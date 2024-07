L'Oroscopo del weekend è pronto a svelare la fortuna per le giornate da sabato 20 a domenica 21 luglio, calcolando la buona sorte ad ognuno dei dodici segni zodiacali. Quando si discute di destino favorevole, l’attenzione si concentra sul palcoscenico stellare, dove in questo fine settimana risplende il terzetto formato da Acquario (1° classificato), Toro (2° classificato) e Capricorno (3° classificato), tutti particolarmente fortunati. Fine settimana 'no' per il Leone, sotto l'egida di un pessimo Marte.

Previsioni zodiacali della fortuna weekend 20-21 luglio e posizioni: molto bene anche l'Ariete

12° posto - Gemelli. Weekend sotto influssi poco positivi da Marte, pianeta nefasto in entrata nel vostro segno proprio questo sabato. Pertanto di fortuna nemmeno a pagarla! Parlando di amore, si preannuncia un fine settimana poco positivo, con le stelle che indicano un periodo sottotono in generale. Per diverse coppie, l'inizio del periodo sarà poco positivo, quindi cercate di rimettere in sesto il rapporto con umiltà. Evitate cambiamenti eccitanti e riflettete bene sui particolari. Sul lavoro, non abbiate fretta: pazientate e lasciate le illusioni a chi non sa aspettare. Questo atteggiamento vi aiuterà a superare le difficoltà e a trovare soluzioni durature.

11° posto - Leone. Potrebbe essere un fine settimana decisamente impegnativo, anche se non mancheranno piccole opportunità. Questo weekend inoltre, non promette bene a causa di Venere e Giove che vi sono particolarmente avversi. In amore, mantenete la calma e agite con semplicità, evitando di complicare le situazioni con la vostra impulsività.

Per i single, evitate situazioni strane e allontanate chi non è sulla vostra lunghezza d'onda. Sul lavoro, potreste sentirvi confusi e nervosi, ma non disperate: i vostri sforzi verranno ripagati in futuro.

10° posto - Sagittario. Il vostro weekend sarà tranquillo, con situazioni da mettere in sicurezza. In amore, giocate bene le vostre carte e godetevi l'armonia con il partner.

In campo affettivo altresì, l'oroscopo invita a non dare per tutto per scontato: l’interesse del partner bisognerà sempre conquistarlo. La miglior cosa quindi sarà ascoltare il cuore e non essere gelosi, I single avranno nuove opportunità, ma dovranno essere cauti. Sul lavoro, grazie ai pianeti favorevoli, supererete gli ostacoli con determinazione. Affidatevi alle vostre capacità e vedrete risultati positivi.

9° posto - Pesci. Weekend in parte positivo, con la fortuna pronta a offrire una piccola ventata di novità, anche se contrastata da Venere in aspetto dissonante. La giornata di sabato potrebbe iniziare lenta e noiosa, tutto scorrerà secondo le attese. La fortuna sarà discreta, invece, domenica, con poche ma piacevoli emozioni.

I single dovranno gestire eventuali tensioni pensando bene a come muoversi. Sul lavoro, incontri determinanti potrebbero smuovere l'attuale posizione, precaria per molti. Programmate bene le attività in agenda.

8° posto - Cancro. La giornata di sabato per questo fine settimana sarà ancora di attesa. Domenica invece, la buona sorte potrebbe arrivare regalando una splendida giornata grazie soprattutto alla Luna in Acquario. In amore, mantenete la calma e assicuratevi che tutto con la persona amata sia come desiderate. Potreste realizzare un piccolo sogno allietato da una serata serena tutta sensualità e passione. Per i single, state raggiungendo un buon equilibrio personale, separando gli affetti dai semplici conoscenti.

Nel lavoro, tutto ciò che desiderate si realizzerà con pazienza e tolleranza. Usate questo tempo per fare chiarezza e prendere decisioni.

