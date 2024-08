L'oroscopo del weekend dal 31 agosto al 1° settembre prevede una splendida Luna in Leone, che godrà di una relazione di coppia intensa e piacevole, mentre i Gemelli riusciranno a essere più produttivi in campo professionale. Il Sagittario sarà più sicuro di sé e caloroso con il partner, mentre i Pesci saranno più maturi e comprensivi.

Previsioni dell'oroscopo del weekend del 31 agosto e 1° settembre segno per segno

Ariete: questo weekend a cavallo tra il mese di agosto e di settembre si rivelerà interessante per voi nativi del segno grazie alla Luna in trigono.

Di contro, il pianeta Venere sarà in opposizione. A volte, potrebbero esserci momenti di incomprensione da risolvere. Nel lavoro sfruttate la buona posizione di Mercurio per fare chiarezza con i vostri progetti e ripartire al meglio. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale sottotono in questo periodo. Con la Luna in quadratura dal segno del Leone potrebbero esserci delle incomprensioni con il partner che potrebbero causare spiacevoli disagi. In campo lavorativo i vostri progetti procederanno bene, ma attenzione a non essere troppo precipitosi in quel che fate. Voto - 7️⃣

Gemelli: riuscirete a essere più produttivi in campo professionale durante questo periodo. Con Marte e Giove in buon aspetto, avrete buone energie.

Mercurio in sestile dal segno del Leone invece porterà idee interessanti da sviluppare. In campo amoroso sarete sinceri e attenti ai bisogni del partner, sfruttando la posizione favorevole della Luna e di Venere. Voto - 9️⃣

Cancro: sarà un fine settimana difficile in campo sentimentale per voi nativi del segno. Il vostro oroscopo vedrà il pianeta Venere in quadratura, e non sempre potrebbe esserci una perfetta intesa con il partner.

In campo professionale seguirete i vostri obiettivi con grande impegno. Lentamente, vedrete i vostri progetti prendere forma. Voto - 7️⃣

Leone: le soddisfazioni non mancheranno durante weekend. Il periodo estivo sta per concludersi bene per voi, ma soprattutto con grandi speranze e nuove idee in campo professionale. Per quanto riguarda i sentimenti sarà un periodo stabile per voi e il partner, pieno di emozioni interessanti da vivere, soprattutto se appartenete alla seconda decade, grazie alla presenza della Luna nel vostro segno.

Voto - 8️⃣

Vergine: periodo stabile sul fronte amoroso, nonostante questo cielo poco influente. Non sarà infatti un weekend da dedicare interamente alle emozioni, ciò nonostante arriveranno anche per voi buone occasioni amorose, single oppure no. Nel lavoro prendete i vostri progetti con la dovuta cautela e attenzione. Con Marte e Giove in quadratura, infatti, non sempre potreste avere un quadro ben chiaro della situazione. Voto - 7️⃣

Bilancia: avrete modo di godervi un bel fine settimana grazie alla posizione favorevole di Venere. Anche la Luna sarà dalla vostra parte e vi metterà a vostro agio con il partner. Se siete single, non rinunciate ai sentimenti in questo periodo. Nel lavoro sarà un periodo proficuo, ma dovrete assicurarvi di aver fatto ogni cosa nel modo giusto.

Voto - 9️⃣

Scorpione: questo weekend a cavallo tra agosto e settembre si rivelerà un po' altalenante. Venere sarà tutto sommato positiva con voi, ma con la Luna in quadratura a volte potreste essere scontrosi. In campo professionale è arrivato il momento di riprendere il ritmo e inaugurare la nuova stagione al meglio. Cercate solo di essere cauti nelle vostre scelte, considerato Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣

Sagittario: con la Luna e Venere in buon aspetto sarete più calorosi nei confronti del partner in questo fine settimana. Sarà il periodo adatto per cercare di costruire un legame migliore con la persona che amate, che possa durare a lungo. In campo professionale non sarà un periodo pratico e proficuo a causa di Marte e Giove contrari.

Di contro, avrete Mercurio a favore che vi aiuterà a gestire le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Capricorno: periodo difficile in amore a causa di Venere in quadratura. L'estate è quasi giunta al termine, ma voi vorreste tornare in spiaggia, spensierati, insieme alla vostra anima gemella. Purtroppo è arrivato il momento di prendervi le vostre responsabilità e dimostrare di poter tenere in piedi questo rapporto. Nel lavoro sarete alla ricerca di nuove idee per i vostri progetti, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 6️⃣

Acquario: sarà un weekend nel complesso stabile per voi nativi del segno, ma non per questo esente da sbavature. Se il pianeta Venere sarà favorevole dal segno amico della Bilancia, dall'altra parte dovrete fare i conti con una Luna capricciosa, che vi renderà un po' pretenziosi nei confronti del partner.

Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti senza troppi problemi, grazie al sostegno di Marte e Giove. Voto - 7️⃣

Pesci: sarete più maturi e comprensivi nei confronti del partner durante questo weekend. È arrivato il momento di rendere migliore la vostra relazione di coppia, e lo farete dimostrando quanto ci tenete al vostro partner. Per quanto riguarda il lavoro non sarete particolarmente attivi. Avrete bisogno di qualche stimolo per riuscire a essere produttivi. Voto - 7️⃣