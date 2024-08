L'oroscopo del fine settimana dal 3 al 4 agosto vede un Leone sereno e spensierato, aiutato dalla Luna e da Venere in buon aspetto, mentre il Sagittario si concentrerà maggiormente sugli affetti stabili. Una smagliante Bilancia si sentirà a suo agio con il partner, mentre i Pesci dovranno essere capaci di mantenere un buon legame sentimentale. Il Capricorno è costruttivo in ambito lavorativo.

Previsioni oroscopo weekend 3 e 4 agosto 2024 segno per segno

Ariete: il primo fine settimana di agosto sarà l'ultimo con la Luna e Venere in buon aspetto.

Godrete di un rapporto eccellente in questo periodo, ma dovrete sfruttare il momento per costruire un legame forte con la persona che amate. In ambito lavorativo sfrutterete il vostro potenziale per gestire i vostri progetti, ma attenzione a non accelerare le cose per non lasciarvi sfuggire dettagli cruciali. Amore - 9 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Toro: weekend complicato. Anche se la Luna e Venere saranno presto dalla vostra parte, questo periodo sarà necessario per cercare di chiarire una volta per tutte i limiti della vostra relazione di coppia. Sul fronte professionale sarete abbastanza sicuri delle vostre scelte. Il sostegno di Mercurio si rivelerà prezioso per raggiungere i vostri obiettivi. Amore - 6 Lavoro - 8 Fortuna - 7

Gemelli: configurazione astrale positiva.

La vostra vita sentimentale sarà splendente grazie alla Luna e Venere in sestile, ciò nonostante, queste due stelle presto assumeranno una posizione sfavorevole. Attenzione al vostro modo di amare. In campo professionale Marte e Giove saranno dalla vostra parte, ma con Mercurio in quadratura non tutte le vostre idee potrebbero funzionare.

Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 8

Cancro: periodo stabile grazie a questo cielo sereno. Con il partner ci sarà complicità, che aumenterà entro le prossime ore. Per quanto riguarda il lavoro potrete contare sul sostegno di Mercurio per portare avanti i vostri progetti più ambiziosi. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Leone: riuscirete a godervi in modo sereno e spensierato il primo weekend di agosto, l'ultimo che vede la Luna e Venere favorevoli.

Il rapporto con il partner sarà piacevole, e lo sarà ancora per molto, a patto che non vi prendiate troppe libertà. In campo professionale dimostrerete buone abilità in quel che fate. Avrete buone potenzialità per poter raggiungere risultati interessanti. Amore - 9 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Vergine: sfera sentimentale discreta. Queste stelle saranno poco influenti, ciò nonostante riuscirete a dedicare un po’ di tempo solo per la persona che amate. In ambito lavorativo sarete presi dai vostri progetti, sfruttando la posizione favorevole di Mercurio per gestire bene i vostri progetti. Attenzione però a Giove in cattivo aspetto. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 6

Bilancia: periodo che vi vede in forma smagliante.

Godrete di un cielo meraviglioso per sentirvi bene insieme alla persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. In campo professionale sarà un periodo sufficientemente produttivo, con idee ed energie adeguate a raggiungere i vostri obiettivi. Amore - 9 Lavoro - 8 Fortuna - 9

Scorpione: sarà un fine settimana poco stimolante. La vostra storia d'amore faticherà a prendere il volo, ma per fortuna queste stelle presto assumeranno una posizione migliore. Molto bene il settore professionale, dove potrete contare sul sostegno di Mercurio per gestire bene i vostri progetti. Amore - 6 Lavoro - 8 Fortuna - 7

Sagittario: vi concentrerete maggiormente sui vostri affetti stabili. Purtroppo, la Luna e Venere stanno per mettersi in una posizione scomoda, sarà necessario cercare di rendere migliore il rapporto con la persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro sarete messi ai ferri corti da Marte, Giove e Mercurio in cattivo aspetto. Non sempre sarete in grado di raggiungerei vostri obiettivi. Amore - 8 Lavoro - 6 Fortuna - 6

Capricorno: configurazione astrale che tenderà a migliorare. Questo fine settimana sarà importante per dare nuova luce alla vostra relazione di coppia. Nel lavoro avrete tante buone idee in mente. Selezionate quelle più proficue e concentratevi al massimo per raggiungere il successo che meritate. Amore - 7 Lavoro - 8 Fortuna - 7

Acquario: questo cielo sarà complicato. La buona notizia sarà che la Luna e Venere presto assumeranno una posizione migliore. Cercate di aprirvi al dialogo e mostrare maggiore comprensione verso il partner per poter vivere un rapporto migliore.

Nel lavoro state mettendo insieme le vostre idee migliori per riuscire a raggiungere nuovi obiettivi, ma serviranno impegno e pazienza. Amore - 6 Lavoro - 7 Fortuna - 8

Pesci: sarà necessario mantenere un buon legame con la persona che amate. Il pianeta Venere sarà presto in cattivo aspetto, mettendovi in difficoltà. Sul fronte professionale attenzione a non prendere decisioni avventate in questo periodo. Con Mercurio, Marte e Giove in cattivo aspetto, potreste commettere degli errori. Amore - 7 Lavoro - 6 Fortuna - 6