7° posto - Vergine. Si prefigura un weekend a spot certamente fortunato, con un grande Sole che dissiperà dubbi e incertezze, restituendo a molti ottimismo e fiducia. In amore, aspettatevi due giornate che soddisferanno quasi tutte le vostre aspettative. Supererete voi stessi, assecondando il partner e riaccendendo la passione. Anche per i single ci saranno cambiamenti significativi. Riflettete serenamente sulle persone a cui tenete e apritevi all'amore. Nel lavoro, sarete abili a destreggiarvi nonostante gli ostacoli astrali di Mercurio e Nettuno.

6° posto - Scorpione.

Le previsioni dell'oroscopo mettono in evidenza un finale di settimana equilibrato con momenti di relax e divertimento. In arrivo soluzioni legate ai soldi, conflitti su eredità o debiti. Il cielo astrale è tranquillo. Evitate di riaccendere vecchie polemiche e guardate avanti con fiducia. In amore, date spazio al dialogo per mantenere un buon feeling con il partner. Single, sarete capaci di persuadere con dolcezza e fare molto presto una bella amicizia. Sul lavoro, imparate a battere i pugni sul tavolo se volete emergere con successo.

5° posto - Bilancia. Un fine settimana di successi e realizzazioni favorite dal buon destino. Il weekend inoltre, potrebbe portare momenti di allegria e divertimento, a patto di non avere impegni di lavoro.

Interagire costruttivamente con le persone amate favorirà una maggiore sintonia nei rapporti. In amore, la vita sentimentale sarà positiva e vi porterà grandi soddisfazioni. Uscite dalla routine e coinvolgete il partner in qualcosa di diverso. Single, aspettatevi soddisfazioni su più fronti. Gran voglia di socializzare e trovare nuovi stimoli. Nel lavoro, sarete fiduciosi delle vostre potenzialità.

4° posto - Ariete. Un weekend basato su ottimi spunti fortunati vi attende. Sabato partirà con slancio e domenica darà tanta voglia di risultare vincenti. Le stelle garantiranno un periodo scorrevole e di buon umore. Non sbilanciatevi troppo nelle decisioni legate agli affari. In amore, avrete ottime chance di chiudere la settimana in armonia con il partner, grazie all’umore conciliante e alle stelle favorevoli.

Single, gli astri saranno dalla vostra parte: un sorriso spontaneo potrebbe valere più di mille parole. Sul lavoro, riflettete: non tutti vedono le cose come voi.

3° posto - Capricorno. Un fine settimana molto fortunato con belle realizzazioni per moltissimi del segno. Il weekend partirà sotto i migliori auspici con astri favorevoli. In famiglia, potreste affrontare contrarietà esterne, ma non lasciatevi intimorire e proseguite per la vostra strada. In amore, la Luna favorisce chiarimenti nelle relazioni sentimentali, approfittatene. Per i single, saranno due giornate splendide, ideali per organizzare una vacanza o un viaggio al mare. Le emozioni saranno il sale della vita. Sul lavoro, buone novità: individuatele e sfruttatele.

2° posto - Toro. Un weekend prospero, ricco di soddisfazioni e colpi di fortuna. Gestirete facilmente i rapporti con familiari, amici e colleghi di lavoro. In amore, sarete compagni affettuosi, stupendo la dolce metà con semplici dimostrazioni d’affetto. Molti di voi raggiungeranno solide intese di coppia, con sorrisi e dolcezza condivisi. I single potranno contare su stelle che aumentano fascino e intraprendenza, favorendo incontri sfiziosi o realizzando sogni trasgressivi. Nel lavoro, favorite le attività di scambio e comunicazione: soldi in arrivo!

1° posto - Acquario. L'oroscopo del weekend dal 20 al 21 luglio prevede tantissima buona sorte, in quasi ogni settore della vita. Soprattutto domenica sarà all'insegna dell'amore e della felicità, grazie a una sensuale Luna in Acquario.

In campo affettivo, anche se l'entrata della "musa dei poeti" avverrà in ritardo, i benefici si sentiranno già dalla mattina di sabato. In coppia, il partner potrebbe finalmente chiarire vecchi dubbi, portando in dono due notti dolci di passione. Single, anche se il momento è favorevole, non aspettatevi grandi novità: una vecchia fiamma potrebbe riemergere. Nel lavoro, stabilità: finalmente qualcosa di concreto su cui fare affidamento.