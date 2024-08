L'oroscopo della settimana è pronto a sindacare la fortuna per le giornate dal 2 a all'8 settembre. Ad essere sottoposti ad analisi, come sempre, tutti i segni dello zodiaco. Il periodo settimanale inerente l'avvio del nuovo mese preannuncia tanta buona sorte alla Bilancia, primo in classifica, con Vergine, Ariete e Scorpione a seguire a breve distanza. Un po' di incertezza generale e poco sostegno da parte della dea bendata, invece, per il Capricorno, inserito in coda alla scaletta.

Previsioni zodiacali della fortuna settimana 2-8 settembre e posizioni: molto bene anche per lo Scorpione

12° posto - Capricorno. Periodo molto difficile con scarsa fortuna. La dea bendata sembra voltare le spalle, quindi è meglio evitare rischi e decisioni importanti. Concentratevi su attività di routine e cercate di mantenere la calma. In amore vi sentirete meno aperti del solito e non sarete particolarmente inclini a esplorare nuove emozioni. Lasciatevi andare ai sentimenti, vedrete che l'intesa con il partner sarà comunque gestibile e, a tratti, perfino appagante. Nuove situazioni in ambito di coppia si presenteranno con rapidità e potrebbero essere imprevedibili: vi conviene adattarvi e gestire tali cambiamenti con flessibilità.

Per i single, se c'è qualcuno che interessa, questa è la settimana giusta per farsi avanti e mostrare le vostre qualità. Non restate nel dubbio, ma cogliete l’occasione per mettere in gioco il vostro fascino. Nel lavoro preparatevi a gestire cambiamenti di programma, intoppi ed equivoci, specialmente giovedì e venerdì. Mantenete la calma, puntate sull'essenziale e concentratevi sulle priorità.

11° posto - Leone. Settimana complicata con poca fortuna. Potrebbero esserci ostacoli imprevisti che metteranno alla prova la vostra pazienza. Cercate di non scoraggiarvi e mantenete un atteggiamento positivo. In campo sentimentale, i nati sotto il segno del Leone dovranno affrontare un periodo particolarmente teso, specialmente per chi è lunatico o suscettibile.

La vostra abitudine di fare di testa vostra potrebbe mettere a dura prova la pazienza del partner: cercate di moderare i toni e di non esagerare, per evitare conflitti inutili. I single saranno confusi tra amore e amicizia: Venere potrebbe complicare le cose, rendendo difficile distinguere tra i sentimenti. Prendetevi del tempo per riflettere e capire cosa desiderate realmente. Nel lavoro, è il momento di affrontare di petto le questioni importanti: procrastinare non servirà a nulla, anzi, potrebbe aumentare la pressione. Risolvete le faccende in sospeso al più presto per evitare che gli impegni si accumulino e diventino insostenibili.

10° posto - Acquario. Fortuna altalenante. Alcuni giorni saranno migliori di altri, ma nel complesso non aspettatevi grandi colpi di fortuna.

Siate prudenti nelle vostre scelte e cercate di non prendere decisioni affrettate. Alcuni giorni potrebbero risultare altalenanti, con una sensazione di staticità che rischia di frenare il vostro spirito dinamico. Soprattutto nei rapporti interpersonali, cercate di presentarvi in modo diverso dal solito, evitando la routine. Martedì e mercoledì richiederanno calma e sangue freddo, in particolare nelle questioni di cuore. Nonostante le difficoltà, mantenete una visione positiva e non lasciate che le circostanze influenzino l'umore. I single si mostreranno aperti, ma al tempo stesso riservati sui progetti futuri. Sul lavoro, se incontrerete cambiamenti inattesi, mantenete la distanza emotiva e tutto andrà per il meglio.

La competizione non porterà benefici, quindi rilassatevi e godetevi i frutti dei vostri sforzi.

