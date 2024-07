L'oroscopo della settimana dal 5 all'11 agosto invita i single nativi del Toro ad assaporare ogni attimo trascorso con i propri amici. Sul fronte amoroso, arrivano delle novità per i nati in Leone e delle sorprese per le persone che appartengono al segno dei Pesci. Infine, per gli individui nati sotto il segno della Bilancia, è giunto il momento di prendere le redini in mano per migliorare il proprio rapporto di coppia.

Amore e compatibilità zodiacale secondo l'oroscopo dal 5 all'11 agosto: da Ariete a Cancro

Ariete – Se siete single, le richieste non mancano ma questo è un motivo per flirtare senza convinzione?

La tua indipendenza vi dona la libertà di scegliere chi merita la vostra attenzione e chi no. Ricordate, non avere una relazione vi permette di scoprire voi stessi prima di investire in una relazione. Quindi approfittate del vostro status da single per pianificare la vita proprio come piace a voi. La vostra relazione d’amore vi dà tanto spazio per scoprirvi a vicenda. Perché non vi impegnate in una nuova attività di coppia? Questa esperienza può consolidare e rafforzare il vostro legame, e riaffermare il lato amichevole della vostra relazione. Ricordate, ogni momento condiviso è prezioso.

Toro – I vostri amici sono una vera risorsa, vi ispirano, vi stimolano e vi capiscono. Con loro avete la libertà di esprimervi ed essere voi stessi in piena libertà.

Approfittate di questi momenti conviviali per ridere, condividere e godervi semplicemente la compagnia degli altri. Assaporate ogni momento. Coppie, Quante incomprensioni in questo periodo. Nella vostra vita di coppia regna la tensione, meglio evitare discussioni inutili e concentrarvi su ciò che è importante. Ammirate le singolarità del vostro partner invece di cercare di cambiarle, potrebbe creare un clima più pacifico.

Fate un passo indietro, respirate.

Gemelli – Single, vi ritrovate a flirtare con un conoscente, questa inaspettata dinamica di seduzione vi fa sorridere, ma prendetevi del tempo per voi stessi. Rispettare i propri desideri è essenziale, cosa c'è di più emozionante che essere sé stessi? La vostra dolce metà ha un programma sociale intenso, questa cosa non vi dispiace ma sentite il ​​bisogno di trascorrere più tempo insieme.

Siate un buon ascoltatore ed esprimete i vostri sentimenti. A volte il silenzio vale più di mille parole!

Cancro – Un incontro casuale risveglia le farfalle nel vostro stomaco. Discutete, ascoltate, questa è la magia dei primi momenti. Può capitare che questi momenti forti vi ricordino i lati più belli della vita da single. Sembrate che voi e il vostro partner stiate navigando su onde diverse. Vi manca la connessione che solitamente vi unisce. L'oroscopo consiglia di pianificare una serata di coppia per affrontare questa mancanza di supporto. Imparare a capire voi stessi è una danza continua, prendetevela con calma.

La settimana 5-11 agosto sull'amore e compatibilità di coppia: da Leone a Scorpione

Leone – Se siete single, cogliete l’occasione di vivere liberamente le vostre passioni! Soffia un vento di indipendenza, aprite la porta e scoprite cosa offre il mondo esterno. Aprendovi a nuovi orizzonti, potreste scoprire di avere una passione inaspettata. Prendetevi il ​​tempo per condividere le vostre aspettative con la vostra dolce metà. Una conversazione aperta può portare novità nella vostra vita di coppia. Esplorare non significa viaggiare, ma significa anche navigare tra i vostri sentimenti.

Vergine – Questa settimana offre ai single del segno nuovi incontri stimolanti. Approfittate della vostra libertà per conoscere nuove persone stimolanti.

