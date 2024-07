L'estate incalza e l'oroscopo per la settimana dal 5 all'11 agosto annuncia che gli ultimi gradini della classifica toccano a Bilancia, Sagittario, Acquario e Leone, mentre al vertice spicca il Cancro, che finalmente si sbarazzerà di ciò che non serve. Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche su amore, lavoro, famiglia, relazioni sociali, con la relativa classifica settimanale.

Previsioni astrologiche settimanali all'11 agosto: gli ultimi classificati

Bilancia: 12° - Questa settimana la vostra casa potrebbe essere caotica, specialmente se riceverete visite da familiari lontani.

Con il compleanno in arrivo, potreste sentirvi ansiosi e le polemiche familiari potrebbero emergere. Evitate di alimentare false illusioni e cercate di mantenere la calma. Le giornate potrebbero essere incerte, con possibili imprevisti. Economicamente, la stabilità potrebbe mancare e qualcuno di voi potrebbe essere insoddisfatto delle proprie entrate. Tuttavia, prendetevi del tempo per riflettere su come realizzarvi personalmente o professionalmente. Non è mai troppo tardi per cambiare lavoro, studiare o innamorarsi. Usate questo momento difficile come un'opportunità per crescere e migliorare.

Sagittario: 11° - Dovrete portare estrema pazienza. Le relazioni di lunga data potrebbero mettere alla prova la vostra capacità di rispettare lo spazio altrui.

Ogni persona ha la propria logica, quindi cercate di rispettare il pensiero degli altri. Sul piano professionale, potrebbe essere necessario rallentare, poiché lo stress e l'affanno accumulati recentemente vi hanno affaticato. I prossimi giorni potrebbero essere difficili, ma troverete conforto nelle buone amicizie o in qualcuno che vi ama.

Fate attenzione al traffico e alle code nei luoghi pubblici. Anche se le cose sembrano andare per il peggio, mantenete la calma e cercate di vedere il lato positivo delle situazioni.

Acquario: 10° - L'estate vi ha reso fiacchi e improduttivi. Dormite poco e male a causa del caldo e delle preoccupazioni. Avete molte responsabilità e siete vicini all'esaurimento nervoso.

In questi intensi giorni dovreste rallentare e delegare i vostri compiti. Prendetevi del tempo per voi stessi e rilanciate vecchi progetti o hobby. Incontrerete qualcuno di speciale che vi darà nuova energia. Non sottovalutate il potere della lettura e delle persone ottimiste. Possibili visite.

Leone: 9° - Le previsioni per questa settimana potrebbero non essere così favorevoli come sperato. Emozioni contrastanti, sorrisi forzati e poche sorprese piacevoli potrebbero essere all'ordine del giorno. Qualcuno potrebbe festeggiare un compleanno o un evento speciale, ma potreste non sentirvi completamente sereni. Avete molti sogni e progetti per il futuro, ma vi manca il supporto solido di cui avete bisogno.

Nonostante le difficoltà, cercate di godervi l'atmosfera estiva partecipando a sagre, concerti e altre attività. La salute e l'umore potrebbero essere instabili, ma non perdete la speranza. L'amore potrebbe essere una sfida, ma continuate a cercare la serenità e il supporto nelle persone che amate.

I segni zodiacali nella media

Ariete: 8 ° - Rispetto a qualche anno fa, avete subito un cambiamento profondo. Siete diventati più diffidenti e cauti, ma di recente avete ritrovato una certa normalità. Questa settimana sarete particolarmente fortunati, quindi approfittatene. Lasciate andare i pensieri che vi tormentano e liberatevi del pessimismo e delle persone negative. Avete bisogno di svago e divertimento, perciò accettate inviti, uscite di casa e non lasciatevi intimidire dagli altri.

Dopo tutto quello che avete passato, è il momento di voltare pagina e guardare a nuovi orizzonti. Le notti saranno piene di amore per chi è in coppia o sta frequentando qualcuno. Per i single, ci saranno incontri e sguardi carichi di flirt.

