L'oroscopo del weekend è pronto a svelare la fortuna per le giornate di sabato 10 e domenica 11 agosto, misurando la buona sorte ai segni dello zodiaco. Quando si parla di buona sorte, i riflettori si posizionano sul podio della classifica, dove nel nostro caso sfavilla il trio composto da Scorpione al 1° posto, Cancro 2° posto e Capricorno 3° posto, tutti molto fortunati.

Previsioni zodiacali della fortuna weekend 10-11 agosto e posizioni: molto bene anche il Toro

12° posto - Ariete. Un weekend sotto le attese con fortuna non pervenuta. In questo caso gli astri vi ricordano che siete del segno dell'Ariete, avete un carattere forte, combattivo e difficilmente lasciate il campo di battaglia: pensate a questo e siate voi stessi.

Detto ciò, sappiate che questo weekend si prevede assai complesso, con possibili tensioni nei rapporti personali. In amore, cercate di non forzare le situazioni per evitare conseguenze spiacevoli. Mostrate dolcezza e comprensione verso il partner per rendere la vita di coppia più gratificante. I single dovranno affrontare possibili scontri: evitate di lasciavi influenzare troppo da stimoli esterni. Non è il momento per osare; meglio attendere che le acque si calmino.

11° posto - Acquario. In questo fine settimana la buona sorte non sarà di casa per voi del segno. Pertanto, reale è la possibilità di trovare sulla vostra strada un weekend impegnativo, con situazioni quasi al limite soprattutto in ambito relazionale.

Il vostro realismo potrebbe urtare il partner, quindi mostrate più tatto per evitare conflitti. Accettare gli ostacoli vi porterà benefici a lungo termine. I single dovranno riflettere su aspetti del proprio carattere che causano tensioni. Da mettere in conto la possibilità di avere incontri potenzialmente deludenti. Sul fronte amicale, la vostra indole gagliarda e caciarona vi riserverà sorprese piacevoli.

10° posto - Bilancia. Seppur inseriti nella parte finale della scaletta, qualcuno di voi potrebbe anche avere un guizzo fortunato, chissà. In generale comunque il weekend si profila abbastanza stressante, soprattutto in amore. Non trascurate il partner per impegni extra, altrimenti potrebbero nascere lamentele. Accettate ogni cambiamento con calma e senza fretta: ragionateci su prima di sbottare alla vostra maniera.

I single dovranno essere vigili, evitando tentazioni malsane e concentrandosi sulle reali esigenze emotive. Alcune situazioni potrebbero risultare difficili e richiedere responsabilità, quindi armatevi di pazienza.

9° posto - Sagittario. Sabato e domenica poco interessati dalla presenza della dea bendata. Non per ciò dovete perdere la speranza: qualcosa di buono può sempre succedere. In pochi casi comunque, possiamo senz'altro affermare che avrete un periodo monotono, con possibili frustrazioni che potrebbero influenzare la vita di coppia. Cercate di valorizzare la vostra relazione e di creare occasioni per vivere appieno la passione. I single dovranno affrontare dubbi e incertezze che potrebbero causare stress.

È importante rilassarsi e non rifiutare nuove esperienze. In alcune situazioni la pazienza sarà messa alla prova, quindi mantenete un atteggiamento calmo per evitare conflitti.

8° posto - Gemelli. Facile in questi due giorni trovare intoppi, seppur di poca rilevanza. Tuttavia saprete agire in maniera tale da sovvertire il fato da negativo a positivo. Anche se non ci saranno eventi speciali, non lasciatevi abbattere in caso di disguidi o intoppi. In amore, sarete pieni di energia e ben disposti a collaborare con il partner, amici e familiari. Ascoltate i consigli della persona amata e riflettete prima di rispondere di getto. I single dovranno evitare decisioni affrettate in amore e valutare attentamente i propri obbiettivi e regolarsi.

Domenica, poi, senz'altro vi sentirete più intraprendenti: approfittatene per realizzare qualche vostro desiderio.

7° posto - Leone. In programma un discreto weekend. In linea di massima non dovreste avere difficoltà eccessive, logicamente sarete legati ai soliti immancabili alti e bassi. Dunque avrete un fine settimana abbastanza tranquillo, con un normale andamento generale. In amore, una discussione costruttiva con il partner vi aprirà a nuove prospettive. Sfruttate il vostro fascino per ammagliare il partner. I single, spinti da Venere, saranno romantici ma dovranno fare i conti con una realtà diversa da come sperato. Lasciatevi trasportare dai sogni, ma approfittate degli spunti che i pianeti vi offrono per voltare pagina e migliorare il presente.

