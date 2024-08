Secondo l'oroscopo familiare e finanziario, la settimana cha va da lunedì 19 a domenica 25 agosto i nati sotto il segno dei Pesci vivranno una settimana molto vivace e calorosa in famiglia. Di seguito tutti i dettagli sugli altri segni.

Previsioni dell'oroscopo familiare e finanziario per la settimana 19-25 agosto: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – La settimana dal 19 al 25 agosto sarà favorevole ai progetti di un matrimonio stabile. Se avete figli o nipoti abbastanza grandi che intendono portare il proprio partner all’altare, aiutateli a riflettere attentamente su questo grande passo.

Sarà anche il periodo ideale per un trasloco, per una ristrutturazione o per la vendita di un immobile di famiglia. Urano, ben posizionato nel settore finanziario, vi porterà fortuna. È il momento di fare transazioni importanti. Potrete anche sfruttare al meglio le vostre risorse. Se avete difficoltà a trovare un posto dove vivere o lavorare, le stelle vi guideranno verso la soluzione giusta. Voto: 7,5

Toro – Buoni rapporti con tutta la famiglia. Fate attenzione, però, che i problemi di denaro non avvelenino i rapporti con i vostri fratelli o sorelle. Sarete piuttosto esigenti con i vostri figli. Introdurrete alcune regole più severe che dovranno rispettare, volenti o nolenti. Dovete fare attenzione alle vostre finanze.

Pianificate un budget molto ristretto, non buttate i soldi dalla finestra, altrimenti vi troverete presto di fronte a problemi angoscianti. Voto: 7

Gemelli – Con una serie di pianeti benefici che influenzano il settore dei figli, potete aspettarvi una settimana molto piacevole. I vostri pargoli saranno in ottima forma e il vostro rapporto sarà all'insegna della felicità e del dialogo.

La prima parte di questa settimana sarà favorevole per le grandi transazioni immobiliari. Riuscirete anche a far quadrare il bilancio grazie a un'abile gestione delle vostre finanze. Nella seconda parte, invece, dovrete essere molto prudenti, perché il vostro giudizio sarà offuscato dagli aspetti confusi di Nettuno. Voto: 7

Cancro – I rapporti con i genitori, i fratelli e le sorelle saranno probabilmente più sereni rispetto al passato.

Chi ha figli può aspettarsi una settimana molto festosa. I vostri figli saranno in ottima forma, molti felici di essere vivi e stabiliranno con voi un rapporto di profonda tenerezza e complicità. L'influenza di Urano dovrebbe rendervi cauti quando si tratta di finanze. Questo pianeta non ha eguali quando si tratta di scatenare imprevisti non sempre piacevoli. Per poter affrontarli senza farsi prendere dal panico, non toccate i vostri risparmi e rimandate le spese rischiose a un secondo momento. Voto: 8

Voti da Leone a Scorpione

Leone – L'Oroscopo della famiglia vi consiglia di non permettere ai vostri parenti di intromettersi nella vostra vita privata. Sta a voi prendere provvedimenti per garantire che ognuno mantenga il controllo della propria casa!

Non interferite nelle relazioni amorose dei vostri figli. Le vostre finanze non dovrebbero essere motivo di preoccupazione, poiché non ci sono pianeti che le influenzano. Non dovete temere grosse difficoltà, ma d'altra parte non aspettatevi nemmeno che la fortuna vi sostenga. A patto che non facciate spese eccessive, non dovreste avere problemi a far quadrare il bilancio. Ma se state pensando di acquistare un immobile o di ristrutturare la vostra casa, è arrivato il momento di mettere i soldi da parte. Voto: 7

Vergine – Giove porterà fortuna e gioia di vivere a tutti coloro che vi sono vicini. Saranno in ottima forma, sia che si tratti dei vostri figli che dei vostri genitori. Inoltre, è molto probabile che un membro della vostra famiglia sia in grado di darvi una mano nel lavoro o semplicemente a livello finanziario.

Attenzione sul fronte finanziario. Correte il rischio di veder riaffiorare vecchi debiti dimenticati o, più stupidamente, di imbarcarvi in acquisti rovinosi di cui poi vi pentirete amaramente. Usate la vostra forza di volontà per resistere alla tentazione di spendere. Voto: 7

Bilancia – I rapporti con le persone più vicine saranno vivaci. Sono possibili discussioni, ma non preoccupatevi troppo, perché questo aiuterà a risolvere le cose. Attenzione, però, a non scagliarvi contro i vostri figli: non capirebbero. Avete grandi possibilità di guadagno in questo periodo, grazie agli influssi planetari che vi saranno molto favorevoli. Dovete il vostro successo alla vostra formidabile energia e alla vostra fortuna.

Farete anche scintille. Potreste pensare di viaggiare dall'altra parte del mondo per far fruttare i vostri soldi. Tutto molto eccitante. Voto: 8

Scorpione – In casa sarete più severi e attenti alla disciplina. Potrà esserci qualche sfuriata, ma alla fine nessuno si lamenterà del vostro rigore, perché si rivelerà indispensabile e benefico. Per calmare le vostre paure, vi verrà voglia di fare spese folli. Probabilmente comprerete dei vestiti costosi, o una macchina fotografica di ultima generazione che non vi servirà a molto. Cercate di sopprimere questo impulso sostituendolo con un breve viaggio. Voto: 6,5

Oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario – Sentirete il bisogno di essere circondati e apprezzati.

Cercherete di mettervi a disposizione delle persone più care e di rendere loro la vita piacevole in mille modi. Le vostre buone intenzioni e la vostra disposizione d'animo sono da lodare. Approfittate di questo aspetto di Mercurio per mettere in ordine i vostri conti, incontrare il vostro banchiere, riorganizzare i vostri investimenti o consolidare i vostri prestiti: le soluzioni vantaggiose saranno alla vostra portata. Voto: 9

Capricorno – Questa sarà una settimana tranquilla per voi sul fronte familiare. Stimolati dagli influssi nettuniani, sarete più attenti a chi vi sta vicino e sarete più comprensivi e benevoli verso il coniuge e i figli. Dal punto di vista finanziario, il vostro lato un po' sognatore e spensierato potrebbe farvi perdere alcune ottime opportunità offerte da Saturno.

Sarebbe quindi utile che vi faceste aiutare da qualcuno più realista e competente. Voto: 7,5

Acquario – Con questo aspetto di Plutone, la vostra vita familiare dovrebbe svolgersi senza problemi. Naturalmente, se siete padre o madre di famiglia, dovrete essere pazienti. Tutto filerà liscio se lascerete che i vostri figli esprimano i loro desideri e le loro esigenze. Giove, il dominatore della fortuna e del successo, vi promette una giornata finanziariamente prospera. Non esitate a chiedere una gratifica o, se avete dei risparmi, a considerare investimenti più redditizi. Attenzione, però, a non essere miopi: non siate troppo ottimisti o spenderete troppo. Voto: 7,5

Pesci – L'atmosfera familiare sarà molto vivace e calorosa, con tutti che proporranno mille attività.

Attenzione, però, al rischio di fraintendimenti. Non arrabbiatevi prima di aver chiarito la questione. Visti gli aspetti tortuosi di Saturno, dovrete essere molto cauti nei vostri desideri d'acquisto e fare attenzione a non sconvolgere i vostri investimenti sulla base di una cattiva intuizione. Basta gestire saggiamente il vostro budget e riuscirete a mettere da parte senza troppa fatica qualche risparmio, che potrete presto spendere per concedervi qualche sfizio. Voto: 7