9° posto - Cancro. Settimana con alti e bassi. Il buon destino non sarà sempre dalla vostra parte, ma ci saranno momenti in cui le cose andranno meglio. Sfruttate ogni momento positivo per avanzare nei vostri progetti. Potreste trovarvi in disaccordo con un amico o un parente, ma la prudenza vi impedirà di esprimere apertamente il vostro dissenso. Le stelle suggeriscono di mantenere la calma e di evitare confronti diretti. In amore, l'atmosfera potrebbe risentire di questo stato d'animo, lasciando poco spazio alla fortuna: cercate di agire con saggezza e di non forzare situazioni che richiedono tempo per evolversi.

I single troveranno sicurezza nella condivisione delle piccole cose quotidiane, fondamentali per costruire un legame stabile. Nel lavoro, invece, è consigliabile non prendere iniziative avventate: fermatevi a riflettere e valutate con attenzione ogni mossa. La pazienza sarà la vostra migliore alleata per superare questo periodo senza problemi.

8° posto - Sagittario. Fortuna moderata. Non ci saranno grandi sorprese, ma nemmeno grossi problemi. È un buon momento per consolidare ciò che avete già ottenuto e pianificare il futuro. Siate fiduciosi e concentratevi sulle cose concrete: scoprirete che ogni cosa andrà secondo i vostri desideri. Nelle relazioni di coppia, evitate di farvi influenzare dalle chiacchiere e vivete ogni momento con intensità, godendo delle emozioni che la persona amata saprà regalarvi.

I single potrebbero fare incontri decisivi sul lato sentimentale: nuove persone entreranno nella vostra vita, portando con sé il potenziale per trasformare semplici amicizie in qualcosa di molto più profondo. Prendetevi il tempo di esplorare questi nuovi legami. Sul lavoro risolverete problemi con efficacia e dimenticherete le tensioni passate, ritrovando finalmente la serenità e raccogliendo piccole soddisfazioni dopo un periodo di difficoltà.

7° posto - Toro. Un periodo sostenuto da una fortuna discreta sta per arrivare. Alcune opportunità potrebbero presentarsi, ma sarà necessario lavorare sodo per coglierle. Mantenetevi concentrati e determinati. Tenete a mente che le divergenze d'opinione potranno essere superate puntando sugli obiettivi concreti da raggiungere.

In amore, dedicatevi a ciò che davvero conta: lasciate da parte discussioni, concentratevi sul rafforzare il legame con la persona amata. Il rapporto di coppia diventerà un rifugio sicuro, dove condividere pensieri e progetti. I single saranno più interessati a legami non impegnativi, che lasciano spazio alla loro innata voglia di libertà. Nel lavoro, potrebbero verificarsi imprevisti o discussioni con i colleghi. Affrontate ogni situazione con calma e siate pronti a trovare soluzioni pragmatiche. Una telefonata importante o una risposta attesa potrebbe tardare ad arrivare: non lasciatevi scoraggiare.

6° posto - Pesci. Le previsioni dell'oroscopo pronosticano una settimana abbastanza fortunata.

Ci saranno opportunità interessanti, ma anche qualche sfida da superare. Siate pronti a cogliere le occasioni quando e se si presenteranno. Sebbene non sarà un periodo entusiasmante, potrete comunque godere di momenti di discreta fortuna. In amore, sarà richiesta un po’ di pazienza: avrete la strada spianata da situazioni apparentemente facili, ma ricordate che il percorso verso la felicità richiede ancora del tempo. Lasciatevi guidare dai consigli e dal supporto di chi vi è vicino, questi saranno fondamentali per affrontare ogni cosa. Per i single, questo è il momento di essere chiari e decisi nelle intenzioni. Se avete qualcuno in mente, fatevi avanti senza mezzi termini: la vostra sincerità sarà apprezzata e farà la differenza.

Nel campo professionale, vi si presenterà una proposta interessante: valutate attentamente ogni dettaglio prima di accettare, così da prendere una decisione ponderata.

5° posto - Gemelli. Settimana abbastanza positiva e con sufficiente buona fortuna. Potrebbero arrivare delle opportunità inaspettate che vi permetteranno di fare progressi significativi. Siate pronti a sfruttarle al meglio. Nonostante alcune tensioni irrisolte con il partner, l’umore conciliante e il favore delle stelle vi permetteranno di trovare un equilibrio mai raggiunto prima. Approfittate di questa armonia per rafforzare il legame e risolvere eventuali malintesi. I single avranno successo, a patto di saper gestire le proprie emozioni con discrezione.