Gemelli: 7° - Sarà una settimana movimentata. Non è facile fermare un Gemelli, segno vivace, inarrestabile e molto socievole. Siete pieni di vita e desiderate sempre essere al centro della scena. Avrete molte opportunità per mettervi in mostra, ma non esagerate: mantenete l'equilibrio. Chi lavora sarà meno produttivo del solito. Chi è in vacanza o bloccato in una situazione particolare, avrà molto da fare e da dire. Un barbecue vi aiuterà a rilassarvi, ma evitate di fare le ore piccole.

Festeggiamenti in arrivo vi faranno felici, ma non abbassate la guardia.

Pesci: 6° - L'Oroscopo prevede una settimana piena di ritmo. Vi sentirete più fantasiosi e sensibili del solito, ma attenzione a non esagerare. Chi cerca l'amore vero potrebbe trovarsi di fronte a difficoltà a causa della diffidenza. Chi è sposato potrebbe riflettere sul proprio matrimonio e sulle sue difficoltà. Avrete molte attività nei prossimi giorni, con possibili visite o contatti inattesi. Anche se le cose non vanno come previsto, cercate di essere pronti per ogni eventualità e di vedere queste sfide come opportunità per crescere e imparare.

Scorpione: 5° - L'inizio della settimana sarà ricco di novità e momenti intensi.

Anche chi è in vacanza avrà giornate incandescenti. Chi lavora avrà poca concentrazione. La situazione si farà favorevole verso il fine settimana. Il weekend sarà pieno di brio, amore e passione. Anche i single vivranno momenti piacevoli, con nuove conquiste. Vivete giornate memorabili, magari mangiando fuori in buona compagnia. Chi ha dei nipoti riceverà tanto amore. Otterrete consensi, specialmente se lavorate o avete un nuovo progetto. Lasciate andare le preoccupazioni e divertitevi.

I migliori della settimana secondo l'oroscopo

Vergine: 4° - La calura estiva vi abbraccia senza infastidirvi e rendendo le notti piene di sogni intensi. Le situazioni che vi preoccupavano si risolveranno inaspettatamente, donandovi serenità.

Esprimete i vostri pensieri con dolcezza e comprensione, evitando discussioni. Alcuni partiranno per vacanze brevi e rigeneranti, mentre altri troveranno gioia nel restare e scoprire nuove passioni locali. Lavorate sulle vostre convinzioni con amore e determinazione: il tempo è vostro alleato.

Toro: 3° - Questa settimana abbandonerete le preoccupazioni e vi sentirete leggeri come non mai. Le novità porteranno sorrisi e inviti pieni di allegria. Potreste incontrare qualcuno che nutre sentimenti profondi e speciali per voi, riempiendovi il cuore di felicità. Se vi sentite sfortunati in amore, forse è solo questione di guardare nella direzione giusta. Riconciliatevi con voi stessi e riflettete sulla vostra vita con gratitudine.

La vita è fatta di alti e bassi; approfittate di questo momento favorevole per splendere.

Capricorno: 2° - Evoluzioni positive arricchiranno la vostra sfera sentimentale e familiare, portando armonia e intimità. Le recenti tensioni si dissolveranno, lasciando spazio a sorprese meravigliose. Godetevi gli ultimi scampoli d'estate in buona compagnia, con barbecue e pizza che saranno perfetti. I single faranno nuove conoscenze entusiasmanti. Chi ha responsabilità familiari, troverà un equilibrio perfetto.

Cancro: 1° - Gli ultimi mesi vi hanno permesso di respirare, e questa estate sarà un'occasione per fortificare il vostro carattere. Liberatevi delle cose che non funzionano più e preparatevi per le nuove sfide lavorative ed economiche dell'autunno.

Ci saranno assunzioni, promozioni e aumenti di paga che vi riempiranno di soddisfazione. Dedicate del tempo a mettere ordine nella vostra vita, godendo di uscite e avventure indimenticabili. Qualcuno che vedete spesso potrebbe amarvi in segreto e ora magari può ammetterlo, riempiendo il vostro cuore di gioia.