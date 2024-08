L'oroscopo di mercoledì 7 agosto sprona i single del segno dell’Ariete a partecipare a qualsiasi tipo di incontro, poiché potrebbe nascere qualcosa d'importante. Inoltre, invita i nati in Toro di dare uno scossone alla vita di coppia e di riaccendere la fiamma della passione. Nel frattempo, molti single Capricorno si ritrovano a combattere dei dilemmi sentimentali: flirt oppure relazione seria? Infine, alcune rivelazioni si presentano nella vita amorosa dei Pesci, che devono tenersi pronti alle sorprese.

Pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – La giornata è favorevole ai corteggiamenti.

Approfittate della vostra libertà per esplorare nuovi incontri, conoscere gente nuova. Chissà, questo potrebbe dare vita a qualcosa d’importante: un progetto, un'amicizia o altro se ci sono affinità. È tempo di far parlare il vostro fascino e il vostro vigore. Nella vostra vita di coppia, il supporto è la chiave per mantenere sano il legame tra voi e il vostro partner. Siate flessibili e adattatevi ai cambiamenti inaspettati. Voi e la vostra dolce metà potreste attraversare momenti complicati e avete davvero bisogno l'uno dell'altro. Dimostrategli che siete lì, solidi come una roccia. I pianeti incoraggiano il conforto e la complicità. Voto: 7

Toro – Approfittate del vostro status di single per scoprire nuovi interessi.

La bellezza è anche quella dello spirito. Menzionate le vostre letture recenti durante una chiacchierata. Questa attrazione intellettuale potrebbe portare a qualcosa di più. Coppie, i momenti di complicità sono preziosi, consolidano il vostro legame. Riscoprite voi stessi e lasciate che il desiderio aumenti. Uno sguardo, una carezza.

Date una scossa alla vostra vita di coppia e risvegliate la fiamma della passione. Voto: 7

Gemelli – Cogliete l'opportunità di uscire dalla vostra zona di comfort, parlando dei vostri sentimenti con vostri amici più cari. Questa trasparenza può affascinare una persona inaspettata. Se non succede questo, almeno avete dato voce al vostro cuore.

Se vivete in coppia, questa giornata favorisce le confidenze intime. Condividete i vostri desideri un po' birichini con la vostra dolce metà, sempre nel rispetto reciproco. Questa comunicazione aperta potrebbe ravvivare piacevolmente la vostra relazione e accentuare il vostro legame. Voto: 8

Pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – L'Oroscopo dell'amore invita i single a mettere in stand-by le app di appuntamenti e di organizzare una serata tra amici. Uno di loro potrebbe portare uno sconosciuto. Potrebbe essere la vostra anima gemella? No, ma le stelle hanno piani più grandi per voi. Uscire dalla propria zona di comfort spesso ripaga. Se vivete in coppia, è il momento di tirare fuori il coraggio e di organizzare questa cena con i vostri suoceri, senza avvisare la vostra dolce metà.

Effetto sorpresa garantito, anche se l’atmosfera potrebbe infiammarsi. Spetta a voi calmare le acque e dimostrare che fate parte della stessa squadra. Voto: 6,5

Leone – Sfruttate questa giornata per aprirvi agli altri. Una conversazione può essere il punto di partenza per una storia d'amore seria. Ascoltate, mostrate interesse e non esitate a prendere iniziative. Chissà, una semplice discussione potrebbe cambiarvi la vita. Coppie, prendetevi il ​​tempo per apprezzare le piccole cose che il partner fa per voi. Lodate i suoi sforzi e fategli sapere quanto significa per voi il suo sostegno. Questa è un'occasione d'oro per rafforzare i vostri legami, non perdetevela. Gli aspetti positivi del Sole e di Giove portano la felicità in casa.

Voto: 8

Vergine – È il giorno perfetto per uscire dalla vostra zona di comfort. Osate, esplorate, godetevi pienamente la vostra indipendenza. Che si tratti di un nuovo passatempo o di un incontro entusiasmante, l'importante è che vi sentiate ispirati e realizzati. E chissà questo dove potrebbe portarvi? Vivete ogni sorpresa come un'opportunità. È tempo di prendere in mano la vostra relazione d’amore. Fate un passo indietro e pensate a ciò che volete, siate proattivi piuttosto che reattivi. Evitate tutto ciò che può causare attriti e discussioni. A volte basta una parola gentile o una piccola attenzione per fare la differenza. Potete farlo! Voto: 7

Pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – È la fine di un ciclo d'amore.

