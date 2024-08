L'oroscopo di lunedì 12 agosto è pronto a dare sfogo alla curiosità di conoscere in anticipo come potrebbe evolvere il periodo. L'inizio settimana vedrà primeggiare il Leone, primo in classifica stelline e altamente favorito dalle stelle. Ottimo lunedì anche per Cancro, Scorpione e Capricorno, trio valutato con le cinque stelline della buona fortuna. Giornata sotto le attese, invece, per coloro dei Gemelli, con probabili alti e bassi in amore.

Previsioni zodiacali del 12 agosto, da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★★. Rasserenate gli animi, perché il partner sarà particolarmente comprensivo.

Dedicare del tempo a voi stessi: sarà il modo migliore per ritrovare il contatto con il vostro animo e promuovere un benessere interiore. Lunedì arriverà anche tanta serenità in ambito di coppia. Single, Venere sarà dalla vostra parte con buone intenzioni. Sfruttate al massimo le vostre energie amorose e assaporate la felicità che la giornata vi offrirà. Non sarà necessario cercare lontano per trovare la dolce metà, basterà semplicemente guardarsi attorno. Per chi è in cerca di lavoro, le opportunità potrebbero essere limitate a posizioni part-time: non sottovalutate la possibilità di fare esperienza. Anche un piccolo passo potrà essere un’occasione preziosa per crescere.

Toro: ★★★★. Un buon lunedì si profila in arrivo.

Potrete vivere diversi momenti di buone emozioni per un'estate davvero esaltante. Condividete ogni cosa con la dolce metà, magari in riva al mare soprattutto, oppure in qualsiasi altro luogo se siete in vacanza. Così, le incomprensioni eventualmente emerse nei giorni scorsi si dissolveranno, lasciando spazio a un ritrovato equilibrio.

Single, vi sentirete pronti a passare all’azione con disinvoltura, mostrando una naturale sicurezza. La Luna vi donerà fascino e un pizzico di audacia, rendendovi irresistibili agli occhi di chi desiderate conquistare. Sul lavoro, la giornata scorrerà tranquilla, permettendovi di portare a termine l'attività con serenità ed efficienza.

Gemelli: ★★. L'Oroscopo del giorno non pronostica positività. Ci saranno alcuni alti e bassi in amore, soprattutto con il partner, ma niente che non si possa risolvere con un po' di pazienza. Con una buona dose di tranquillità e forza di volontà, le incomprensioni svaniranno quasi senza che ve ne accorgiate, permettendovi di ritrovare la serenità perduta. Single, sentirete il bisogno di staccare dal mondo per qualche ora e dedicare del tempo solo a voi stessi. Desidererete crogiolarvi in una solitudine rigenerante, e chi vi è vicino capirà e rispetterà questo vostro bisogno. Sul lavoro, avrete la capacità di farvi notare dai piani alti. Evitate però di perdere troppo tempo a rivedere e modificare continuamente le vostre cose; fidatevi delle capacità che avete e procedete con sicurezza.

Cancro: ★★★★★. Inizio settimana da vivere da veri superlativi! Sarete animati dal desiderio di regalarvi momenti di gioia, lasciandovi trasportare dalla passione verso la persona amata. La voglia di stare insieme, forse ultimamente un po' affievolita a causa di ciò che ben sapete, si riaccenderà e vi darà modo di sorprendere il partner con spontaneità e naturalezza. Single, i vostri sforzi verranno finalmente riconosciuti e questo varrà per tutti voi, indipendentemente dalla situazione sentimentale in cui vi troviate. Un atteggiamento positivo avrà l'effetto desiderato, avvicinandovi all'amore con grande soddisfazione. Sul lavoro, la giornata sarà favorevole per recuperare l'energia mentale necessaria ad affrontare qualsiasi problema.

Momento giusto per riprendere un progetto sospeso.

Leone: 'top del giorno'. Splendido lunedì all'insegna della massima fortuna e positività. Vi sveglierete con un forte desiderio di fare qualcosa di piacevole insieme alla persona amata. Aspirerete a una fusione emotiva e a una maturità che permeerà ogni aspetto della vostra vita. Il mondo dei sentimenti sarà in piena fioritura, regalandovi momenti indimenticabili da condividere con il partner. Single, l’amore vi sorriderà come mai prima d’ora: alcuni vostri inviti troveranno sicuramente risposta da qualcuno pronto a ricambiare. Sul lavoro, le aspettative saranno alte: grazie alla capacità di riconoscere e cogliere al volo le opportunità, vi metterete in luce.

Inoltre, la determinazione e l'impegno favoriranno un futuro ricco di soddisfazioni, personali e professionali.

