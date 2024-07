L'oroscopo della giornata di venerdì 19 luglio prevede un Cancro con la Luna storta a causa di questo cielo cupo, mentre il Capricorno riuscirà a essere più empatico con il partner. Amore e lavoro brilleranno per i Gemelli, mentre l'Ariete dovrà essere capace di mantenere un buon equilibrio con il partner.

Previsioni oroscopo venerdì 19 luglio 2024 segno per segno

Ariete: si avvicina un weekend sottotono, complice la Luna in quadratura dal segno del Capricorno. Un pizzico di concretezza e buonsenso si riveleranno molto utili per mantenere un buon equilibrio all'interno del vostro rapporto.

In campo professionale i vostri progetti andranno avanti con risultati abbastanza soddisfacenti grazie a Mercurio in trigono. Amore - 7 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Toro: quadro astrale fatto di alti e bassi in questa giornata di venerdì. Single oppure no, la Luna e Venere saranno in contrapposizione tra loro. Per conquistare la persona che amate, dovrete fare molta attenzione al vostro modo di comportarvi. Nel lavoro la praticità e l'esperienza aiutano molto, ma con Mercurio in quadratura alcuni imprevisti potrebbero rendere difficile la risoluzione dei vostri progetti. Amore - 6 Lavoro - 7 Fortuna - 6

Gemelli: sfera sentimentale in rialzo in questo preludio di fine settimana. La Luna smetterà di essere negativa nei vostri confronti, e vi spingerà a fare qualcosa di più per la vostra storia d'amore.

Per quanto riguarda il lavoro saprete come svolgere le vostre mansioni, con idee sempre valide per raggiungere il successo. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 9

Cancro: giornata di venerdì che vi vedrà letteralmente con la Luna storta. L'astro argenteo, in opposizione dal segno del Capricorno, vi metterà in difficoltà con la vostra vita sentimentale.

Avrete bisogno di dare una svolta al rapporto con la vostra fiamma. In campo professionale questo cielo sarà tutto sommato discreto. Sarete capaci di trovare soluzioni adeguate per i vostri progetti. Amore - 6 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Leone: periodo stabile e soddisfacente per quanto riguarda i sentimenti. Venere in congiunzione al vostro cielo illuminerà la vostra vita di coppia.

Anche voi single sarete più in vena di conquiste, mettendo in mostra la parte migliore di voi. In campo professionale saprete svolgere bene le vostre mansioni, ma i risultati a volte potrebbero non rispecchiare le vostre aspettative. Amore - 9 Lavoro - 8 Fortuna - 7

Vergine: previsioni astrali favorevoli in campo amoroso. Tra voi e il partner ci sarà una maggior serenità, soprattutto se riuscirete a mettere a tacere alcuni problemi del vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro porterete avanti i vostri progetti con impegno, ma attenzione a non essere troppo avventati in quel che fate. Amore - 7 Lavoro - 7 Fortuna - 6

Bilancia: sarà un venerdì poco interessante sul fronte amoroso per voi nativi del segno.

Con la Luna in quadratura dal segno del Capricorno, non sarete sempre così affabili nei confronti del partner. Molto bene in campo professionale grazie al sostegno di stelle come Giove e Mercurio, utili per portare a termine i vostri progetti. Amore - 6 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Scorpione: sfera sentimentale discreta. La Luna sarà in buon aspetto per voi, ma con Venere in quadratura dal segno del Leone, farete fatica a esternare le vostre emozioni. Sul fronte professionale non tutti i vostri progetti potrebbero funzionare al meglio, con possibili ripercussioni sui risultati. Amore - 7 Lavoro - 6 Fortuna - 6

Sagittario: periodo piacevole in campo amoroso. La vostra storia d'amore si rivelerà davvero affiatata, piena di momenti intensi da vivere.

In campo professionale potrete contare sul sostegno di Mercurio in trigono, ma con Giove in opposizione potrebbero insorgere alcune difficoltà. Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 6

Capricorno: previsioni astrali positive in campo sentimentale in questo venerdì di luglio. La Luna sarà nel vostro segno zodiacale e vi permetterà di entrare più in empatia con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. In campo professionale proverete a fare del vostro meglio. Non sarà facile raggiungere il successo, ma di certo non vi arrenderete. Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Acquario: configurazione astrale che vedrà ancora il pianeta Venere in opposizione. Tra voi e il partner ci sarà una buona sintonia, che vi spingerà a vivere un rapporto migliore.

Sul fronte lavorativo attenzione a non prendervi troppi rischi in questo periodo. Con Marte e Mercurio in cattivo aspetto, non sempre i vostri progetti potrebbero funzionare. Amore - 6 Lavoro - 7 Fortuna - 8

Pesci: sfera sentimentale migliore in questa giornata di venerdì. Con la Luna in sestile dal segno del Capricorno, vi sentirete bene insieme alla persona che amate, costruendo momenti davvero piacevoli. In campo professionale Marte in sestile porterà buone energie, ma per raggiungere il successo dovrete dimostrare particolare impegno. Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 6