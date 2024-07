L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di sabato 13 luglio. In questa sede le analisi astrologiche si concentrano sui primi sei segni dello zodiaco dall'Ariete alla Vergine. Tra i sei segni sottoposti ad analisi, a risultare in giornata ottima saranno in due: Gemelli e Cancro, indicati in classifica con cinque stelle. Per il Toro, invece, il primo giorno di weekend sarà all'insegna di un calo generale in ogni settore.

Previsioni zodiacali del 13 luglio, l'oroscopo dei primi sei segni

Ariete: ★★★★. Giornata di sabato valutata abbastanza positiva.

Per chi è in coppia: se aveste bisogno di farvi perdonare qualcosa, iniziate a riempire il partner di dolci attenzioni. Nonostante un'iniziale resistenza, è probabile che alla fine chiuderà un occhio, o addirittura entrambi, permettendovi di ritrovare la serenità e la felicità insieme. Single, concentratevi sul rafforzamento del vostro amor proprio. Gli sforzi costanti orientati alla crescita personale vi trasformeranno in una persona completamente nuova, prima di quanto immaginiate. In ripresa il settore legato al lavoro. La giornata, poi, sarà favorevole per sollecitare crediti, effettuare operazioni speculative o investire in beni immobili.

Toro: ★★. Inizio weekend pronosticato in leggero calo rispetto al solito.

Se notate comportamenti strani nel partner, evitate di cercare risposte spiando o, peggio, raccogliendo indizi di nascosto. Sarebbe molto più utile per voi affrontare direttamente la questione, parlando apertamente con il partner e risolvere insieme qualsiasi dubbio in merito. I single potrebbero trovarsi a fare paragoni con il passato, mettendo a disagio le nuove conoscenze.

È importante limitare queste esternazioni per evitare risultati negativi. Prima di investire tempo e denaro in nuovi progetti lavorativi, assicuratevi di avere risorse sufficienti per non sottrarle alle attività già in corso. Evitare scelte azzardate vi aiuterà a non avere rimpianti.

Gemelli: ★★★★★. L'oroscopo mette sul piatto un sabato sicuramente molto positivo, vincente e anche fortunato.

Le stelle poi, di certo saranno dalla vostra parte, offrendo ogni opportunità per realizzare ambiziosi progetti d’amore. Trovate il coraggio che a volte vi manca e dimostrate al partner quanto lo amate. Single, con Venere in armonia, sarete dotati di bellezza e fascino. Sarà proprio lei a guidarvi nella giusta direzione, aiutandovi a fare le scelte migliori per ogni situazione che state vivendo. Sul lavoro, la vostra buona volontà non conoscerà limiti. Sarete molto apprezzati e godrete di una libertà che altri potranno solo sognare.

Cancro: ★★★★★. Partenza del weekend all'insegna della serenità. L'intesa amorosa con il partner sarà invidiabile e la complicità sicuramente perfetta. A molti nativi il rapporto sentimentale regalerà momenti di dolcezza, forti emozioni e una notevole carica passionale, preludio a una serata magnifica.

Single, ritroverete l'armonia perduta. Questa sarà una giornata speciale per voi, in cui riuscirete a stabilire un dialogo chiarificatore con le persone con cui eravate in conflitto. Eventuali tensioni venutasi a creare di recente tenderanno ad attenuarsi fino a scomparire. Sul lavoro, momento eccellente: presentate i vostri progetti a chi conta. Quindi, approfittatene per mostrare di che pasta siete fatti.

Leone: ★★★★. Seppur in periodo discretamente positivo, sarete effervescenti e fantasiosi. Avrete la strada aperta ad una giornata e di conseguenza anche ad una serata divertente, certamente rilassante da condividere con la persona amata. Passerete un sabato spensierato, senza intoppi, scintillando di energia e con una sintonia incredibilmente alta con partner, figli, parenti stretti.

Single, gli astri saranno dalla vostra parte, migliorando l'attuale benessere psicofisico. Chi si fosse sentito un po' giù di tono, certamente si sentirà alleggerito, pronto a lanciarsi in nuove avventure sentimentali. Nel lavoro riuscirete a conciliare i vari impegni senza farsi sopraffare, grazie soprattutto alla carica positiva di questa giornata.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani 13 luglio prospetta una giornata molto dolce in amore, abbastanza favorevole in generale. Eventuali difficoltà in merito alla relazione sembrano essere superate e non torneranno per un bel po'. Potrete finalmente tirare un sospiro di sollievo e concentrarvi su ciò che desiderate, magari trascurato di recente, in modo da rendere ogni relazione più serena.

Single, sarà un sabato dedicato alla rinascita emotiva. Grazie al vostro "bel caratterino", lascerete finalmente alle spalle preoccupazioni e tensioni che vi hanno afflitto fino a poco tempo fa. Vi sentirete padroni della vostra vita, pronti a riprendere il controllo con determinazione. Sul fronte professionale, aspettatevi cambiamenti positivi.

È possibile continuare con gli ultimi sei segni, analizzando Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 13 luglio.