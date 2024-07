L'oroscopo settimanale dal 15 al 21 luglio 2024 è pronto a mettere in chiaro come potrebbero evolvere i prossimi sette giorni. Sotto controllo da parte dell'astrologia della settimana la sestina interessante la seconda tranche zodiacale. A fare ottima impressione tra i sei in analisi il Capricorno (voto 10). Decisamente positivo il periodo anche per Acquario (voto 9) e Sagittario (voto 8).

A seguire il resto delle previsioni zodiacali da lunedì 15 a domenica 21 luglio e la classifica a stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. La settimana a venire promette abbastanza bene. Alcuni di voi potrebbero dover affrontare piccole incomprensioni familiari, ma dopo un po' di riposo le soluzioni saranno chiare e facili da trovare. Anche l'amore avrà un ruolo importante, riemergendo in modo significativo. Sarà un buon momento per pianificare progetti a lungo termine; approfittate della positività del periodo per organizzare il futuro. Venerdì porterà emozioni sopite da tempo. Per i single, il periodo sarà splendente: Venere, in armonia con il segno infonderà buonumore, rendendovi pronti a vivere ogni situazione in serenità. Sul lavoro, esercitate cautela: la calma sarà la vostra alleata, permettendovi di gestire anche le situazioni più difficili.

Trasformerete sfide in opportunità, trovando soluzioni dove altri vedrebbero problemi.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

★★★★★ venerdì 19, domenica 21;

★★★★ mercoledì 17, giovedì 18, sabato 20;

★★★ lunedì 15 luglio;

★★ martedì 16 luglio 2024.

♏ Scorpione: voto 6. La settimana inizierà con un buon ritmo per molti, sebbene qualche imprevisto possa rallentare il cammino.

Tuttavia, le stelle sono dalla vostra parte, amplificando l'intuizione e suggerendo le mosse giuste per incrementare i guadagni. È il momento ideale per concretizzare quei progetti che avete in mente da tempo. Sul fronte sentimentale, il periodo si presenta complessivamente positivo, anche se dovrete gestire alcune questioni burocratiche in sospeso.

In coppia, troverete conforto e forza grazie all'influenza di Plutone e Giove, che vi guideranno nelle decisioni importanti. Per i single, il cielo promette novità imminenti. Nel lavoro, le configurazioni astrali porteranno fortuna: il vostro operato sarà apprezzato e non criticato come spesso accade.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

★★★★★ lunedì 15, sabato 20;

★★★★ martedì 16, venerdì 19, domenica 21;

★★★ mercoledì 17 luglio;

★★ giovedì 18 luglio 2024.

♐ Sagittario: voto 8. La presenza della Luna nel vostro segno promette opportunità straordinarie nei settori sentimentali e professionali. Le stelle sorridono particolarmente a chi ha ascendente in Toro, Gemelli o Leone, preannunciando una fortuna eccezionale.

In ambito amoroso, si prevedono momenti intensi, la complicità con il partner sarà la chiave per vivere emozioni profonde: non deludete, ma rispondete con sincerità. I single, determinati a voltare pagina, potrebbero sorprendere dimenticando vecchi rancori. Questo atteggiamento indicherebbe maturità, in ogni caso preparatevi a veder rifiorire nuove opportunità amorose. Nel lavoro, l'innata competitività vi spingerà a superare voi stessi ottenendo risultati eccezionali.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

Top del giorno mercoledì 17 luglio (Luna in Sagittario);

mercoledì 17 luglio (Luna in Sagittario); ★★★★★ lunedì 15, giovedì 18;

★★★★ martedì 16, venerdì 19, sabato 20;

★★★ domenica 21 luglio 2024.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 10.

Si prospetta una settimana davvero spettacolare. L'ingresso della Luna nel vostro segno favorirà in modo particolare i sentimenti. In amore, infatti, approfittate del momento propizio: in coppia, si presenteranno ottime opportunità. Esprimerete facilmente i vostri sentimenti al partner, sia con parole fluide che con un'intesa fisica armoniosa. Per i single, vi sentirete al massimo della forma, pronti a nuove avventure e conoscenze. La vera sfida sarà trovare il modo di incontrare nuove persone. Non preoccupatevi, le stelle vi aiuteranno a sfruttare la tecnologia per iniziare nuove relazioni. Nel lavoro, saprete incantare con la vostra intelligenza e mettere in luce le competenze. Tutti resteranno impressionati dalle vostre capacità.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

Top del giorno venerdì 19 luglio (Luna in Capricorno);

venerdì 19 luglio (Luna in Capricorno); ★★★★★ martedì 16, sabato 20, domenica 21;

★★★★ lunedì 15, mercoledì 17, giovedì 18.

♒ Acquario: voto 9. Un periodo davvero propizio si sta avvicinando. Tenete presente intanto che diverse vostre decisioni saranno cruciali per armonizzare il lavoro con la vita familiare. Novità positive in amore promettono serate dolci e piene di sensualità, specialmente per chi vive già una relazione felice. I single godranno di momenti di serenità e allegria con le persone care, riscoprendo un senso di apprezzamento e affetto che mancava da tempo. Sul fronte lavorativo, questa settimana potrebbe segnare l'inizio di una nuova fase.

Aspettatevi grandi opportunità: mantenete la fiducia, il futuro riserva sorprese positive. Unica cosa: credere in sé stessi e pensare da positivi.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

Top del giorno domenica 21 luglio (Luna in Acquario);

domenica 21 luglio (Luna in Acquario); ★★★★★ martedì 16, venerdì 19;

★★★★ lunedì 15, mercoledì 17, giovedì 18, sabato 20;

♓ Pesci: voto 5. La settimana in arrivo potrebbe mettere in evidenza qualche intoppo, soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato. Alcuni soggetti, poi, che meglio non potremmo definirli, entreranno in conflitto con voi rendendovi un po' tesi o nervosi. Nonostante questo, la calma sarà la vostra alleata più preziosa. In amore, la prudenza sarà fondamentale per chi è in coppia.

La comprensione e la tolleranza saranno indispensabili per evitare litigi inutili. Per i single, non aspettatevi che tutto fili liscio. Plutone creerà ostacoli anche nei rapporti familiari. Sul lavoro, l’impazienza potrebbe causare problemi. Restate vigili, poiché in qualsiasi momento potrebbero saltare fuori ostacoli imprevisti.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: