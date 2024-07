L'oroscopo del 25 luglio si presenta atipico per l'Ariete, stipato in fondo alla classifica del giorno, mentre il Pesci trionferà. A primeggiare sarà il segno della Bilancia, che otterrà passione e chiarezza, mentre il Gemelli avrà soltanto voglia di divertirsi, senza pensare ai problemi. Amore, famiglia, relazioni sociali, lavoro e soldi, per queste 24 ore gli astri hanno molto da dare e da togliere a ciascun segno zodiacale. Passiamo in rassegna sia le previsioni astrologiche del 25/7 che la classifica decrescente.

Le previsioni astrologiche del 25/7: gli ultimi classificati

Ariete - 12° - Sarà un giovedì a dir poco atipico, forse avrete a che fare con delle emozioni contrastanti. Alcuni giorni vi sentite sereni, mentre altri vi irritate per motivi futili. Avete bisogno di allontanarvi dalla solita routine e partire per le vacanze, ma qualcosa vi trattiene. Vi troverete annoiati e insoddisfatti. Le coppie rischiano di affrontare discussioni complicate. Il consiglio più saggio è evitare di ingigantire i problemi e cercare di uscire e sorridere. Nessuna tempesta dura per sempre.

Scorpione - 11° - L'estate non sta andando come l'avevate immaginata o idealizzata, infatti c'è qualcosa che vi turba e in queste 24 ore la situazione vi renderà più ansiosi che mai.

Avete vissuto a lungo nella paura e ancora faticate a fidarvi e a lasciarvi andare. Gli ultimi mesi sono stati particolarmente difficili. Questo giovedì sarà un po' caotico, ma niente di preoccupante. Ogni problema o turbamento si risolverà nel pomeriggio. Inseguire i sogni è faticoso, ma ne vale la pena.

Sagittario - 10° - Giovedì di incontri speciali e amori non corrisposti.

Le cose non sempre vanno come desiderato, ma è importante saper reagire. Potreste non sentirvi al meglio e soffrire di piccoli malesseri, specialmente se tendete a soffrire di mal di testa o di problemi di pressione. Chi vive in zone turistiche potrebbe desiderare un po' di tranquillità. Non lasciatevi scoraggiare da una certa notizia che potrebbe arrivare in serata.

Capricorno - 9° - Dovrete rivedere i conti e risolvere alcune questioni. Potreste pensare a un cambiamento di look o di lavoro, ma è meglio aspettare la settimana prossima prima di fare passi affrettati. Alcuni di voi avranno un appuntamento improrogabile o una visita dal dentista. Attenzione alle multe! Entro la fine del mese potreste affrontare spese importanti che causano insonnia.

I segni zodiacali con giornata nella media

Toro - 8° - Non tutti i mali vengono per nuocere, e lo capirete. Chi lavora in proprio avrà modo di guadagnare. State cercando di far quadrare i conti, ma non è semplice dopo tutto quello che è successo. Dovrete essere cauti: l'apparenza potrebbe ingannarvi. Chi sta frequentando qualcuno dovrebbe riflettere seriamente sul proseguire o meno la conoscenza.

Alcuni di voi stanno pensando a un vecchio amore.

Vergine - 7° - Nei giorni scorsi vi siete sentiti lunatici e smarriti, con la mente in subbuglio. In famiglia tornerà la serenità e nulla vi turberà più. Fate attenzione alla linea: forse ultimamente avete mangiato più del solito. Sfruttate questo fine settimana per chiudere questioni aperte e riordinare la vostra vita. Possibili spese da sostenere, ma potrete rimettervi in pari.

Cancro - 6° - Dopo una settimana lunga e travagliata, l'Oroscopo del 25 luglio annuncia delle gradite novità. Nei giorni scorsi avete affrontato tempeste spiacevoli e una forte sensazione di amarezza. Avrete una tregua e potrete fare ciò che desiderate. L'amore e la passione saranno stellari e il partner potrebbe sorprendervi.

I cuori solitari potrebbero avere delle uscite, mettete da parte la timidezza.

Leone - 5° - Sarà una buona giornata per recuperare ritardi o chiudere conti in sospeso. Arriverà la risposta o il pacco che avete atteso. I ritardi vi hanno preoccupato, ma tutto si chiarirà. L'amore tornerà travolgente e anche i single avranno maggiori possibilità di incontrare qualcuno di speciale. Lasciatevi andare e godetevi la passione. Mettete da parte il lavoro e non esagerate con la pizza o i dolci.

Oroscopo giornaliero: i primi in classifica

Pesci - 4° - L'oroscopo di domani parla di conquiste e trionfi, ma anche di ridimensionamenti. Uscirete, favorendo colpi di fulmine per i cuori solitari. Le coppie che riflettono sul futuro, come una vacanza o un trasferimento, potrebbero giungere a conclusioni importanti.

Non tutto ciò che luccica è oro, quindi non perdete tempo dietro alle sciocchezze. Chi sta vivendo un periodo complicato non deve arrendersi. Un detto giapponese recita: "Cadi sette volte, rialzati otto."

Acquario - 3° - Sarete insolitamente loquaci, nonostante la vostra natura più taciturna e riservata. La giornata sarà gradevole e appagante. Non lasciate che i sogni rimangano nel cassetto, rispolverateli e realizzateli. Con buona volontà e perseveranza potrete fare grandi cose, ma non accontentatevi. Nella vita ci sarà sempre chi vi criticherà, ma non permettete che ciò influenzi il vostro destino. Solo voi potete decidere cosa è meglio.

Gemelli - 2° - La vostra voglia di divertimento e di azione sarà più forte che mai.

Non vorrete pensare ai soliti problemi. Siete un segno pieno di risorse e molto socievole, anche se negli anni vi siete chiusi un po'. Un consiglio utile vi tornerà prezioso, quindi ascoltate attentamente. Da tempo percorrete una strada destinata al successo, ma ultimamente vi siete impegnati meno. Non mancheranno sorrisi, sguardi pieni di sentimento e flirt emozionanti: non restate a casa.

Bilancia - 1° - Le previsioni astrologiche odierne vi vedono primeggiare. I risultati che avete atteso a lungo finalmente arriveranno. Riceverete una buona notizia riguardante la vostra vita privata. Se dovete prendere una decisione, questo weekend è il momento giusto. Potrete cogliere nuove e interessanti opportunità.

"Chi fa da sé fa per tre", ma farsi aiutare non sarà una cattiva idea. Chi è in coppia potrebbe attraversare un periodo incerto e desiderare maggiori garanzie. Questo giovedì porterà chiarezza e passione.