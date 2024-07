L'oroscopo della settimana 22-28 luglio racconta di un Cancro protagonista di un ottimo momento in amore: i nativi del segno scopriranno in particolare il gusto di piacere agli altri.

Congiuntura favorevole anche per Toro e Leone, di seguito tutti i dettagli.

La quarta settimana di luglio secondo l'oroscopo amoroso e finanziario: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Mercurio consiglia di non avvelenare la vostra relazione con comportamenti dubbi o sospetti inutili. Se avete bisogno di chiarimenti su qualche argomento, fate al vostro partner domande chiare e non aggressive.

Se state conducendo una vita solitaria, c'è passione nell'aria, ma vorrete andare oltre? In realtà non c'è nulla di meno certo: un'attrazione passeggera o un'amicizia saranno sufficienti a soddisfarvi per il momento. Ci saranno dei rischi per voi dal punto di vista finanziario, siate molto cauti. Voto: 7

Toro – Il rapporto con il partner della vostra vita sarà eccellente. Tutta l'intensità e la passione di cui siete capaci si concentreranno questa volta sul vostro partner, che lo apprezzerà. Se siete single, il clima sentimentale sarà probabilmente poco armonioso. Ci saranno ostacoli alla realizzazione emotiva, all'espressione dei sentimenti e a un progetto che si occupa di come legalizzare un'unione.

Ma dovrete avere pazienza: tutto si risolverà abbastanza rapidamente. La vostra situazione finanziaria sarà stabile. Inoltre, grazie all'influenza di Giove e Plutone, avrete l'opportunità di migliorare le vostre entrate o di organizzare meglio i vostri investimenti. Voto: 9

Gemelli – Nella vita di coppia, preservate la vostra intimità personale e rispettate quella dell'altro.

Le stelle continueranno a viziarvi dal punto di vista finanziario. Plutone e Giove agiranno su di voi al massimo delle loro possibilità. Non solo vi aiuteranno a gestire il vostro budget in modo efficiente, ma potrebbero anche farvi arrivare una qualche quota da alcuni investimenti scelti con criterio. Voto: 8

Cancro – L'Oroscopo rivela che questa è una settimana molto propizia per l'amore, grazie a Mercurio in buon aspetto.

Ben sostenuti nel settore del cuore, ritroverete il gusto di piacere agli altri; mostrerete il vostro buon carattere, la vostra gioia di vivere e sfoggerete un'aria conquistatrice. Se siete sposati, sarete molto felici di esserlo e sfrutterete appieno le gioie della vita di coppia. Se non lo siete, probabilmente lo diventerete presto. Plutone in questo aspetto si rivelerà una manna dal cielo in campo finanziario. I vostri investimenti saranno molto redditizi. Ma attenzione: Plutone potrebbe rivoltarsi contro di voi se non siete vigili o siete irragionevoli. Voto: 8

Pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Questa è una settimana propizia per l'amore dei single. Sarà ricca di nuove avventure o di piena fioritura di una vecchia relazione.

Si apriranno prospettive allettanti per chi ha vissuto in solitudine e le possibilità di ricostruire negli anni a venire saranno sempre più marcate. Settimana eccellente per le coppie: i due pianeti dell'amore, Venere e Marte, vi saranno favorevoli. La vostra sensualità sarà in aumento. La vostra complicità sarà al massimo. Potrete fare delle ottime operazioni finanziarie. Potreste anche consolidare la vostra situazione economica prendendo in considerazione investimenti a lungo termine: la settimana sarà particolarmente favorevole per questo. Voto: 9

Vergine – Le vostre relazioni coniugali non saranno molto favorevoli, data la configurazione di Nettuno. È indispensabile che moderiate le vostre critiche severe, altrimenti romperete l'armonia che volete preservare a tutti i costi.

