L'Oroscopo del weekend è pronto a svelare l'andamento della fortuna per le giornate che vanno da sabato 17 a domenica 18 agosto, calcolando la buona sorte per ognuno dei dodici segni zodiacali. A brillare sotto l'egida della dea del buon destino, il trio formato dall'Acquario al 1° posto, con il Cancro e la Bilancia a seguire. Vergine chiude in coda alla classifica.

Previsioni zodiacali della fortuna weekend 17-18 agosto e classifica: molto bene anche l'Ariete

12° posto - Vergine. Questo weekend potrebbe non portare eventi particolarmente fortunati, ma ogni situazione che incontrerete potrebbe dare un'opportunità preziosa per la crescita personale.

Nonostante qualche momento di difficoltà, ricordate che è proprio superando gli ostacoli che si rafforza il carattere. In amore, potreste percepire una certa distanza dal vostro partner. È importante comunicare apertamente, esprimendo i vostri sentimenti senza timore. Parlate delle preoccupazioni e ascoltate ciò che il partner avrà da dire. Se siete single, questo non è certo il momento più propizio per nuove conoscenze. Concentratevi invece sulla famiglia e cercate di rilassarvi, magari dedicandovi a un hobby che vi appassiona o semplicemente godendovi il tempo libero.

11° posto - Toro. Il fine settimana sarà caratterizzato da una profonda riflessione con la buona sorte decisamente latitante.

Non ci saranno molte occasioni favorevoli, ma questo non significa che non possiate trarre beneficio dal tempo che avete a disposizione. In famiglia, potrebbe emergere qualche piccolo conflitto: con pazienza e comprensione, riuscirete a risolvere tutto o la maggior parte delle cose che non vanno. È un discreto momento per affrontare questioni irrisolte o per chiarire malintesi.

I single potrebbero avvertire un senso di solitudine: può essere un periodo ideale per concentrarsi su se stessi e sul proprio benessere fisico. Prendetevi cura della mente e del corpo, magari facendo qualcosa all'aria aperta per godere delle bellezze dell'estate.

10° posto - Pesci. Si profila un sabato e conseguente domenica quasi completamente all'insegna della tranquillità e della pace interiore.

Anche se le opportunità generate dalla dea bendata potrebbero essere assenti o limitate, troverete lo stesso serenità nel vivere il presente, con calma e gratitudine. In amore, dedicate più tempo e attenzione al partner: piccoli gesti e parole dolci rafforzeranno il legame aumentando la passione. Per i single, ci sarà la possibilità di allargare la cerchia delle attuali amicizie. Intanto, mantenete aspettative realistiche e lasciate che le cose seguano il corso naturale. Questo è anche un ottimo momento per dedicarsi a ciò che piace, ritagliando spazi di relax e divertimento. Sfruttate queste giornate per rigenerarvi e per godere dei semplici piaceri della vita.

9° posto - Capricorno. Il prossimo weekend potrebbe regalare piccole novità con anche qualche evento fortunato.

Per qualcuno potrebbe essere l'ora del cambiamento o della rinascita: una trasformazione fatta da piccoli successi contribuirà a farvi sentire appagati. Sul fronte sentimentale, potreste attraversare momenti altalenanti, ma il dialogo aperto e sincero sarà la chiave per superare eventuali difficoltà. Per chi è single, il fine settimana offre poche possibilità da sfruttare. In questi giorni sarà importante non affrettare i tempi. Prendetevi pazienza quanto è necessario e conoscete meglio chi avete di fronte. Non dimenticate di dedicare spazio al vostro fisico: le giornate estive sono perfette per migliorare ogni parte del corpo.

8° posto - Scorpione. Questo weekend sarà lievemente fortunato. Un periodo da dedicare in parte ai rapporti a stampo emotivo e alla cura del proprio benessere fisico.

Avrete l'opportunità di rafforzare i legami affettivi e di coltivare relazioni che vi stanno a cuore. In amore, la sincerità e l'apertura saranno fondamentali: condividete i vostri sentimenti con il partner e non abbiate paura di esprimere ciò che provate. I single potrebbero rivivere o rivisitare piacevoli amicizie o momenti significativi che potrebbero trasformarsi in qualcosa di speciale. Dedicate del tempo anche ai figli, se vi sono, approfittando delle belle giornate estive per svolgere attività all'aperto. Cercate di essere e agire da veri positivi.

7° posto - Leone. Preparatevi a buon fine settimana, produttivo quanto basta e forse anche portatore di una dolce gratificazione. Le stelle vi offriranno anche discrete opportunità favorite dal buon destino: dimostrare il vostro valore, sia nel lavoro che nella vita privata.

In amore, sarà importante prestare attenzione alle "voglie" della persona amata, dimostrando attenzione e attaccamento. Per chi è single, questo fine settimana sarà sufficientemente pregno di stimoli positivi, il che potrebbe rivelarsi molto interessante sul lato sentimentale. Lasciate per un po' i soliti pensieri e immergetevi nella fragranza unica di queste giornate d'agosto. Il non pensare a nulla di impegnativo aiuterà a creare ricordi indimenticabili.

