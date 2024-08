L'oroscopo dell'autunno racconta che sarà una stagione piena di imprese d’amore e di scoperte per gli Ariete (con voto otto) che vivono in coppia. Per i Gemelli le stelle avranno in mente di portare tanta gioia nella loro vita di coppia. La Luna renderà i single Cancro dei seduttori irresistibili, mentre Marte organizzerà incontri interessanti ai nati in Scorpione. Nettuno si prenderà la briga di risolvere i problemi che ci sono nella vita finanziaria dei Toro. Infine molti Bilancia metteranno in secondo piano la famiglia per raggiungere a tutti i costi gli obiettivi professionali prefissati.

L'atmosfera autunnale secondo l'oroscopo, pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Coppie, con un cielo dalla colorazione venusiana così forte, questa volta tocca a voi vivere imprese amorose senza precedenti, scoperte sensuali e performance senza precedenti. Vi divertirete più che mai e l'amore continuerà a stimolare la vostra curiosità. Le coppie già legate da tanto tempo sperimenteranno il soffio di venti provenienti da altrove. Single, è un periodo in cui vivrete momenti appassionati ma discreti; cercherete di allontanare gli intrusi che tentano di disturbare la vostra privacy o svelare il vostro segreto. Saranno favoriti gli investimenti a lungo termine. D’altro canto, bisogna fare attenzione prima di effettuare operazioni finanziarie che dovrebbero fruttare molto denaro in breve tempo.

Maggiore fortuna in qualche partita; non dimenticate di controllare il vostro numero fortunato. È durante questo periodo che dovrete fare il punto e mettere in atto tutto ciò che può portare espansione alle vostre attività e alla vostra carriera. D'ora in poi tutto andrà molto velocemente. Non lasciate che si presentino opportunità inaspettate.

Il pianeta Mercurio vi porterà nuove idee e ottime opportunità di crescita, sia lavorativa che personale. Con Nettuno in buon aspetto, cogliete l'occasione per risolvere alcune delicate questioni familiari. Se avete litigato con i vostri cari, provate a riconciliarti. Detto questo, non esitate a tenere lontani alcuni dei vostri familiari che tendono a interferire nella vostra vita privata.

Voto: 8

Toro – Se vivete in coppia, questo aspetto di Venere promuoverà il rinnovamento nell'amore e nel romanticismo. Potreste vivere un'esperienza molto bella nella vostra vita di coppia, a condizione che superiate la vostra solita paura dei nuovi eventi. Le coppie che stanno perdendo slancio troveranno nuova energia. Single, molti di voi vorranno far rima con amore per sempre. In ogni caso, sotto la spinta di Venere in buon aspetto, non risparmierete sforzi per consolidare i vostri legami affettivi, sforzi che vi porteranno a un meraviglioso benessere e vi permetteranno di stabilizzarvi a livello romantico. Cercate di risolvere i vostri problemi finanziari proprio in questo periodo autunnale, con l'aiuto di Nettuno in buon aspetto.

Allora vi mancheranno lucidità e senso pratico, e rischierai di commettere errori gravi che influenzeranno il vostro futuro finanziario. Avrete l'opportunità di organizzare al meglio le vostre attività e mettere in campo le strutture che vi permetteranno di avere successo nella vostra professione. Più agirete insieme agli altri, più aumenterete le vostre possibilità di successo, soprattutto se dispiegherete tutto il fascino necessario per la benevolenza generale. È suggerendo piuttosto che imponendo che si faranno notevoli progressi. Saturno vi spingerà a rafforzare il potere che esercitate su chi vi è vicino. Con i vostri figli, però, evitate di essere troppo possessivi; incoraggiate i rapporti con loro migliorando la comprensione reciproca.

Voto: 7,5

Gemelli – Se avete una relazione d’amore, sarete al settimo cielo e carichi di passione. Le stelle vi permetteranno di vivere intense gioie amorose. Le coppie mostreranno la loro felicità negli incontri sociali e assaporeranno il meglio della vita insieme. Chi vive in coppia avrà buone probabilità di avere un cuore festoso. Anime solitarie, questo è un periodo in cui la passione amorosa vi riempirà. L'intimità sarà più deliziosa che mai e avrete un solo desiderio: restare il più a lungo possibile sotto lo stesso piumone con il vostro partner. Consiglio di Saturno: sforzatevi di gestire la vostra situazione finanziaria con il massimo rigore. Controllate di aver pagato tutte le bollette e le tasse.

