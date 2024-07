L'Oroscopo evidenzia il segno del Cancro al primo posto nella classifica di giovedì. Le previsioni zodiacali del 1° agosto preannunciano altresì un giornata molto positiva anche per coloro con il segno dei Gemelli o dei Pesci nel proprio Tema Natale. Sarà probabilmente un inizio mese da tenere sotto controllo per i nati nel segno dell'Ariete, in questo frangente classificato in ultima posizione.

Previsioni zodiacali di giovedì 1° agosto e posizioni: molto bene anche Scorpione

12° posto - Ariete. La partenza del mese di agosto non sarà di certo una passeggiata.

In amore, la Luna potrebbe portare ombre e insicurezze. Problemi immaginari, frutto delle vostre paure, influenzeranno negativamente il vostro umore. Evitate discussioni inutili che potrebbero causare conflitti. Single, cercate la libertà di scegliere senza dover dare spiegazioni. La giornata sarà agitata e la troppa sensibilità potrebbe causare instabilità emotiva. Nel lavoro, non ci saranno opportunità per attuare progetti desiderati; utilizzate la giornata per riflettere sulle situazioni in sospeso, dando priorità a quelle realizzabili.

11° posto - Sagittario. Una giovedì quasi da chiudere nel dimenticatoio per molti del segno. In amore, apritevi al partner per puntare su obiettivi comuni.

Siate comprensivi e considerate gli interessi della persona amata nelle vostre decisioni. Single, una recente scelta vi darà pensieri per tutto il giorno, ricordate che siete padroni della vostra vita e potete cambiare la situazione. Nel lavoro, sarà una giornata fiacca con molti pensieri in testa. Concentratevi sulle attività quotidiane e portate a termine gli impegni presi, anche se sarà più difficile del solito.

10° posto - Bilancia. Il primo giorno di agosto sarà sottoposto alla cattiva influenza di pianeti decisamente poco di parte. In merito ai sentimenti, armatevi di buona volontà e pazienza. Sentirete emozioni difficili da gestire che potrebbero farvi respingere il negativo intorno a voi. Non esagerate con le persone care, onde evitare discussioni.

Single, potreste avere difficoltà a esprimere i veri sentimenti, rischiando fraintendimenti o perdendo amicizie importanti. Nel lavoro, difficoltà di comunicazione con i colleghi. La vostra dialettica, però, sarà efficace. Continuate come al solito, senza farvi distrarre dai problemi degli altri.

9° posto - Leone. Si profila un giovedì abbastanza flemmatico e non facile da tenere sotto controllo. La giornata sarà monotona e poco reattiva persino in amore: evitate situazioni rischiose e non urtate la sensibilità del partner. Apprezzate di più l’operato della persona amata e rimanete calmi, se qualcosa non andasse come previsto. Single, i dubbi che emergeranno saranno indizi importanti da considerare.

La Luna vi contrasterà, rendendovi imprevedibili nei comportamenti: cercate di rimanere sereni. Nel lavoro, l’inizio giornata sarà difficile, poi regnerà la calma.

8° posto - Capricorno. In evidenza la giornata di inizio agosto senza troppo stress e neanche tanta ansia, con positività a spot. Se sperate di finire progetti, questo giovedì non sarà possibile: troppi impegni e poco tempo a disposizione. Fatevi aiutare o posponete. Siate motivati e dedicatevi a ciò che è urgente senza stressarvi troppo. In amore, nonostante gli impegni, troverete il modo di svagarvi e risvegliare la passione nel rapporto di coppia. Single, le novità tanto attese sono vicine; abbiate fiducia e tutto andrà per il meglio.

Nel lavoro, buone opportunità grazie agli influssi astrali del periodo. La situazione economica non desta preoccupazione: potrebbe ancora migliorare.

7° posto - Vergine. Giornata pacata e abbastanza alla portata, in diversi ambiti. Comunque, non puntate troppo sulla partenza, specialmente all’inizio della mattinata, perché potrebbe essere interessata dai soliti problemi, già noti e mai risolti definitivamente. Gradualmente la Luna influenzerà positivamente il resto delle ore. In amore, fate progetti con la vostra dolce metà o iniziate una nuova storia, sperando che duri a lungo e sia piacevole. Single, sentitevi amati per ciò che siete e approfittatene per fare nuove conoscenze. Nel lavoro, giornata tranquilla senza grandi soddisfazioni; consolidate eventuali posizioni aperte, ma con calma.

