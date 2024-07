L'oroscopo della settimana dal 22 al 28 luglio prevede una Vergine più creativa e determinata, aiutata dalla posizione favorevole di Mercurio, mentre il fascino non abbandonerà i Leone. L'Acquario sarà meno stressato e più rilassato nelle proprie mansioni, mentre il Sagittario avrà bisogno di certezze.

Previsioni oroscopo dal 22 al 28 luglio 2024 segno per segno

Ariete: l'ultima settimana di luglio si rivelerà abbastanza soddisfacente. Soprattutto in amore potrete contare sul sostegno della Luna e di Venere per stare bene insieme alla persona che amate.

Approfittate delle giornate di mercoledì e giovedì per esaltare il vostro rapporto. In ambito lavorativo perderete il supporto di Mercurio, ciò nonostante sarete ancora capaci di mettere insieme buoni progetti. Amore - 9 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Toro: sarà una settimana in crescita per quanto riguarda il lavoro. La quadratura di Mercurio è destinata a concludersi a partire da venerdì, permettendovi di trovare soluzioni alternative per i vostri progetti, utili per la vostra crescita professionale. In campo amoroso dovrete fare ancora a pugni con Venere in quadratura, ciò nonostante la Luna vi darà una mano, soprattutto durante il fine settimana. Amore - 7 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Gemelli: configurazione astrale che vede Mercurio in quadratura.

Nel lavoro continuerete a dare del vostro meglio, ciò nonostante, dovrete tenere conto di alcuni possibili imprevisti. In amore la Luna vi darà qualche noia tra le giornate di lunedì e martedì, ma con Venere in sestile, riuscirete a godere di un rapporto tranquillo. Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 8

Cancro: previsioni che vedono Mercurio agire nuovamente a vostro favore.

A partire da venerdì, scatteranno nuove idee utili per i vostri progetti che non dovrete lasciarvi sfuggire. Per quanto riguarda i sentimenti, il rapporto con il partner sarà sufficientemente romantico, alimentato da bei momenti e nuove esperienze da fare insieme. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 7

Leone: Mercurio lascerà il vostro cielo, ma se siete riusciti a porre buone basi per i vostri progetti, avrete ancora buoni successi da conquistare.

Sul fronte amoroso Venere sarà ancora in congiunzione, pronta a regalarvi momenti d'oro con il partner. Attenzione però nel weekend, quando la Luna sarà in quadratura. Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 8

Vergine: configurazione astrale che vede l'arrivo di Mercurio nel vostro segno zodiacale. Creatività e determinazione vi spingeranno a dare di più per i vostri progetti. Con Marte e Giove in quadratura però, non tutto andrà sempre per il verso giusto. In amore la Luna potrebbe darvi qualche fastidio all'inizio della settimana, ciò nonostante riuscirete a mantenere una discreta armonia all'interno della vostra vita sentimentale. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 6

Bilancia: periodo positivo, segnato da un cielo sereno.

In amore il pianeta Venere porterà buoni sentimenti con il partner. Se siete single sarà un bel periodo per provare a fare nuove conoscenze e amicizie. Nel lavoro Mercurio si metterà alle vostre spalle, ciò nonostante potrete contare su Marte e Giove in trigono per gestire nel modo migliore i vostri progetti. Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 8

Scorpione: previsioni che vedono il pianeta Mercurio spostarsi a vostro favore in quest'ultima settimana di luglio. Sul fronte professionale arriveranno buone idee, utili per raddrizzare alcuni progetti in fase di stallo. In amore sarete ancora messi in difficoltà da Venere. Faticherete un po’ a far valere i vostri sentimenti. Amore - 6 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Sagittario: con l'arrivo di Mercurio nel segno della Vergine, alcune vostre certezze potrebbero cadere nel prossimo periodo.

I vostri progetti professionali potrebbero rivelarsi più complicati del solito. Riflettete bene sulle decisioni che prenderete. In amore Venere continuerà a illuminare la vostra relazione di coppia. I consigli della vostra anima gemella si riveleranno molto preziosi in questo periodo. Amore - 8 Lavoro - 6 Fortuna - 6

Capricorno: settore professionale in crescita con Mercurio che si trova in trigono dal segno amico della Vergine. A partire da venerdì, potrebbero arrivare interessanti opportunità lavorative che dovrete cogliere al volo. In amore la vostra relazione di coppia sarà stabile. Avrete modo di sentirvi bene con la persona che amate, ma non ci saranno estreme emozioni. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 7

Acquario: Mercurio sta per allontanarsi dal segno del Leone e sul fronte professionale riuscirete a lavorare in maniera più rilassata.

Sentirete meno la pressione delle scadenze, e riuscirete a essere più concentrati sui vostri obiettivi. Per quanto riguarda i sentimenti invece, avrete ancora un po’ di cose da sistemare con il partner, e con Venere in opposizione non sarà affatto facile. Amore - 6 Lavoro - 7 Fortuna - 8

Pesci: periodo in calo per quanto riguarda il lavoro. Questo cielo vedrà l'arrivo di stelle come Mercurio in opposizione. Insieme a Marte e Giove in quadratura, portare a termine i vostri progetti non sarà affatto semplice. Sul fronte amoroso il rapporto con il partner sarà stabile. Sfruttate quelle giornate di Luna favorevole per fortificare il legame con la persona che amate. Amore - 8 Lavoro - 6 Fortuna - 6