I single, beneficiando di buoni influssi astrali, avranno un forte potere di seduzione: non avrete problemi a conquistare le persone. Saturno in questo aspetto giocherà un ruolo positivo. Ma non fatevi illusioni: questo pianeta non vi promette granché, ma vi incoraggerà a gestire il vostro budget in modo saggio. I meglio organizzati saranno persino in grado di mettere da parte un po' di denaro e di investirlo in modo intelligente. Voto: 7

Bilancia – Sotto l'influenza di Saturno, l’amore coniugale migliorerà gradualmente in questo periodo. Pensate a un piccolo regalo per la persona che amate. Usate il vostro buon gusto e il vostro estro per trovare qualcosa che possa piacere e soddisfare i desideri del vostro partner.

Single, gli dei dell’amore vi proteggeranno. Venere annuncia una settimana favorevole sul fronte amoroso e sentimentale. L’attuale posizione del Sole dovrebbe aiutarvi a far quadrare il bilancio e persino a realizzare qualche risparmio. Ma attenzione: Nettuno in aspetto disarmonico potrebbe darvi l'idea di spendere troppo. Quindi, siate ragionevoli ed evitate di prendere decisioni finanziarie difficili. Voto: 7

Scorpione – Avrete voglia di innamorarvi di nuovo come un adolescente. Anzi, sentirete finalmente di poter respirare liberamente. E proprio perché siete consapevoli dei legami che l'amore inevitabilmente cerca di creare, sarete in grado di tenervi stretti a voi stessi e di non cercare un'altra avventura.

Ottime prospettive sul fronte finanziario. Sarete in grado di migliorare il comfort e il benessere della vostra famiglia. Se siete single, non vi priverete di nulla, anzi, potrete anche fare qualche spesa a scapito del vostro portafoglio. Voto: 7,5

Le previsioni da Sagittario a Pesci

Sagittario – Venere vi regalerà un clima di armonia e felicità. Il vostro partner avrà un solo pensiero, compiacervi, e voi non sarete da meno nel cercare di renderlo felice. Se siete single con una certa età, deciderete subito di innamorarvi, perché non vorrete che passi altro tempo senza che il vostro cuore vibri. In campo finanziario, stringete i denti, altrimenti andrete in bancarotta. Non è proprio il momento di fare spese e investimenti folli.

Voto: 7

Capricorno – Come regalo, il cielo vi offre il tipo di vita matrimoniale che sognate: fantasia a sufficienza per non annoiarvi, anche se state insieme da molto tempo, e sentimenti scolpiti nella pietra per garantirvi la sicurezza di cui avete disperatamente bisogno. Single, sognate di innamorarvi ma avete talmente paura di soffrire o di essere coinvolti in una storia senza speranza che spesso rimanete sulla difensiva. Come potete cambiare idea? Facendo entrare Venere nel vostro settore amoroso, che vi offrirà un futuro roseo e luminoso. Il vostro bisogno di soldi potrebbe diventare una delle principali preoccupazioni di questo periodo. Voto: 7

Acquario – Plutone potrebbe complicare il vostro rapporto con il coniuge.

Potreste essere follemente innamorati di un'altra persona, che toccherà soprattutto i vostri sensi. Settimana positiva per i single innamorati. Vi aspetta un incontro entusiasmante e coinvolgente. Questa persona vi affascinerà fin dall'inizio. Condividerete il gusto per l'azione e l'avventura. Sul fronte finanziario, dovrete essere cauti e pazienti. Voto: 8

Pesci – Un certo numero di pianeti, tra cui il burbero Saturno, influenzerà la coppia. Non è quindi il momento di spingere il vostro partner a fare cose che non gli piacciono o a rivelarvi un segreto che dura da un bel po’ di tempo. Per quanto riguarda gli incontri, non ci sono pianeti direttamente collegati a questo settore, ma Venere potrebbe suggerire un incontro durante un viaggio o con qualcuno che viene da altrove. Non sarà necessariamente duraturo, ma sarà comunque molto piacevole. Fate attenzione alle vostre finanze, se volete prendere decisioni importanti, consultate un esperto. Voto: 7