6° posto - Pesci. Le previsioni dell'oroscopo del 10-11 agosto pronosticano una leggera dose di buona sorte. Meglio il poco e subito che il tanto, ma non sapere quando, non trovate? Fine settimana interessante, caratterizzato da una comunicazione efficace soprattutto in coppia. Siate diretti e incisivi, e vedrete che i vostri progetti prenderanno forma. In amore, raccoglierete i frutti delle vostre azioni passate, godendo di risultati positivi. Attenzione alle invidie, ma non lasciatevi influenzare. I single dovranno riflettere sulla propria vita sentimentale e valutare se le scelte fatte sono in linea con i loro desideri. Buone opportunità per nuove iniziative per affari vantaggiosi.

5° posto - Vergine.

La parte conclusiva della settimana si presume possa portare anche qualche occasione fortunata. Credere e pensare da positivi renderà il periodo in linea con le aspettative, anche se con qualche momento di sofferenza. In amore, inizierete bene ma la situazione potrebbe calare leggermente verso la fine del periodo. Potreste ricevere sorprese piacevoli dal partner, quindi preparatevi a ricambiare come si deve. I single avranno una giornata serena, con possibilità di relax e divertimento. Seguite le vostre inclinazioni e concentratevi sui vostri obiettivi per ottenere successo. L'atmosfera rilassata vi permetterà di affrontare le due giornate con energia e positività.

4° posto - Toro. Un bel fine settimana vi aspetta.

Buone novelle e tante piccole occasioni potrebbero allietare il clima festivo di questi giorni d'estate. Preparatevi quindi a gustare due giornate molto favorevoli, sotto ogni aspetto. Vi sentirete di buonumore e avrete una grande capacità comunicativa. In coppia, il dialogo con il partner migliorerà e farete progetti interessanti insieme. I single saranno aperti al dialogo e agli approcci, trovandosi a proprio agio nelle conversazioni e nei gruppi di interesse. Ottime soddisfazioni anche nelle amicizie, con nuove conoscenze molto interessanti. Unico punto di attenzione sarà la gestione di una situazione delicata di un amico/a.

3° posto - Capricorno. Ottimo periodo per fare, o eventualmente anche per disfarsi di cose, situazioni, personaggi finti etc.

La fortuna sarà quasi costantemente al vostro fianco, quindi datevi una mossa. Giornate estremamente positive, ideali per scelte condivise o per rinnovare la passione nel caso si fosse un po' assopita. Le coppie troveranno un equilibrio romantico, mentre chi cerca stabilità nel rapporto avrà l'occasione di rafforzarlo. I single saranno affascinanti, interessati a nuovi rapporti. Mettetevi in gioco e sfruttate il buon dialogo per attirare persone interessanti. In arrivo amicizie significative che potranno aprire nuove strade per il futuro.

2° posto - Cancro. Il favore delle stelle unito all'amichevole presenza della dea bendata vi faranno toccare il cielo con un dito. Pronti a gongolare a fine settimana?

Certo che si, visto che le due giornate saranno molto favorevoli, soprattutto negli affetti. Godrete di equilibrio e sintonia nella vita di coppia, con molte ore di felice intesa. Stupirete il partner con il vostro comportamento, ricevendo in cambio amore e gratitudine. I single saranno più concentrati sulla famiglia, trovando in essa gioia e serenità. Preparatevi a sorprendenti sviluppi nei rapporti interpersonali, con nuove idee pronte a maturare a breve.

1° posto - Scorpione. In questi due giorni di weekend la buona sorte abiterà in casa vostra (beati voi!). Potrete contare sui favori del fato puntando oltre i soliti limiti, senza paura di cadere. Dunque, splendido periodo per azioni efficaci sia in amore che nelle attività quotidiane.

Con la Luna nel vostro segno, la passione in coppia sarà intensa e romantica. I single avranno fortuna negli incontri sentimentali, con possibilità di nuove storie. Siate pronti a cogliere nuove esperienze e occasioni che si presenteranno. Controllate l'impulsività e adattatevi alle situazioni per trarre il massimo da questo periodo.