6° posto - Gemelli. L'oroscopo di fine settimana, 17-18 agosto, evidenzia un periodo di crescita personale e nuove scoperte per molti del segno. Una serie di eventi o coincidenze fortunate vi guideranno verso situazioni inattese, ma molto piacevoli.

Alcune di queste potrebbero ridare fiducia nel futuro. In amore, essenziale essere presenti e con massima disponibilità nei confronti di chi avete nel cuore: non solo con l'affetto, ma anche con la continua assistenza nelle piccole cose di tutti i giorni. Parlando di single, questo periodo potrebbe riservare diverse possibilità di conoscere persone speciali o regalare emozionanti avventure sentimentali. Non trascurate tutto il resto però: le giornate estive sono perfette non solo per fare nuove esperienze amorose ma anche per rafforzare i legami familiari.

5° posto - Sagittario. Questo fine settimana vi regalerà due giornate a dir poco perfette. Insomma, un ottimo equilibrio tra momenti di divertimento e situazioni importanti.

Sarà un periodo ideale per ritrovare l’armonia interiore, la pace e la voglia di godere appieno le piccole gioie offerte dal momento. In amore, fondamentale saper ascoltare e rispondere con solerzia a tutto ciò che potrebbe coinvolgere il proprio partner, in tal modo ne risentirà positivamente tutto il rapporto. Per i single, il weekend potrebbe stimolare la fantasia di molti: una prepotente volontà di fare qualcosa di mai provato, alla fine si rivelerà piacevole. , Approfittate, se siete tra coloro in ferie, per non fare assolutamente nulla che non piaccia.

4° posto - Ariete. Un buon sabato e un altrettanto buona domenica, all’insegna della fortuna: l’avventura vi attende! Le due giornate saranno piene di nuove esperienze e di occasioni piacevoli.

Sarete carichi di entusiasmo e pronti a tuffarvi in nuove imprese. L’impulso al "fare" sarà il vostro compagno inseparabile. Un progetto ambizioso potrebbe prendere forma, richiedendo tutta la vostra energia e determinazione. In Famiglia, sentirete un forte desiderio di affermare la vostra indipendenza e di conquistare nuovi traguardi. L’amore sarà vissuto con intensità, ma fate attenzione a non essere troppo impulsivi. Per i single, un incontro inaspettato potrebbe scatenare una scintilla. Un’escursione in montagna o una semplice nuotata aiuterà a scaricare stress e fatica.

3° posto - Bilancia. La parte conclusiva della settimana si prospetta ricca di successi fortunati e splendide realizzazioni personali.

Le soddisfazioni non mancheranno e vi sentirete appagati dai risultati ottenuti. In amore, la diplomazia e il vostro bel caratterino senz'altro vi permetteranno di risolvere ogni tipo si situazione, e di rafforzare il legame con il partner. La ricerca dell’armonia di coppia sarà al centro delle vostre attenzioni. Dedicate tempo alla cura di voi stessi e del vostro ambiente. Un’attività creativa, come dipingere o scrivere, potrebbe rivelarsi terapeutica. In amore, un nuovo look sarà la vostra arma vincente, anche per risolvere piccole incertezze. Cercate di trovare un equilibrio tra i vostri bisogni e quelli del partner. Per i single, un evento sociale potrebbe farvi incontrare finalmente l'amore della vostra vita.

2° posto - Cancro. Preparatevi a vivere un weekend assistiti dalla benevolenza della dea bendata. Le stelle vi offrono un momento propizio per concretizzare i vostri progetti e raggiungere gli obiettivi che avete a cuore. La sensibilità sarà particolarmente acuta: ascoltate il vostro istinto e lasciatevi guidare verso le scelte più giuste per voi. Una sessione di yoga, magari sulla spiaggia, o una lettura coinvolgente sotto l'ombrellone potranno aiutarvi a ritrovare la pace interiore. In amore, la dolcezza e la capacità di saper ascoltare faranno sciogliere il cuore di chi amate. Una sorpresa romantica sottolineata con un biglietto d’amore, sarebbe molto apprezzata dal partner. Per i single, l’astrologia promette incontri sereni e appaganti.

Frequentate luoghi in linea col vostro carattere, lasciando a casa la timidezza.

1° posto - Acquario. La fortuna vi sorride, regalando un fine settimana ricco di opportunità e momenti di pura gioia. Sarà un periodo illuminato dalla felicità, dove l’entusiasmo sarà il vostro compagno di viaggio. Preparatevi a vivere esperienze uniche, che lasceranno un segno indelebile nei vostri ricordi. In amore, chi è già in coppia godrà di momenti di intensa armonia, rafforzando il legame con il proprio partner. Le due giornate saranno piene di complicità, intimità e calore umano. Non mancheranno le occasioni per condividere esperienze emozionanti o per riscoprire il piacere di stare insieme, lontani dalla routine quotidiana. Per i single, il weekend porterà incontri promettenti. Sarà un periodo in cui le nuove conoscenze avranno il potenziale di trasformarsi in qualcosa di più significativo. Aprite il cuore e lasciatevi guidare dalle emozioni: potrebbe essere l'inizio di una storia d'amore che aspettavate da tempo.