L’oroscopo dal 5 all'11 agosto rivela che sarà una settimana all’insegna dell’armonia per gli Ariete che vivono in coppia. Invece i Gemelli impegnati sentimentalmente non respireranno un clima confortevole in casa. Le stelle di questa settimana avranno in mente di organizzare incontri da sogno per molti single del Leone. I nati in Pesci dovranno resistere all’impulso di fare spese folli, altrimenti si ritroveranno in un vicolo cieco. Settimana da 8 per il Toro.

Previsioni dell'ambito sentimentale e finanziario, settimana 5-11 agosto: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – L'influenza molto benefica di Giove si farà sentire soprattutto nel campo dell'amore. Giove si occuperà della vita di coppia e infonderà armonia, migliorerà la comprensione e potenzierà l’intimità. Se vivete da soli, è molto probabile che il potente impatto di questo astro regali un incontro significativo. Potreste beneficiare di una combinazione di circostanze particolarmente favorevoli sul fronte finanziario. Potrebbero essere occasioni oppure opportunità che vi aiuteranno a prevedere investimenti o transazioni in borsa molto vantaggiosi. Voto: 8

Toro – Sotto l'ala protettiva di Venere, il vostro rapporto di coppia sarà profondo.

Vi mostrerete più comprensivi, affettuosi e collaborativi soprattutto nei confronti delle persone che amate. Se siete single, questo aspetto di Venere favorirà i vostri sogni d’amore. Il vostro fascino sarà superbo e avrete un grande successo con la persona che vi piace tanto. La vostra situazione finanziaria sarà stabile. Dedicherete più tempo e sforzi per migliorare il vostro tenore di vita.

Alcuni di voi potranno ottenere un bonus di qualche tipo, mentre altri riusciranno a risparmiare, semplicemente organizzando meglio il proprio budget. Voto: 8

Gemelli – Il clima amoroso non sarà molto confortevole questa settimana. Si susseguiranno incomprensioni e prove di pazienza. Ci sarà una palese contraddizione tra il desiderio di cambiamento, di liberazione, di sfogo, e la preoccupazione di conservare ciò che è stato costruito.

Ci può essere anche un'incomprensibile attrazione focosa un’altra persona. Alcuni single del segno saranno molto presi da un amore a prima vista, con tutti i rischi che ciò comporta. Sarete un diabolico spendaccione. Questo sarà il principale pomo della discordia con il vostro partner, ma poiché lo riempirete di regali, non potrà rinfacciarvelo. Siate più moderati con i soldi. Voto: 7

Cancro – La vostra vita di coppia sarà piena di gioia e di soddisfazione se coinvolgerete la persona amata in tutto ciò che vi frulla in mente, invece di metterlo in panchina. Sappiate che il successo di una relazione d’amore dipende soprattutto da quante cose fate insieme, dal tempo di qualità vissuto come coppia.

Se siete single, la vostra vita sentimentale prenderà una nuova piega. Da qualche tempo, Saturno sta gettando un'ombra sulla vostra vita sentimentale. Questa volta è finita, potete tirare un sospiro di sollievo. Grazie a Venere, godrete di una delle migliori settimane dell'anno per quanto riguarda il cuore. Il pianeta Mercurio sarà ancora una volta benefico per la vostra vita finanziaria. Il vento soffierà a vostro favore. Solo quelli che appartengono alla prima decade, troppo distratti da cose inutili, rischiano di ritrovarsi al verde. Voto: 7,5

Oroscopo da Leone a Scorpione

Leone – Il buon pianeta Venere veglierà sulla vostra vita sentimentale. La vostra relazione coniugale potrebbe essere messa in discussione e prendere una piega più duratura o stabile.

Una breve fuga con la persona amata potrebbe fare miracoli per rafforzare il vostro legame. Se siete single, gli influssi astrali di questa settimana porteranno in primo piano le questioni di cuore. Si prospettano nuovi incontri da sogno. La vostra stima aumenterà a dismisura, perché sarà più difficile che mai sentirsi soli o non amati. Plutone potrebbe indebolire la vostra situazione finanziaria, se avete fatto grossi prestiti. Ancora una volta, potreste trovarvi di fronte a difficili problemi di rimborso, ma il Sole dovrebbe aiutarvi a uscire da questa situazione, a patto che prendiate il toro per le corna: negoziate con il vostro banchiere e, soprattutto, dimenticate per il momento i vostri nuovi desideri di acquisto.

Voto: 7

Vergine – Raramente fate la prima mossa in amore, ma questa volta Venere in buon aspetto vi aiuterà a realizzare i vostri desideri più segreti, dandovi il coraggio di superare la vostra abituale reticenza. Andate avanti, che siate single o in coppia. Vedrete che non ve ne pentirete: chi osa vince. Le vostre finanze saranno abbastanza tranquille. L'equilibrio sarà stabile a patto che non facciate spese eccessive. C'è un punto da sottolineare: alcuni Vergine potrebbero vedere riemergere problemi finanziari del passato. Se siete stati un po' leggeri con la legge, vi beccheranno. Voto: 7,5

Bilancia – Venere può giocare brutti scherzi, soprattutto se il vostro cuore è libero. Questo pianeta dell'amore vi farà vedere tutto rose e fiori, e avrete voglia di innamorarvi perdutamente di qualcuno che non ha un decimo delle qualità che gli attribuite.