Il minimo errore potrebbe causare gravi conseguenze. Una migliore tecnica di lavoro dovrebbe rendere i vostri sforzi più proficui grazie al sostegno di Marte. Ciò vi consentirà di dimostrare competenza e di fare maggiori progressi nelle vostre attività quotidiane. Anche i buoni rapporti con i colleghi vi saranno di grande aiuto, a patto che voi siate più aperti. In famiglia, attenzione alla mancanza di sfumature e alla sfortunata tendenza a rifiutare il dialogo. Al momento, i vostri rapporti con i vostri cari sono troppo fragili perché voi possiate causare ulteriore tensione. Voto: 9

Pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – Venere in aspetto positivo favorirà le coppie innamorate. Vi sentirete molto vicini al vostro partner, spinti da sentimenti teneri e intensi.

Il piacere ci sarà, così come la gioia di vivere insieme ogni giorno. Single, la Luna, alleata al pianeta Venere, intensificherà il vostro magnetismo e la vostra luminosità. Insomma, difficilmente passerete inosservati: la vostra sicurezza vi rende un seduttore irresistibile. La vostra calda e vibrante sensualità renderà splendido questo periodo autunnale. Molti Cancro cercheranno di legalizzare il loro amore. Ci saranno progetti di matrimonio nell'aria per gli innamorati sinceri. Molte cose sul fronte finanziario dovrebbero iniziare a stabilizzarsi in questa stagione autunnale. Abbandonate i percorsi della routine e pensate in grande. Ma non mettete a repentaglio il futuro impegnandovi in spese inutili.

I rapporti con i vostri colleghi di lavoro miglioreranno. Idee costruttive emergeranno a seguito di conferenze o conversazioni. In ogni caso, gli sforzi congiunti saranno coronati dal successo. Vi sentirete più a vostro agio con il vostro ambiente, il che vi permetterà di progredire ed esprimervi meglio. Con il sostegno di Nettuno in aspetto favorevole, prendete il toro per le corna e cercate di risolvere definitivamente alcuni problemi familiari e domestici che causano costantemente scontri con i vostri cari. Voto: 9

Leone – Le coppie già formate rimarranno stabili ma preferiranno occuparsi insieme del benessere economico o consolidare la propria posizione sociale; in altre parole, l’amore puro sarà relegato in secondo piano.

Se siete single, vorrete aggiungere un po' di pepe alla vostra vita sentimentale. Ma ancora una volta, fate attenzione, perché i vostri corteggiatori non saranno sempre disposti a seguirvi nelle tue esperienze. Urano preparerà per voi un mix ben bilanciato di ispirazione e praticità per quanto riguarda i vostri affari finanziari. Approfittatene per apportare cambiamenti e miglioramenti di vostro gradimento. Ora sarà il momento perfetto per intensificare i vostri sforzi sul lavoro. Più vi applicate, migliori saranno i risultati. Ciò vi aiuterà a ottenere l'approvazione dei vostri colleghi e il loro rispetto per le vostre capacità organizzative. Sarete il primo beneficiario. I vostri obblighi professionali o sociali saranno numerosi, ma farete di tutto per trascorrere più tempo di qualità con la vostra famiglia.

Non sarete gentili con coloro che cercano di interferire nella vostra vita privata. Voto: 7

Vergine – La stagione autunnale sarà molto facile da vivere per voi che avete una relazione romantica. Momenti di passione si alterneranno a momenti in cui ciascuno dei partner svolgerà tranquillamente i propri affari senza preoccuparsi troppo dell'altro. Single, potreste avere difficoltà a far fronte alla competizione in amore. Ciò potrebbe provocare scene di gelosia nella maggior parte dei casi infondate, ma che tuttavia lasciano tracce. Siate più umoristici e sentitevi lusingati nel vedere la persona che vi piace godere di così tanta popolarità. Nettuno formerà aspetti sfavorevoli sul piano finanziario.

