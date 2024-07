L'oroscopo della giornata di domenica 21 luglio vedrà un Acquario più lucido e ottimista in campo sentimentale, aiutato dalla Luna in congiunzione, mentre il Toro dovrà fare attenzione a non agitarsi troppo, sia in amore che al lavoro. I Gemelli potranno contare sul pianeta Marte, che renderà il segno d'aria più efficiente al lavoro, mentre il Leone sarà allegro e divertente, forse anche un po’ troppo.

Previsioni oroscopo domenica 21 luglio 2024 segno per segno

Ariete: ultima giornata della settimana discreta sul fronte sentimentale. Tra voi e il partner ci sarà un'intesa migliore nel primo pomeriggio, quando la Luna si sposterà in una posizione più comoda per voi.

In ambito lavorativo Marte sarà in sestile dal segno dei Gemelli, permettendovi di fare passi avanti con i vostri progetti. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Toro: configurazione astrale che vedrà la Luna passare nel segno dell'Acquario a partire da questa domenica. Anche se Venere sarà sfavorevole, il rapporto con il partner sarà più affiatato, ma attenzione a non farvi prendere dall'agitazione. Nel lavoro sarà un periodo di analisi e sperimentazione per voi, nel tentativo di trovare idee adeguate e proficue per i vostri progetti. Amore - 7 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Gemelli: l'arrivo di Marte nel vostro segno zodiacale porterà interessanti novità in campo professionale. Riuscirete a essere più efficienti e abili in quel che fate, capaci di mettere insieme progetti lavorativi proficui e interessanti.

In amore avrete a cuore la vostra relazione di coppia, e questa domenica di Luna favorevole si rivelerà adeguata a dedicate più tempo alla persona che amate. Amore - 9 Lavoro - 8 Fortuna - 9

Cancro: giornata di domenica migliore per quanto riguarda i sentimenti. La Luna smetterà di essere contraria nei vostri confronti. Ritroverete serenità in amore, sentendovi più vicini al partner, attenti ai suoi desideri.

Sul fronte professionale alcune idee richiederanno tempo, ma sarà comunque un periodo proficuo e stimolante. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Leone: sfera sentimentale discreta in questa giornata di domenica. Il pianeta Venere sarà favorevole, ma con la Luna in opposizione dal segno dell'Acquario, il vostro atteggiamento allegro e divertente potrebbe essere a volte eccessivo.

Sul fronte professionale potrete contare sul sostegno di Marte in sestile. Insieme a Giove e Mercurio, i buoni risultati saranno a portata di mano. Amore - 7 Lavoro - 9 Fortuna - 8

Vergine: settore professionale che andrà a complicarsi ulteriormente in questo periodo per voi nativi del segno. Il passaggio di Marte in Gemelli renderà più difficile la risoluzione dei vostri progetti. In amore sarà una giornata tutto sommato discreta. Questo cielo sarà poco influente da questo punto di vista. Starete bene con il partner, ma attenzione a non esagerare. Amore - 7 Lavoro - 6 Fortuna - 6

Bilancia: ottimo periodo per quanto riguarda il lavoro per voi nativi del segno. Questo cielo sarà ben allineato nei vostri confronti, spingendovi a dare il meglio di voi per raggiungere il successo.

In amore potrete contare su una splendida Luna in trigono e su Venere in sestile. Avrete voglia di condividere le vostre emozioni con le persone a voi più care, soprattutto voi nati nella prima decade. Amore - 9 Lavoro - 9 Fortuna - 9

Scorpione: configurazione astrale sottotono in questa domenica di luglio. Con la Luna e Venere in cattivo aspetto, faticherete molto a esprimere i vostri sentimenti nei confronti delle persone che amate. In campo professionale dovrete essere capaci di prendere le decisioni più appropriate per i vostri progetti, e con Mercurio in quadratura non sarà così semplice. Amore - 5 Lavoro - 6 Fortuna - 6

Sagittario: giornata di domenica difficile per quanto riguarda il lavoro.

Con Marte e Giove in opposizione dal segno dei Gemelli, i vostri progetti non saranno sempre così chiari da portare a termine, nonostante Mercurio in posizione favorevole. In ambito amoroso sarà una domenica spensierata e piacevole per il vostro rapporto. Con la Luna e Venere favorevoli, non mancheranno momenti davvero romantici. Amore - 8 Lavoro - 6 Fortuna - 5

Capricorno: sarà una giornata piacevole per la vostra vita sentimentale. Avrete modo di godervi questa domenica d'estate con la persona che amate, soprattutto se troverete qualcosa di originale da fare insieme. In ambito lavorativo rallenterete il ritmo, ciò nonostante la vostra produttività sarà comunque buona. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Acquario: la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale vi permetterà di vivere una domenica migliore in amore.

Sarete più lucidi e ottimisti per la vostra relazione di coppia, ma con Venere in opposizione dal segno del Leone, attenzione a non avere pretese elevate. In campo professionale sarete in grado di gestire i vostri progetti alla perfezione, grazie al sostegno di Giove e di Marte. Amore - 7 Lavoro - 8 Fortuna - 9

Pesci: periodo poco produttivo per voi nativi del segno. Marte e Giove in quadratura renderanno difficile lo sviluppo dei vostri progetti, con risultati non sempre soddisfacenti. In amore godrete di una discreta sintonia con la persona che amate. Sarà una domenica abbastanza dolce e piacevole, utile per rafforzare il vostro legame. Amore - 8 Lavoro - 6 Fortuna - 6