Se provate sentimenti per un collega o per una persona già impegnata, agite con cautela per evitare situazioni scomode. Sul lavoro, riuscirete a combinare piacere e dovere: accettate nuovi programmi, potrebbero far conoscere persone interessanti o portare in luoghi affascinanti. Questa settimana potrebbe aprire nuove prospettive, quindi occhio alle novità.

4° posto - Scorpione. Prima settimana di settembre molto positiva. La fortuna sarà dalla vostra parte e vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi. Approfittate di questo periodo favorevole per fare passi avanti importanti. Le relazioni di coppia saranno caratterizzate da una ritrovata fiducia, con il cielo che vi regalerà momenti dolci e sereni.

Approfittate di questa energia favorevole per rivitalizzare le passioni e per coltivare l’intesa con il partner. I single, grazie all'influsso di Venere, avranno numerose occasioni per impressionare qualcuno di speciale: cogliete l'opportunità al volo e mostrate il vostro fascino. In ambito lavorativo, basterà un tocco di fortuna per ribaltare situazioni a vostro favore. Credete nelle vostre capacità e non esitate a perseguire i vostri obiettivi: la vostra autostima vi condurrà lontano.

3° posto - Ariete. Ottima settimana per la fortuna. Situazioni super-positive e progressi significativi sono all’orizzonte. Sfruttate al massimo le opportunità che vi si presenteranno. In amore, affidatevi alla vostra intuizione collaborando con la persona amata: spesso un gesto o una parola sussurrata valgono più di mille discorsi. La Luna sarà dalla vostra parte, garantendovi momenti di felicità e spensieratezza. Alcuni di voi stanno recuperando serenità, ma per raggiungere la piena felicità potrebbe essere necessario un cambiamento di rotta nella vostra vita. Abbiate il coraggio di fare il passo necessario. I single avranno diverse opportunità per mettere alla prova il loro potere di seduzione: iniziate a liberarvi di ciò che è superfluo e noterete un miglioramento significativo nella vostra vita. Nel lavoro, il cielo vi sarà complice, aiutandovi a trovare nuove strade e a stabilire collaborazioni vantaggiose che potrebbero potenziare la vostra carriera.

2° posto - Vergine. Settimana estremamente positiva. Grandi opportunità e successi sono in arrivo. La fortuna vi sorriderà e vi aiuterà a realizzare i vostri progetti. Dimenticate i rancori e concentratevi su ciò che veramente conta. Lunedì sarà una giornata particolarmente fortunata in amore: anche se gli obiettivi appaiono difficili da raggiungere, la fiducia e la determinazione vi aiuteranno a superare ogni ostacolo. Per i single, l’armonia che avete creato attorno a voi si trasformerà in momenti piacevoli e gratificanti. È il momento giusto per iniziare a pianificare il futuro con sicurezza. Sul lavoro, sarà essenziale adottare un comportamento strategico. La settimana sarà particolarmente favorevole per chi è nato nella prima decade del mese, ma attenzione ai colleghi gelosi: siate diplomatici e concentratevi sui vostri obiettivi.

1° posto - Bilancia. Massima fortuna! Tutto sembra andare per il meglio, con grandi successi e riconoscimenti. La dea bendata sarà decisamente dalla vostra parte, quindi approfittatene al massimo. Una ventata di positività in arrivo, soprattutto in campo sentimentale, con l’amore a farla da padrone. La Luna nel vostro segno vi infonderà fiducia e ottimismo, rendendo ancora più gioiosa la vostra vita amorosa. In generale, avrete l’opportunità di esplorare aspetti profondi della relazione con il partner: approfittatene per rafforzare il legame e condividere pensieri e desideri. I single beneficeranno di una fortuna straordinaria: la dea bendata ha finalmente deciso di togliersi la benda e vi permetterà di capire cosa desiderate davvero. Nel lavoro, la settimana inizierà con il piede giusto: sarete carichi di energia, motivati e pronti a cogliere ogni opportunità. Le iniziative avranno successo, potrete finalmente raccogliere i frutti.