Fate attenzione a non essere troppo ottimisti correndo rischi finanziari eccessivi. Saranno particolarmente favorite le professioni che richiedono attenzione ai dettagli e pazienza. Inoltre, coloro che fanno molti viaggi di lavoro avranno l'opportunità di realizzare operazioni eccezionali. La maggior parte di voi vedrà il futuro con occhi nuovi e raggiungerà i propri obiettivi. Questa volta potreste avere difficoltà a conciliare la vita familiare e la vita amorosa o professionale. Chi vi circonda non capirà il vostro comportamento e potrebbe incolparvi per questo. Prendetevi il ​​tempo per spiegarvi, altrimenti i vostri familiari avranno l'impressione che voi siate riservati e scostanti nei loro confronti, cosa che li ferirebbe moltissimo.

Voto: 7

Astrologia da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Con il Sole e Mercurio in aspetto armonioso, non dovreste lamentarvi della vostra vita matrimoniale. La disponibilità che dimostrate nei confronti del vostro partner vi farà guadagnare un posto speciale ai suoi occhi. In altre parole, non potrà fare a meno di voi. Single, sotto l'influenza del pianeta Mercurio, proverete un desiderio impellente di trovare un nido d’amore, di sposarvi o almeno vivere una favola d’amore, e perderete temporaneamente l’interesse per le avventure o gli amori a breve termine. Se avete vissuto un periodo critico con il vostro partner, questa volta avrete grandi possibilità di ripristinare la passione e rafforzare il rapporto. Non ascoltate i consigli di chi vi circonda in merito agli investimenti. I vostri cari vi spingerebbero a commettere grossi errori nella gestione delle vostre finanze. Seguite la vostra intuizione. Nella vostra professione, non prendete in considerazione progetti importanti in questo periodo autunnale. Sono proprio i vostri compiti quotidiani che vi porteranno maggiori soddisfazioni e opportunità. Sarai completamente concentrati sul raggiungimento delle vostre ambizioni professionali o sociali. E la vostra vita familiare passerà, per un momento, in secondo piano. I vostri cari non avranno alcun interesse a incolparvi per questo. Voto: 7,5

Scorpione – Le stelle benedicono tutti i cuori amorevoli. Questo periodo autunnale sarà esaltante e vi riserverà ottime sorprese. Per le coppie a lungo termine, c’è da aspettarsi un’improvvisa ripresa della tenerezza e passione. E che dire delle coppie in difficoltà? Nella maggior parte dei casi, decideranno di sistemare le cose senza cerimonie. Single, supportati da Venere, la dea dell'amore, vedrete il vostro fascino funzionare come per magia. E poiché Marte, il governatore del desiderio e della passione, sarà in aspetto armonico, avrete buone possibilità di incontrare qualcuno che vi incanterà e vi affascinerà. Sul fronte finanziario, avrete tanta voglia di spendere. Desidererete tutto: cambiare look, trasformare completamente la decorazione dei vostri interni, acquistare una nuova auto, etc. E l'elenco non è affatto esaustivo! Comprate quello che volete, ma niente a credito, altrimenti incontrerete presto gravi difficoltà che oscureranno le vostre giornate. Nel vostro lavoro, tutto ciò che esce dalla vostra routine e dalle vostre abitudini vi sarà più favorevole. La fortuna vi terrà d’occhio. La vostra attività si espanderà e avrete l'opportunità di creare contatti interessanti che vi apriranno le porte. Per la famiglia, sarà un periodo abbastanza movimentato. Ci saranno discussioni, litigi e scontri con qualche familiare dal carattere burbero e chiuso di mente. Tuttavia, sarete disposti a lasciare perdere e fargli credere di avere ragione. La salute mentale prima di tutto. Voto: 7

Sagittario – Questa stagione autunnale potrebbe essere insoddisfacente per alcune coppie. Le discussioni riguarderanno spesso i soldi. Per quanto sembrate una formica, il vostro partner si comporterà come una cicala. Inoltre, il vostro umore dipenderà spesso dal vostro conto in banca. Cercate di avere discussioni franche e tranquille e di prendere accordi: la vita è troppo breve e troppo preziosa per sprecarne anche la più piccola parte. Se siete single, l’atmosfera planetaria, posta sotto l'egemonia del pianeta Marte, metterà i vostri amori sotto i riflettori, e lì a volte vi brucerete le ali, perché la passione vi sconvolgerà. In ogni caso, la fortuna amorosa di tutti i Sagittario sarà molto forte. Per quanto riguarda la sfera finanziaria, dovrete essere molto rigorosi, altrimenti avrete tanti problemi. Siate più formica che cicala. Le vostre energie vi faranno correre avanti. Più iniziative coraggiose intraprenderai, più troverai il supporto e lo stimolo necessari per realizzarle. Seguite il flusso e coltivate i vostri vantaggi. La vostra vita familiare avrà la priorità in questo periodo. Alcuni di voi soffriranno moltissimo per l’atteggiamento distante e freddo di alcune persone care. Non giudicatele, cercate piuttosto di capire il loro comportamento. Voto: 7

