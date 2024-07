L'oroscopo di mercoledì 17 luglio 2024 inerente all'amore segnerà il rialzo di molti segni di aria, in particolare per il segno della Bilancia. Per il segno dell'Ariete e per il segno del Sagittario l'amore sarà fortunatissimo sotto tutti i punti di vista.

L'oroscopo di mercoledì, segno per segno: rialzo considerevole per il segno della Bilancia

1° Ariete: arriverà un ritorno di fiamma per il vostro segno dello zodiaco. Molto probabilmente sarà una persona che avete dovuto lasciare per cause di forza maggiore, e non per problematiche interne. Gli incontri saranno molto prolifici per i single.

Nelle coppie l'intesa sarà alle stelle.

2° Sagittario: troverete una quiete in famiglia invidiabile sotto tutti i punti di vista. In amore non darete nulla per scontato, anzi, rafforzerete la vostra storia d'amore con delle sorprese che meraviglieranno persino voi stessi, secondo quanto riportato dall'Oroscopo.

3° Bilancia: ritornare ad avere con il partner in rapporto di affetto e amore renderà possibile anche il ritorno della passione. Molte questioni in sospeso con la famiglia d'ora in avanti riusciranno a trovare delle soluzioni molto più facilmente.

4° Leone: vi sentirete non solo molto seducenti, ma anche sentimentali. Con il partner si intensificheranno le chiacchierate e di conseguenza anche l'intesa riuscirà a salire vertiginosamente.

Sul piano familiare la tranquillità sarà assicurata.

Tanta tenerezza per i nati sotto il segno dei Gemelli

5° Acquario: secondo l'oroscopo volgere il vostro sguardo verso la persona amata vi farà dimenticare tutte le difficoltà che riscontrerete altrove. Il dialogo vi aiuterà a rendere la vostra relazione molto più sincera. Farete qualche piccola amicizia che diventerà sempre più importante.

6° Gemelli: la storia d'amore che state vivendo in questa giornata vi regalerà momenti di tenerezza infinita. Grazie al dialogo anche in famiglia riuscirete a comprendervi meglio, soprattutto nell'interazione con i figli.

7° Vergine: concludere qualche conflitto sul piano familiare secondo quanto riportato dall'oroscopo. Continuerete a coinvolgere le amicizie nelle vostre avventure, ma molto probabilmente in questo periodo.

Avrete un momento di riflessione molto importante.

8° Toro: avrete un atteggiamento silenzioso, che molto probabilmente sfiorerà una certa dose di noia. Fare qualcosa per dare uno spirito più avventuroso alla vostra relazione amorosa vi daranno dei tentativi abbastanza sentiti.

Il segno dello Scorpione non sarà incline all'amore

9° Scorpione: il vostro segno dello zodiaco vivrà un momento intenso su altri piani, dunque quello amoroso potrebbe essere segnato da una negligenza molto importante. Potreste non avere voglia di correre ai ripari nell'immediato.

10° Capricorno: l'oroscopo segnala un momento di instabilità e confusione sul piano mentale per il vostro segno dello zodiaco. Dovreste dare un equilibrio alla vostra mente per poter pensare alle questioni di cuore con più consapevolezza.

11° Pesci: secondo quanto riportato dall'oroscopo di mercoledì l'amore sarà accantonato per altri impegni che potrebbero essere inderogabili. Non avrete energie per ritagliare del tempo che non sia dedicato agli affari.

12° Cancro: amare voi stessi in questo momento sarà più importante di qualsiasi altra cosa. Anche se avrete la tendenza a chiudervi, potrete comunque scegliere di dividere questa gioia con qualcuno, a prescindere dal vostro rapporto.