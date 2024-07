L'oroscopo della giornata di mercoledì 17 luglio vedrà una Bilancia più dolce e apprensiva nei confronti del partner, mentre il Leone non smetterà di coltivare i propri sogni, nonostante tutto. Un po’ di nervosismo andrà a colpire i nativi Pesci, soprattutto nel lavoro, mentre i nativi Scorpione saranno più aperti al dialogo.

Previsioni oroscopo mercoledì 17 luglio 2024 segno per segno

Ariete: ottima giornata per quanto riguarda le relazioni amorose per voi. Con il partner ci saranno momenti di piacevole intesa. Sarete capaci di costruire un rapporto più affiatato, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Sul fronte professionale porterete avanti i vostri progetti con impegno, e con questo cielo sarete nelle condizioni migliori per poter raggiungere i vostri obiettivi. Amore - 9 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Toro: previsioni astrali che vedranno un cielo difficile sul fronte amoroso. Single oppure no, non sarete dell'umore adatto per poter coltivare un rapporto appagante con la vostra fiamma. In ambito lavorativo sarete attivi, ma non sempre le vostre idee potrebbero rivelarsi come avete immaginato. Amore - 6 Lavoro - 6 Fortuna - 7

Gemelli: sarà un mercoledì poco stimolante in campo professionale. Anche se Giove sarà in buon aspetto, non vi sentirete sempre in ottima forma per poter gestire bene i vostri progetti.

In amore avrete cura della vostra relazione di coppia grazie a Venere, ma con la Luna in opposizione potrebbero esserci dei battibecchi da risolvere. Amore - 7 Lavoro - 7 Fortuna - 8

Cancro: giornata di mercoledì sufficiente per quanto riguarda i sentimenti. La vostra relazione di coppia si rivelerà stabile per voi, ma mai eccessivamente romantica.

Se siete single approfondite il legame con la vostra fiamma un po’ per volta. Per quanto riguarda il lavoro avrete buone idee per i vostri progetti, ma il risultato non sarà sempre garantito. Amore - 7 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Leone: nonostante le tante avversità da superare, non smetterete di inseguire i vostri sogni, soprattutto in campo professionale.

Mercurio e Giove saranno favorevoli, ma con Marte in quadratura non sarete sempre così attivi. Molto bene in ambito sentimentale grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Single oppure no, sarà un bel momento per investire più tempo per la persona che amate. Amore - 9 Lavoro - 7 Fortuna - 8

Vergine: vita amorosa sottotono in questa giornata di mercoledì. Con la Luna in quadratura dal segno del Sagittario, a volte le vostre emozioni nei confronti del partner non saranno così chiare. In campo professionale alcune soddisfazioni potrebbero tardare ad arrivare considerato Giove in quadratura. Riflettete bene su come gestire le vostre mansioni. Amore - 7 Lavoro - 7 Fortuna - 6

Bilancia: sfera sentimentale positiva in questo mercoledì di luglio.

La vostra vita di coppia si rivelerà appagante grazie alla vostra incredibile dolcezza. In campo professionale viaggerete come su due binari, pronti a raggiungere il successo che vi meritate. Amore - 8 Lavoro - 9 Fortuna - 8

Scorpione: giornata di mercoledì che vedrà il pianeta Venere ancora in quadratura dal segno del Leone. Le vostre strategie romantiche saranno poco efficaci nei confronti del partner, rischiando di causare solamente l'effetto contrario. Cercate di aprirvi di più al dialogo. Per quanto riguarda il lavoro alcuni progetti richiederanno tempo e impegno per poter funzionare. Non fermatevi dunque dinanzi a un ostacolo, ma continuate a dare il meglio. Amore - 6 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Sagittario: periodo veramente appagante in campo professionale in questa giornata di mercoledì.

Il rapporto con il partner sarà brillante e romantico grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Se siete single curerete di più la vostra vita sociale e sentimentale. Nel lavoro troverete buone idee per i vostri progetti, ma con Giove opposto potrebbe non essere tutto così semplice. Amore - 9 Lavoro - 7 Fortuna - 6

Capricorno: sfera sentimentale attiva in questo periodo per voi nativi del segno, anche se questo cielo sarà poco influente. Cercherete di avere un rapporto più intimo con il partner, cercando di curare maggiormente i desideri della vostra anima gemella. In ambito lavorativo seguirete particolarmente il vostro intuito, ma per raggiungere il successo, avrete bisogno anche di certezze.

Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 7

Acquario: la Luna in sestile dal segno del Sagittario smuoverà un po’ il vostro rapporto con il partner. Dovrete comunque tenere in considerazione che Venere sarà ancora opposta, e i problemi di coppia non svaniranno nel nulla. In campo professionale dovrete controllare bene le vostre spese, e fare attenzione a dove decidere di investire le vostre risorse. Amore - 7 Lavoro - 7 Fortuna - 8

Pesci: giornata di mercoledì che vi vedrà un po’ nervosi a causa della Luna in quadratura. In amore il romanticismo non sarà al centro della vostra relazione di coppia. Avrete bisogno di aprirvi un po’ di più e cercare di risolvere le cose. Anche nel lavoro non sarete perfettamente lucidi. Attenzione al modo in cui vi approccerete alle vostre mansioni. Amore - 7 Lavoro - 6 Fortuna - 6