Anche se non si tratta solo di amore, potrebbe essere un amico, un mentore o anche qualcuno la cui energia positiva vi fa sentire bene. Buona ricerca. Se vivete in coppia, vi attende una settimana di alti e bassi. Gli scontri accesi vi spingono a mettere in discussione certi rapporti. Respirate e non prendete decisioni basate sulle emozioni. Il dialogo riprenderà quando voi e il vostro partner vi mostriate comprensivi tra di voi, quindi, siate pazienti e più aperti all’ascolto.

Bilancia – Single, date libero sfogo alla vostra creatività, dipingendo, cucinando o anche facendo giardinaggio. È concentrandovi sulle attività che brillerete di più. Non sarebbe un bel modo per attirare l'attenzione degli altri?

In coppia, spetta a voi entrare in scena. La sfida più ardua di questa settimana sarà quella di prendere in mano la situazione per migliorare la comprensione reciproca. Perché non proponete al vostro partner di fare insieme un'attività tranquilla e riflessiva?

Scorpione – Rimanere bloccati nel passato non vi porterà lontano. Scegliete invece di curare le vostre ferite divertendovi; ridere con gli amici allevia il dolore e dona gioia. Non aspettate oltre per essere felici. Il benessere è a portata di mano, non ignoratelo. In coppia, non sottovalutate i momenti salienti prima dell'azione, rafforzeranno il vostro rapporto di coppia. Abbiate cura di preparare un dolce e caldo momento con la tua dolce metà.

Percorrere questa strada può essere un vero e proprio gioco di seduzione! E chissà vi porterà?

Previsioni dal 5 all'11 agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – È una settimana bellissima per celebrare la vostra vita da single. Nessun compromesso, nessuna discussione infinita, è il momento perfetto per fare quello che volete. Attivate la modalità giocatore singolo, sbandierate a tutti la vostra indipendenza e approfittate di ogni momento per affermarvi in tutti i settori della vostra vita. Se avete una relazione d’amore, potreste finire al centro di un dibattito infinito. Se il vostro partner sembra distante, sostenetelo con pazienza e comprensione. Niente è più forte del vero amore di fronte alle sfide.

Capricorno – Se siete single, è molto importante prendere del tempo per sé stessi. Un libro trascurato, un hobby dimenticato o semplicemente una pausa caffè. In questa oasi di tranquillità potrebbe nascere un incontro romantico. Rispettare sé stessi significa anche saper ascoltare i propri desideri e bisogni. Sviluppo personale garantito. Per le coppie, è il momento perfetto per una sorpresa romantica, una cena a lume di candela, oppure un'uscita improvvisata. Le stelle vi sostengono. Siate aperti ai miracoli quotidiani. Ignorare la vostra solita routine può portare gioia e ristoro alla vostra vita di coppia. Divertitevi tanto.

Acquario – Una complicità inaspettata si risveglia durante un'uscita con gli amici, assaporate il piacere di essere voi stessi, il centro del vostro universo.

Godere la libertà, avere la possibilità di vivere esperienze individuali o condivise: la vita da single ha i suoi lati positivi! Immaginate e vedete dove questo può portare. Ogni giorno è una nuova pagina da scrivere. Un vento di novità soffia nella vostra vita di coppia. Uscite dai sentieri battuti, dimostrate che l'amore è un perpetuo inizio nuovo. Una cena a lume di candela, una passeggiata all'aria aperta o un weekend lontano da tutti, siate inventivi e riaccendete la fiamma!

Pesci – Pensate fuori dagli schemi e innovate la vostra vita. Cogliete l'opportunità di incontrare persone al di fuori della vostra cerchia di amicizia. Potreste imbattervi in questo alter ego spirituale tanto ricercato.

La vita a volte riserva sorprese nei luoghi più inaspettati. Sostenere il proprio partner d’amore significa anche riaccendere i bei momenti. Prendetevi del tempo per ricordare questi momenti che hanno suggellato la vostra unione, questo potrebbe rafforzare i vostri legami e portare una nota positiva alla vostra settimana. Non sottovalutate il potere dei ricordi condivisi.