per quanto riguarda il lavoro alcune idee potrebbero richiedere tempo e pazienza per poterle realizzare. Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Leone: la vostra audacia e il sostegno di Mercurio in congiunzione saranno fondamentali per poter risalire la china in campo professionale. Se avete trovato soluzioni adatte e proficue per i vostri progetti, dovrete continuare a perseverare.

In campo amoroso questa giornata si rivelerà abbastanza romantica per voi grazie al sostegno della Luna in sestile. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Vergine: configurazione astrale sottotono in questa giornata di mercoledì, colpa della Luna in quadratura. Potrebbero esserci alcune incomprensioni con il partner, ciò nonostante il pianeta Venere vi darà ancora una mano a vivere un rapporto abbastanza sereno. Sul fronte professionale attenzione a non avere troppa fretta nei vostri progetti. Pensate bene a quello che fate prima di agire. Amore - 7 Lavoro - 7 Fortuna - 6

Bilancia: previsioni astrali che vedranno la Luna in buon aspetto per voi nativi del segno. L'intesa con il partner non potrà che essere migliore in questo periodo.

Provate a risolvere eventuali problemi tra di voi e gettare le basi per un rapporto migliore. Nel lavoro avrete buone energie, e con Mercurio in sestile saprete come spenderle. Amore - 7 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Scorpione: vi attende un quadro generale un po’ confusionario in questa giornata. Soprattutto per quanto riguarda il lavoro, con Mercurio in quadratura dal segno del Leone, non tutte le vostre idee potrebbero funzionare. Stabile invece la sfera sentimentale, anche se non saranno molti i momenti di piacere insieme alla persona che amate. Amore - 7 Lavoro - 6 Fortuna - 7

Sagittario: giornata difficile per voi nati del segno a causa della Luna in opposizione. Il rapporto con il partner non sarà spesso così affiatato, probabilmente a causa di alcune incomprensioni da risolvere.

Sul fronte professionale le vostre idee saranno valide, e dovrete trovare il metodo per applicarle ai vostri progetti. Amore - 6 Lavoro - 8 Fortuna - 7

Capricorno: vita amorosa che continua a essere problematica. Venere in opposizione non vi renderà le cose facili in amore, e non sarà facile riuscire a sbloccare questa situazione. Per quanto riguarda il lavoro vi sentirete più sicuri di voi in quel che fate, ma in ogni caso, attenzione al vostro modo di fare. Amore - 6 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Acquario: con Mercurio in opposizione dal segno del Leone, potreste mostrare impazienza nei vostri progetti, che potrebbe indurvi in errore. Stabile la sfera sentimentale, grazie soprattutto alla Luna in trigono, che vi spingerà a mostrarvi per ciò che siete verso il partner.

Amore - 7 Lavoro - 6 Fortuna - 7

Pesci: configurazione astrale altalenante. Non sarete sempre così romantici o corretti in famiglia o con il partner, probabilmente a causa di alcune dispute non risolte avute in precedenza. Sul fronte professionale avrete le idee abbastanza chiare sui vostri progetti, ma attenzione a non essere precipitosi. Amore - 7 Lavoro - 8 Fortuna - 6