6° posto - Toro. Astri abbastanza di parte per il vostro segno. Le stelle di questo giovedì prossimo all'arrivo, di certo saranno altalenanti, con momenti di discreta positività e altri ridondanti in una noia quasi mortale. Non lasciatevi illudere da vittorie momentanee, in amore, ma scegliete con attenzione per non compromettere il morale e il resto della giornata. Evitate soprattutto le situazioni a rischio. Single, nuovi desideri vi emozioneranno e altri invece potrebbero turbare. Cambiate prospettiva, giusto per vivere più sereni. Nel lavoro, potrebbero arrivare cambiamenti positivi. Ambite a posizioni più elevate ma tenete sempre occhi e orecchie aperti.

5° posto - Acquario. La giornata sarà pervasa da un'atmosfera piacevole, con ritmi dai toni facili.

Finalmente risolverete un vecchio problema che si trascina da non si sa quanto tempo. In amore, saprete creare un clima positivo facendo breccia nel cuore di chi sapete. In coppia sicuramente riuscirete a sorprendere il partner: siete bravi a farlo, cosa aspettate? Single, procedete verso la felicità, scacciate i dubbi e sorridete. Sarà una giornata di passione, conoscerete nuove persone e alla fine risulterete felici e appagati. Nel lavoro, esprimete carattere e creatività. Fatevi conoscere per ciò che siete e valete.

4° posto - Scorpione. Nel mese di agosto potrete contare su un avvio sicuramente molto favorevole, con la possibilità concreta di veder sortire situazioni molto gradevoli. Preparatevi a gustare una giornata senza noie, con la fine di alcune incombenze che si chiuderanno in modo positivo.

Evitate soprattutto le persone tristi. In amore, vi sentirete realizzati. Chi ha una storia solida troverà nel partner tutto ciò che desidera. Single, giornata favorevole per incontri insoliti. Non fatevi soffiare - da chi sapete - la persona a cui tenete. Nel lavoro, avete le carte in regola per realizzare qualsiasi cosa. Prestate solo attenzione alle attività non messe in agenda.

3° posto - Pesci. Sarà una giornata davvero positiva sotto ogni prospettiva. In amore, il Sole insieme alla Luna vi favoriranno, regalandovi momenti indimenticabili uniti a picchi di fortuna inaspettati. In coppia, sarete più vicini al partner, pianificando con armonia il futuro. Senz'altro, molto presto, potrebbe esserci l'idea per un viaggio da programmare subito dopo le ferie agostane: preparatevi alla felicità, ovviamente non da soli.

Single, l'amore busserà alla vostra porta una sola volta: dovrete essere lesti e scaltri ad acchiappare "la preda". Intanto, vivete pure con slancio una nuova amicizia esprimendo positività e allegria. Nel lavoro, sarà una giornata all'insegna dello spirito d'iniziativa e delle idee vincenti: raggiungerete alcuni dei traguardi desiderati.

2° posto - Gemelli. Questo prossimo giovedì inizierà senz'altro sotto una luce fortunata, con emozioni piacevoli e tanta voglia di fare ciò che piace. Il periodo inoltre sarà caratterizzato da ottimismo e creatività. In amore, avrete voglia di novità e cambiamenti; cercate di spiegare bene le vostre esigenze al partner per evitare fraintendimenti. Single, moderate la foga nelle nuove relazioni per non rischiare malintesi.

Nel lavoro, l'ottimismo e la costanza saranno premiati, portando risultati positivi e migliorando l'umore generale. Approfittate delle opportunità che potrebbero arrivare: raggiungerete i vostri obiettivi.

1° posto - Cancro. Giornata spettacolare. Il periodo sarà interessato da una generale positività e tanta serenità. In amore, l'atmosfera sarà di complicità e dolce intesa con il partner. Approfittate del momento per esprimere i vostri sentimenti e rafforzare la relazione in ogni sua parte. Probabile l'arrivo di una deliziosa novità, senza preavviso. Single, ritroverete serenità e fiducia in voi stessi, e potreste persino fare un grosso passo avanti nelle amicizie o facendo belle conoscenze. Nel lavoro, l'energia del giorno vi spingerà a osare oppure anche a partecipare a nuove iniziative; non temete di provare cose nuove, poiché potrebbero portare grandi soddisfazioni.