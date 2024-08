L'oroscopo di mercoledì 7 agosto prevede un Cancro più libero nei propri progetti professionali, con le idee giuste per riuscire a progredire, mentre lo Scorpione non sarà sempre coerente con le proprie scelte. I Gemelli saranno ostinati nel loro lavoro, nonostante alcuni ostacoli da superare, mentre l'Acquario riuscirà a instaurare un rapporto più fiducioso.

Previsioni dell'oroscopo di mercoledì 7 agosto segno per segno

Ariete: il vostro mercoledì si rivelerà abbastanza allegro per voi nativi del segno. Questa giornata sarà equilibrata in amore, con emozioni e momenti di maturità da condividere con chi amate.

Nel lavoro potrebbe essere un buon momento per prendersi una pausa dai vostri progetti, ricaricare le batterie e pensare a cosa potete fare per migliorare in futuro. Voto - 8️⃣

Toro: il vostro Oroscopo sarà più che soddisfacente in questa giornata di mercoledì. Nutrirete una grande stima per il partner, alimentati da questa Luna e questa Venere in buon aspetto. Se siete single, quest'estate inizierà finalmente a darvi delle soddisfazioni. In campo professionale, dimostrerete di avere le idee chiare con i vostri progetti e di poter raggiungere i vostri obiettivi al meglio delle vostre possibilità. Voto - 9️⃣

Gemelli: Marte e Giove vi assisteranno, ma con Mercurio in quadratura dal segno della Vergine, non sempre tutto andrà come previsto.

In ogni caso, sarete ostinati nei vostri progetti, impegnandovi fino a quando non raggiungerete i vostri obiettivi. In amore, attenzione a non chiedere troppo alla vostra anima gemella e non causare litigi superflui. Voto - 7️⃣

Cancro: vi sentirete più liberi e a vostro agio in ambito professionale. Questo periodo di transizione sarà molto utile per delineare nuovi progetti lavorativi che possano regalarvi soddisfazioni nel breve termine.

In amore, vi aprirete al partner dimostrando emozioni sincere. Se siete single, costruirete nuovi rapporti un passo alla volta, senza correre troppo. Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale discreta in questa giornata di mercoledì. La vostra relazione di coppia sarà stabile e piacevole, ma attenzione a non prendervi troppe libertà che potrebbero in qualche modo creare problemi al vostro rapporto.

Nel lavoro, state sperimentando molto per riuscire a ottenere di più dai vostri progetti, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Vergine: avrete una grande stima nei confronti del partner durante questo periodo. Questo cielo vi metterà a vostro agio con il partner, spingendovi a costruire un rapporto più soddisfacente, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito lavorativo, Mercurio porterà buone idee, ma con Marte e Giove in quadratura alcuni vostri progetti potrebbero richiedere più tempo del previsto. Voto - 8️⃣

Bilancia: sarà un giovedì discreto per voi nativi del segno, secondo l'oroscopo. Il rapporto con il partner sarà piacevole e romantico al punto giusto, con momenti di grande piacere con la persona che amate.

In ambito lavorativo, sarete pronti a cogliere nuove opportunità e sfruttarle al meglio per rendere i vostri progetti proficui. Voto - 8️⃣

Scorpione: non sarete sempre coerenti nei vostri progetti professionali a causa di alcuni imprevisti. Essere dinamici vi sarà d'aiuto, ma non sempre tutto ciò vi porterà agli obiettivi che vi siete posti. In amore non siate restii a spiegare i vostri sentimenti. Con la Luna e Venere in buon aspetto, sarà il momento giusto per farvi avanti. Voto - 8️⃣

Sagittario: un quadro astrale purtroppo complicato per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner non sarà così soddisfacente considerato la Luna e Venere in quadratura. Se siete single, dovrete trovare il giusto pretesto per avvicinarvi alla vostra fiamma.

Sul fronte professionale, alcuni progetti non stanno andando come sperate. Sarà necessario trovare soluzioni alternative. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale migliore in questo periodo grazie alla Luna e Venere in trigono. Secondo l'oroscopo, darete maggior risalto alla vostra relazione di coppia, convincendo il partner a partecipare alle vostre avventure amorose. In ambito lavorativo, sentirete il bisogno di mettervi alla prova e dimostrare che siete adatti al ruolo che coprite. Voto - 9️⃣

Acquario: riuscirete a instaurare un rapporto più fiducioso con la persona che amate nel prossimo periodo. Questo cielo sarà più sereno nei vostri confronti. Dovrete soltanto trovare il giusto pretesto per vivere un rapporto più allegro.

In ambito lavorativo, sarete produttivi il giusto per portare al successo i vostri progetti, senza strafare. Voto - 8️⃣

Pesci: con la Luna e Venere in opposizione dal segno della Vergine, non vi sentirete sempre a vostro agio con il partner. Anche voi single preferirete concentrarvi di più su quei rapporti per voi più cari. In ambito lavorativo, sarete attivi, prenderete spesso iniziativa, ma le conclusioni non saranno sempre quelle che sperate. Voto - 6️⃣