Vergine: ★★★★. Giornata di lunedì sotto l'egida della solita buona routine. Valori essenziali come la fedeltà, la stima reciproca e la capacità di costruire insieme un progetto di vita comune saranno i vostri punti di forza. La buona posizione delle stelle sarà ideale per costruire un rapporto solido e duraturo: fungerà da sostegno incrollabile di fronte alle inevitabili difficoltà della vita. Single, lasciate che la luce interiore risplenda: nel cuore arde una grande passione che attende solo di essere espressa. Non abbiate timore di permettere alla natura romantica di fiorire e di prendere il comando della situazione.

Sul lavoro, sfodererete qualità straordinarie, portando a termine con successo un progetto impegnativo. La determinazione sarà importante.

Oroscopo e stelle del 12 agosto, da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★★★. La settimana inizierà con prospettive positive, anche se richiederà attenzione in alcuni momenti. In ambito affettivo, la comunicazione sarà eccellente, permettendovi di vivere momenti sereni e gioiosi con chi amate. In particolare, molti di voi affronteranno questa giornata con buon umore, pronti a lasciarsi alle spalle eventuali rancori. Nel lavoro, giocate d'anticipo e affrontate ogni problema direttamente: qualche rischio sarà inevitabile, se non necessario, per raggiungere gli obiettivi desiderati.

Non lasciate che la paura di fallire vi paralizzi, è il momento giusto per osare. Preparatevi a cogliere piacevoli opportunità, tra pochi giorni.

Scorpione: ★★★★★. La giornata di inizio settimana promette di essere vincente e in linea con i vostri migliori desideri. Mostrate slanci di affetto e collaborazione verso la persona amata. In amore, il dialogo sarà la chiave per risolvere questioni in sospeso, portando a un’intesa più profonda l'attuale legame. Chi è ancora in stato singolo dovrà cercare di vivere questo momento con serenità e un pizzico di passione in più. Sul lavoro, affrontate ogni problema con determinazione, intuendo subito le scelte giuste da fare. Rimanete aperti ai consigli e alle idee altrui, potrebbero offrire nuove prospettive.

La vostra capacità di (ri)adattamento sarà probabilmente premiata.

Sagittario: ★★★★. Lunedì sarà discreto, vi vedrà amabili e gentili, apprezzati da chi vi circonda. In campo sentimentale, troverete soddisfazione e buon umore, con la possibilità di ripartire con il piede giusto. Lasciate andare i risentimenti e lavorate sulla comprensione. Se appartenete alla categoria dei single, utilizzate la vostra buona volontà per ottenere piccole soddisfazioni, senza sprecarla in imprese vane. Sul lavoro, la giornata sarà importante, con opportunità di crescere e migliorare. Non abbiate paura di esprimere i vostri pensieri, anche se sembrano inusuali. La vostra originalità potrebbe essere la chiave del successo.

Capricorno: ★★★★★. Una giornata super-positiva, con ottime prospettive in campo sentimentale. La Luna presente nel segno dello Scorpione favorirà l’armonia di coppia, permettendovi di godere appieno della relazione in coppia. Se siete liberi, evitate di essere troppo insistenti nelle avance e lasciate che la creatività guidi le vostre prossime azioni. Nel lavoro, condividete le vostre idee con i colleghi, coinvolgendoli in nuovi progetti che potrebbero portare a guadagni significativi. Sfruttate questo momento per risolvere vecchie questioni in sospeso e costruire nuove alleanze. Un piccolo sforzo porterà grandi risultati.

Acquario: ★★★. La giornata di avvio settimanale si presenta impegnativa e potreste sentirvi un po' pensierosi.

In amore, affrontate subito i problemi nella relazione, per evitare che si aggravino. Se non avete legami, il contrasto planetario potrebbe rendere le cose più difficili: riflettete bene prima di agire e, se possibile, rimandate decisioni importanti. Sul lavoro, nonostante gli impegni, concentratevi a consolidare la vostra posizione attuale. Fate attenzione ai dettagli, piccoli errori potrebbero costare caro. Mantenete la calma e procedete con determinazione.

Pesci: ★★★★. Questo lunedì dedicate del tempo a prendervi cura di voi stessi. L'amore sarà favorito dalla Luna in Scorpione, segno di Acqua come il vostro, portando piccole ma significative emozioni. Le relazioni familiari e le amicizie saranno anch’esse in armonia.

Se siete senza legami, sarà una giornata tranquilla, ideale per rilassarvi e ricaricare le energie. Sul lavoro, nuove idee e progetti prenderanno forma, guidati dal vostro intuito e dalla creatività. Seguite il vostro istinto: vi guiderà verso scelte giuste. Siate pronti a cogliere al volo una proposta che potrebbe rivelarsi vantaggiosa.