La vostra natura indipendente sta prendendo il sopravvento ed è una fortuna. L'energia dedicata a voi stessi porta frutti: nuove passioni, riscoperta del vostro ‘Io’. Conoscere questa libertà è stimolante e costruttivo. Approfittatene per arricchirvi, l'amore arriverà quando sarà necessario. Coppie, nonostante un’intesa perfetta, l’idea di vedere altri orizzonti vi attraversa la mente. Niente panico. È tempo di aprire un dialogo con la persona amata. Esprimete chiaramente i vostri dubbi e le vostre paure. Approfittate di una grande opportunità, troverete insieme le soluzioni per andare avanti serenamente. Voto: 6,5

Scorpione – Se siete single, vi siete imbarcati in una relazione elettrizzante!

Ma fate attenzione, la vostra attrazione è più intellettuale che romantica. Non bruciate le tappe. Prendetevi il ​​tempo per godervi l'emozione di flirtare senza pressioni. Cogliete l'occasione per amare la vostra libertà. Potreste sentire una corrente piuttosto fresca tra di voi! Se avete una relazione d’amore, le cose non dette si accumulano? Spetta a voi agire e rompere il ghiaccio. Prendete le redini, chiedete al vostro partner di confidarsi con voi per superare questo traguardo transitorio. Il dialogo deve fungere da alleato prezioso, per mantenere accesa la scintilla tra di voi. Voto: 7

Sagittario – Un’ondata di soddisfazione vi travolge. Apprezzate pienamente il controllo totale sul vostro spazio personale.

Per caso, vi imbattete in uno sguardo ammaliante di una persona conosciuta in un vostro locale preferito. Questo piacevole flirt esalta la vostra gioia di essere single. Bella euforia, ma sappiate come dosarla. In coppia, sentite il ​​bisogno di mettere al microscopio certe abitudini! Dovete davvero finire una vaschetta di gelato guardando una serie Tv da soli? Favorite il dialogo di coppia, regalate invece alla vostra dolce metà una passeggiata. Emergono a galla le affinità, per aumentare l’attrazione tra voi due. Voto: 7

Pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – Tempo di riflessione. Vi state chiedendo che tipo di relazione state veramente cercando. Solo un flirt o qualcosa di duraturo e concreto?

Prendete tutto il tempo che vi serve per portare le cose alla luce. Coppie, piccoli inutili dissapori in vista. Dimenticate questi litigi, concentratevi invece sulle cose da fare con il vostro partner. Un bel film o una cena tranquilla in casa potrebbero essere la soluzione giusta per rasserenare l’atmosfera. Restate uniti e amatevi ogni giorno di più. Voto: 6

Acquario – La vostra immaginazione traboccante può giocarvi brutti scherzi. Sognando un amore ideale, rischiate di rimanere delusi di fronte alla realtà. Approfittate del vostro status di single per conoscere nuove persone, senza affrettare nulla. L'amore ha i suoi tempi, dategli una possibilità! È tempo di rompere la routine di coppia e osare qualcosa di nuovo.

Esprimete i vostri pensieri audaci al vostro partner. Forse questo piccolo granello di follia potrebbe portare a un impegno più profondo. Non abbiate paura della spontaneità, ma siate pazienti e tolleranti. Voto: 6

Pesci – Un’attrazione inaspettata potrebbe stravolgere le vostre abitudini. Tuttavia, invece di evitare la situazione, ascoltate ciò che il vostro cuore ha da dire. Avete la possibilità di scegliere e la libertà di prendere la decisione che fa per voi. Quale percorso prenderete? La palla è nel vostro campo. Coppie, questa giornata porta alcune rivelazioni nella vostra relazione romantica. Vi aspetta una sorpresa, un bellissimo momento di complicità. Siate aperti all'inaspettato, lasciate che rimodelli sottilmente la vostra vita di coppia. Sentite l'eccitazione, la pura felicità. Voto: 8