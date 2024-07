L'oroscopo della giornata di lunedì 15 luglio vede uno Scorpione più comprensivo e razionale grazie alla Luna in buon aspetto, mentre il Leone non dovrà superare certi limiti in amore. L'Acquario sarà troppo critico in quel che fa e con gli altri, mentre il Cancro si sentirà molto bene insieme al partner.

Previsioni oroscopo lunedì 15 luglio 2024 segno per segno

Ariete: la nuova settimana inizierà con una splendente Venere in trigono dal segno amico del Leone. In amore sarà il momento adatto per gettare le basi verso una relazione più affiatata con la vostra fiamma.

In campo professionale dimostrerete di avere le idee chiare con i vostri progetti grazie a Mercurio. Marte e Giove in sestile poi vi daranno buone energie e un pizzico di fortuna. Amore - 8 Lavoro - 9 Fortuna - 9

Toro: la settimana non inizierà bene a causa della Luna e di Venere in cattivo aspetto. Con il partner non ci saranno buone emozioni da vivere, complice le numerose discussioni da risolvere. Nel lavoro farete piccoli passi avanti, ma non sarà sufficiente per poter raggiungere i vostri obiettivi. Amore - 5 Lavoro - 6 Fortuna - 6

Gemelli: previsioni che vedono una bella Venere in sestile. Il rapporto con il partner sarà stabile e soddisfazione, con alcuni acuti del tutto romantici, soprattutto per voi nati nella seconda decade.

Per quanto riguarda il lavoro sarete in gran forma, forti del sostegno di alcune stelle come Marte, Giove e Mercurio. Amore - 8 Lavoro - 9 Fortuna - 9

Cancro: la Luna in trigono dal segno amico dello Scorpione porterà serenità nella vostra vita sentimentale. Vi sentirete bene insieme alla persona che amate, capaci di poter fare qualcosa di nuovo e piacevole con la vostra anima gemella.

In ambito lavorativo alcuni progetti vanno a rilento, ma considerato il periodo, forse sarà meglio così. Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 8

Leone: configurazione astrale sottotono. Anche se Venere sarà favorevole, la Luna in quadratura dal segno dello Scorpione potrebbe causare qualche discussione con il partner. Per quanto riguarda il lavoro sarete capaci di gestire bene le vostre mansioni, con idee sempre interessanti per raggiungere nuovi obiettivi.

Amore - 7 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Vergine: giornata buona, influenzata positivamente dalla Luna in sestile. Vi sentirete bene insieme alla persona che amate, costruendo un rapporto più affiatato e sincero. Nel lavoro non abbiate troppa fretta nel realizzare i vostri sogni. Alcuni progetti potrebbero chiedere del tempo. Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 6

Bilancia: sfera sentimentale positiva. Anche se la Luna non sarà più nel vostro cielo, potrete contare su Venere in buon aspetto per mettere in risalto il rapporto con la persona che amate. In ambito lavorativo avrete grande potenziale e una discreta creatività per riuscire a raggiungere buoni risultati. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Scorpione: previsioni che vedono la Luna in buon aspetto.

La prima giornata della settimana sarà più tranquilla per la vostra relazione di coppia, grazie anche al vostro atteggiamento più comprensivo e razionale. La vostra parte razionale sarà utile anche in campo professionale, per riuscire a mettere a punto progetti ben studiati, nonostante Mercurio si trovi in quadratura. Amore - 7 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Sagittario: giornata più che soddisfacente. Il rapporto con il partner si rivelerà affiatato grazie a Venere. Le prossime giornate si riveleranno adatte per costruire nuovi rapporti o intensificare la relazione che già avete. Sul fronte lavorativo ci saranno piccoli miglioramenti grazie a Mercurio, ma con Marte e Giove opposti progredire non sarà facile.

Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 6

Capricorno: configurazione astrale discreta. Ci sarà una discreta sintonia con la persona che amate, ma attenzione a non prendervi troppe libertà. Sul fronte professionale la passione vi spingerà ad andare avanti, ma dovrete anche ammettere che ci saranno diversi ostacoli con il successo. Amore - 7 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Acquario: giornata difficile in ambito amoroso. Con la Luna e Venere in cattivo aspetto, trovare una buona sintonia con la persona che amate non sarà affatto facile, soprattutto per voi nati nella prima decade. In ambito lavorativo ve la caverete discretamente bene grazie a Marte e Giove, ma con Mercurio in opposizione dovrete tenere conto di possibili imprevisti.

Amore - 5 Lavoro - 7 Fortuna - 8

Pesci: sfera sentimentale piacevole grazie alla Luna in trigono. Il rapporto con il partner si rivelerà maturo e affiatato: anche voi single sarete in vena di piacevoli conquiste e dare maggior risalto alla vostra vita sociale. Sul fronte professionale, per raggiungere buoni risultati, dovrete avere pazienza e dimostrare perseveranza. Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 6