Non cedete ciecamente alla passione, vi morderete le dita. Ma molto probabilmente questo consiglio non verrà seguito. Urano e Nettuno si troveranno nel vostro settore finanziario. Le loro combinazioni negative potrebbero destabilizzare il vostro bilancio, facendovi incorrere in spese impreviste difficili da evitare, o provocando incomprensioni con i vostri creditori o debitori. Voto: 6,5

Scorpione – Mercurio vi ha dotato di un'immaginazione straripante e introdurrete un po' di fantasia nella vostra vita di coppia, con l'effetto di ravvivarla. Non ci sono problemi in vista tra voi e il vostro partner. Sarete entrambi sulla stessa lunghezza d'onda. Se siete single, non c'è nulla di eclatante in questa settimana, solo qualche avventura o flirt nel fine settimana.

Non abbiate fretta finché non sarete assolutamente sicuri di voi stessi e dei sentimenti dell’altra persona. Visto questo aspetto di Saturno, è nel vostro interesse essere ragionevoli e organizzati nelle questioni finanziarie. Tutto andrà bene per coloro che sono capaci di gestire il proprio budget in modo prudente. Al contrario, gli sprovveduti che contano sull'aiuto di una fata madrina si troveranno in una situazione pericolosa. Voto: 6,5

Astrologia da Sagittario a Pesci

Sagittario – Voi e il vostro partner andrete d'accordo grazie all'aspetto armonioso di Venere. Questo pianeta risveglierà la vostra sensualità e vi aiuterà a stabilire un dialogo proficuo con la vostra dolce metà. Se siete single, sarete decisi a prendere in mano il vostro destino amoroso e rifiuterete di essere presi in giro.

Se vi sentite ingannati da una persona attraente, saprete come vendicarvi. Il Sole e Venere vi permetteranno di apprezzare i vantaggi dei vostri investimenti finanziari. Non avrete nulla di cui preoccuparvi in quanto manager saggio e premuroso: questa coppia planetaria farà anche in modo che il vostro conto in banca resti in ottima salute. Assicuratevi solo di leggere attentamente tutto ciò che firmate: con Nettuno in agguato, gli errori sono sempre possibili! Voto: 8

Capricorno – Il cielo è decisamente pronto a offrirvi relazioni amorose da sogno. Il rapporto con il partner sarà pieno di gioia e di soddisfazioni. Sarete sulla stessa lunghezza d'onda e ognuno potrà dare all'altro un solido sostegno.

Se siete single, Giove potrebbe sorprendervi con un incontro importante. Se vi viene chiesto di andare ad affrontare una persona irraggiungibile sentimentalmente, dite di sì. Sotto questi influssi planetari, potreste riuscire a sciogliere il suo cuore di ghiaccio. Il settore finanziario subirà qualche influsso negativo. State tranquilli, non si tratta di una cosa che possa mettere a repentaglio il vostro equilibrio economico. Piuttosto, è probabile che subirete un ritardo nei pagamenti, in un momento in cui sarete bombardati da scadenze: fate attenzione. Voto: 6,5

Acquario – Se siete felicemente sposati con il vostro coniuge, gli influssi planetari di questa settimana vi faranno vivere momenti teneri ma anche qualche tensione.

Tuttavia, se appartenete alla seconda decade vi innamorerete di qualcun altro. Attenzione, i rischi saranno notevoli, tenetene conto. Se vivete da soli, un cocktail planetario avrà l'effetto di provocare una cotta importante, ma anche di mettervi di fronte a scelte difficili. Il Sole formerà alcune configurazioni molto belle. Ma non contate sul fatto che vi porti una fortuna finanziaria eccezionale. Questo astro si accontenterà di farvi vivere qualche giornata fortunata. Voto: 7,5

Pesci – Per chi è già sposato, potrebbe esserci in serbo una seconda luna di miele! In ogni caso, non vi mancherà la fantasia per dimostrare il vostro amore alla persona amata, che ricambierà il favore. Se siete single, cercherete invano un clima più passionale.

Le sensazioni che proverete vi sembreranno troppo leggere; difficilmente apprezzerete gli stati d'animo vaporosi e le mezze confessioni, anche se vi piace flirtare. Le vostre finanze saranno ben influenzate e non avrete problemi a far fronte a qualsiasi imprevisto in questo campo. Tuttavia, non cedete ai vostri folli desideri di acquisto, perché se lo fate vi troverete in un vicolo cieco. Voto: 8