Previsioni da Capricorno a Pesci

Capricorno – Gli aspetti planetari di questo autunno incoraggeranno le coppie a esaminare e migliorare le relazioni esistenti. Si tratterà soprattutto di rendere le relazioni più aperte, di condurre uno stile di vita più giovane, rilassato, più aperto al mondo esterno. Anime solitarie, arriveranno meraviglie nel campo dell'amore. Tutte le vostre iniziative si riveleranno benefiche finché l’estasi sarà presente. Realizzate i vostri desideri più intimi e aiutate la persona che vi piace tanto a esprimere i suoi desideri. Se avete bisogno di effettuare importanti transazioni finanziarie o risolvere questioni controverse, sarete favoriti da Plutone. Ma questo non sarà un motivo per commettere imprudenze. Nel campo professionale, le buone opportunità vi arriveranno soprattutto dall'esterno. I vostri sforzi saranno così più proficui e potrete ampliare il vostro raggio d’azione. Aspettate il momento migliore per prendere una decisione riguardo un grave problema familiare. Intransigenti, per non dire intolleranti, rischiate di dare un giudizio troppo duro e di pentirvene. Voto: 7

Acquario – Coppie, in linea di principio sarete particolarmente onorati dalle stelle per quanto riguarda i vostri rapporti coniugali. Viaggi e nuova vita saranno all’orizzonte. Le coppie formate da molto tempo sperimenteranno una nuova prospettiva di vita. Single, questo autunno cogliete l'occasione di fare un incontro eccezionale che i piacevolissimi afflussi astrali vi offriranno. Questo periodo vi permetterà di conoscere una persona tanto seria quanto brillante. Prendetevi cura del vostro look e soprattutto del vostro sorriso. Ottime prospettive finanziarie. Se dovete effettuare una transazione delicata, Urano vi suggerirà i passi da compiere, le insidie ​​da evitare nonché il comportamento da adottare. Questo clima astrologico sarà favorevole a creazioni di ogni tipo. Coloro che hanno un'attività creativa progrediranno nella loro arte beneficiando di una buona fonte di ispirazione e di protezione attiva. Altri lavoratori trarranno grande soddisfazione dal loro lavoro. Vi sforzerete di creare un'atmosfera festosa nel vostro ambiente familiare. I rapporti con la vostra cerchia familiare potrebbero essere un po’ interrotti. Vi sentirete come se i vostri cari vi stessero deludendo quando avete più bisogno di sostegno. In effetti, avrete molte idee sbagliate. Voto: 7

Pesci – In questo autunno, Mercurio vi renderà molto esigenti nei confronti del vostro partner. Non gli passerete nulla e non sarete disposti a prendere scorciatoie. Cercate di moderare le vostre richieste se volete preservare l'armonia della vostra relazione d’amore. Se il vostro cuore è solo, questo periodo potrebbe segnare ottime possibilità di stabilizzare la vostra vita sentimentale. Tuttavia, non entusiasmatevi troppo per le prospettive finanziarie che un cosiddetto matrimonio di convenienza può offrirvi. In generale, sarebbe sempre una buona idea tenere separati amore e denaro, poiché raramente vanno bene insieme. La prima metà del periodo autunnale sarà favorevole a transazioni immobiliari su larga scala. Potrete anche migliorare l'equilibrio del vostro budget, grazie a un'abile gestione delle vostre finanze. Nella seconda metà, invece, fate molta attenzione, perché il vostro giudizio sarà ossessionato dagli aspetti confusi di Nettuno. La Luna influenzerà il vostro settore economico. Questo sarà un buon momento per prendere iniziative e cercare supporto che aiuterà il vostro successo professionale. Provateci e avrete successo, soprattutto se sfrutterete tutti i vostri poteri di persuasione. Apparirete molto più espansivi del solito. I rapporti con i vostri cari saranno molto allegri, molto rilassati. Voto: 7,5